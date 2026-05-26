Estados Unidos

Nueva York anuncia fan zones gratuitas para seguir el Mundial 2026

La ciudad desplegará pantallas públicas, activaciones culturales y propuestas interactivas en Manhattan, Brooklyn y otros distritos para que residentes y turistas vivan los partidos sin entrar al estadio

Guardar
Pantallas gigantes y actividades gratuitas convertirán Midtown Manhattan en uno de los principales puntos de encuentro del Mundial 2026.
Pantallas gigantes y actividades gratuitas convertirán Midtown Manhattan en uno de los principales puntos de encuentro del Mundial 2026.

Nueva York desplegará una red de fan zones y experiencias públicas en Manhattan, Brooklyn y los cinco distritos durante el Mundial 2026 para que residentes y visitantes sigan el torneo fuera del estadio, con transmisiones gratuitas, actividades culturales y propuestas interactivas. La estrategia acompaña a una cita que tendrá a la región Nueva York–Nueva Jersey como sede de ocho encuentros, incluida la final del 19 de julio de 2026.

De acuerdo con el comité organizador NYNJ World Cup 26, la sede regional albergará ocho partidos en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Según NYC 311, los eventos oficiales en la ciudad ofrecerán “transmisiones en vivo de los partidos, programación cultural, negocios locales y experiencias interactivas” sin costo.

PUBLICIDAD

La histórica plaza de Midtown albergará transmisiones gratuitas, activaciones de marca y eventos vinculados al Mundial 2026.
La histórica plaza de Midtown albergará transmisiones gratuitas, activaciones de marca y eventos vinculados al Mundial 2026.

La propuesta amplía el alcance habitual de un evento deportivo: aunque los partidos se jugarán fuera de la ciudad, Nueva York busca distribuir la experiencia en espacios públicos para residentes y visitantes, con una oferta que combine fútbol, consumo local y actividades familiares.

Rockefeller Center, eje de transmisión en Manhattan

Parques y espacios públicos recibirán actividades gastronómicas, música y transmisiones para residentes y turistas durante el torneo.
Parques y espacios públicos recibirán actividades gastronómicas, música y transmisiones para residentes y turistas durante el torneo.

Según la información del comité NYNJ World Cup 26, el Fan Village de Rockefeller Center funcionará del 6 al 19 de julio de 2026 en Midtown Manhattan. El predio transformará la pista en una cancha rodeada de pantallas gigantes para transmisiones en vivo y extenderá la celebración por el campus de tres cuadras del complejo, incluido Top of the Rock.

PUBLICIDAD

Rockefeller Center presentó la iniciativa como una celebración global gratuita con transmisiones en vivo, actividades familiares, programación vinculada al fútbol y activaciones de marca en The Rink, la Plaza y Channel Gardens. La elección del lugar apunta a concentrar centralidad turística, visibilidad internacional y capacidad para recibir grandes multitudes.

Las autoridades impulsan eventos gratuitos para que más personas puedan participar de la experiencia futbolística sin asistir al estadio.
Las autoridades impulsan eventos gratuitos para que más personas puedan participar de la experiencia futbolística sin asistir al estadio.

El despliegue ubicará al torneo en uno de los puntos más reconocibles de Manhattan, rodeado de hoteles, oficinas, comercios y circuitos turísticos. La operación urbana busca que el Mundial forme parte de la vida cotidiana de la ciudad y no quede limitado al itinerario de quienes viajen al estadio.

Brooklyn, escala barrial de la experiencia mundialista

El texto oficial también ubicó a Brooklyn como pieza central de la expansión, con espacios como Brooklyn Bridge Park, plazas costeras y zonas de alta circulación turística como posibles puntos de encuentro para transmisiones, actividades gastronómicas y eventos culturales. La lógica, según el planteo, difiere de la de Manhattan: menos concentración corporativa y más vínculo con la vida barrial y las comunidades migrantes ligadas al fútbol.

El despliegue de fan zones en los cinco distritos requerirá coordinación especial en transporte, limpieza, salud y control de multitudes.
El despliegue de fan zones en los cinco distritos requerirá coordinación especial en transporte, limpieza, salud y control de multitudes.

En esa proyección, parques y plazas podrán convertirse de manera temporal en puntos de reunión con pantallas, camiones de comida, música y banderas de selecciones. Al mencionar programación cultural, negocios locales y experiencias interactivas, el plan también abre una dimensión económica para barrios de Brooklyn, Queens y el Bronx.

Ese componente podría traducirse en festivales gastronómicos de cocinas internacionales, música en vivo, activaciones de marcas deportivas, propuestas familiares y espacios orientados a comunidades migrantes. En una ciudad con comunidades latinoamericanas, europeas, africanas y asiáticas, la gastronomía aparece como una extensión cultural del torneo.

Eventos gratuitos en los cinco distritos y el desafío operativo

Nueva York busca expandir la experiencia del torneo más allá de los estadios mediante eventos públicos y transmisiones abiertas.
Nueva York busca expandir la experiencia del torneo más allá de los estadios mediante eventos públicos y transmisiones abiertas.

La gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Zohran Mamdani y el comité NYNJ anunciaron eventos oficiales gratuitos en los cinco distritos con el objetivo de ampliar el acceso a los partidos y a la programación sin pagar entrada. El diseño de estas fan zones busca responder a una limitación recurrente en grandes torneos: la combinación de boletos caros, alta demanda y costos de traslado.

La ciudad procura evitar que el Mundial quede restringido a quienes puedan asumir el precio del estadio, el alojamiento y el transporte. Las pantallas públicas y las actividades abiertas se plantean como una forma de participación colectiva en un campeonato con fuerte tirón turístico.

Según FIFA, el Fan Festival es el destino central para las comunidades locales y los aficionados de todo el mundo durante el Mundial. Ese concepto encaja con el modelo que Nueva York busca proyectar: una experiencia urbana en la que fútbol, música y gastronomía compartan el mismo espacio.

La programación incluirá música, gastronomía y espectáculos vinculados al torneo en distintos puntos de Manhattan y Brooklyn.
La programación incluirá música, gastronomía y espectáculos vinculados al torneo en distintos puntos de Manhattan y Brooklyn.

La ampliación del Mundial a parques, plazas y corredores urbanos exigirá operativos de seguridad, control de multitudes, baños, limpieza, atención médica y coordinación entre agencias locales. Según NYC Tourism + Conventions, los visitantes deben consultar la información oficial del comité NYNJ para conocer detalles sobre estadio, eventos, transporte y logística.

La presión sobre la movilidad podría sentirse en zonas como Midtown, DUMBO, Brooklyn Bridge Park y los corredores de transporte hacia Nueva Jersey, donde confluirán turismo, actividades gratuitas y desplazamientos hacia el estadio. En una ciudad con alta densidad de visitantes, la organización de esos puntos públicos será una de las pruebas operativas del torneo.

<br>

Temas Relacionados

Mundial 2026Nueva YorkEspacios PúblicosTurismo Deportivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos acumula más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba

Las operaciones se incrementaron con misiones que incluyeron la transmisión deliberada de rutas para aumentar la presión política y estratégica

Estados Unidos acumula más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba

Los incendios forestales en el sur de California están cerca de ser controlados

La región enfrenta el cierre de una semana marcada por la propagación de cuatro incendios que obligaron a evacuar a miles de residentes y causaron daños en viviendas y bienes históricos, según reportes oficiales

Los incendios forestales en el sur de California están cerca de ser controlados

Casi 600 bares y restaurantes de Nueva York se suman a un especial de USD 26 por el Mundial 2026

La ciudad anunció que habrá opciones a precio fijo en los cinco distritos durante todo el torneo, con inscripción abierta para más comercios, y una plataforma que busca mejorar la exposición de locales barriales

Casi 600 bares y restaurantes de Nueva York se suman a un especial de USD 26 por el Mundial 2026

Los mejores restaurantes y bares nuevos de Estados Unidos, según los premios James Beard 2026

La selección divulgada por la fundación destacó una tendencia hacia la diversidad, el protagonismo de las historias culturales y una atención renovada a la sostenibilidad y la misión comunitaria en la hospitalidad estadounidense

Los mejores restaurantes y bares nuevos de Estados Unidos, según los premios James Beard 2026

Las autoridades afirman que se ha eliminado la amenaza de una explosión masiva tras la fuga de productos químicos en California

La reciente fuga de metacrilato de metilo en una planta de Garden Grove activó la evacuación de decenas de miles de personas y la movilización de rescates, aunque ahora se reporta menor riesgo de incendio y una tendencia a la estabilización

Las autoridades afirman que se ha eliminado la amenaza de una explosión masiva tras la fuga de productos químicos en California

TECNO

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

Por qué hay personas que necesitan tener siempre la casa ordenada, según la IA

¿Tu PC puede quedar bloqueada por hacer trampa en Valorant? Riot lanza nueva advertencia

WhatsApp modo Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo activarlo rápido en cinco pasos

Qué teléfonos perderán acceso a WhatsApp en junio de 2026

ENTRETENIMIENTO

Euphoria y el episodio que dejó huella: Sam Levinson habló sobre el destino de Nate

Euphoria y el episodio que dejó huella: Sam Levinson habló sobre el destino de Nate

Anne Hathaway confiesa que vivió casi ciega de un ojo durante diez años sin que nadie lo supiera

Así fue el reencuentro de Fergie con Black Eyed Peas en los AMAs 2026

La sorprendente exigencia de Elle Kennedy que transformó la versión televisiva de Off Campus

Robert De Niro reflexiona sobre el impacto de ‘Taxi Driver’ en el 50° aniversario de la película

MUNDO

“La destrucción de un mito”: la lapidaria crítica de Luca di Montezemolo a la primera Ferrari eléctrica

“La destrucción de un mito”: la lapidaria crítica de Luca di Montezemolo a la primera Ferrari eléctrica

Las acciones de Ferrari se desplomaron tras la presentación de su primer auto eléctrico: “El mercado ha hablado”

Brockworth celebró la tradicional carrera del queso con récord de visitantes y participación internacional

Una importante ciudad de Estados Unidos podría ser tragada por el aumento del nivel del mar, según la ciencia

El momento en que un auto cae a un río tras el derrumbe de un puente en China