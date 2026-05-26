Brockworth celebró la tradicional carrera del queso con récord de visitantes y participación internacional

Miles de curiosos y entusiastas viajaron hasta Gloucestershire para disfrutar de una jornada trepidante, con emoción, caídas y celebridades locales - REUTERS/Isabel Infantes

Con el descenso de la rueda de Double Gloucester por la empinada ladera de Cooper’s Hill, Brockworth, este lunes 25 de mayo se realizó una nueva edición de la tradicional carrera del queso en Reino Unido. El certamen, que se celebra cada primavera, reunió a competidores y espectadores de toda Europa.

La cita, que no cuenta con reconocimiento oficial, sigue consolidando su fama global debido a la espectacularidad de las caídas y la intensidad de la competencia. En esta edición, el clima cálido y la presencia de visitantes de países como Alemania y Francia marcaron la jornada.

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Esta vez, la organización desplegó equipos de rescate y cerró las carreteras aledañas hasta 2 millas alrededor del lugar, en respuesta a las reiteradas preocupaciones por la seguridad. Según informó The Independent, diario británico, este año los servicios de emergencia permanecieron atentos para asistir a los corredores y minimizar el impacto de las caídas, habituales en una pendiente con una inclinación de 1:2.

De acuerdo con un reporte de Euronews, canal de noticias europeo, la carrera volvió a captar la atención de medios internacionales y cadenas de televisión, que retransmitieron las imágenes del evento a una audiencia global.

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Resultados y protagonistas destacados

El alemán Tom Kopke fue la gran estrella del evento más loco de Gloucestershire, al deslizarse por la famosa ladera y revalidar su título- REUTERS/Isabel Infantesc

La competencia de 2026 tuvo como protagonista principal al alemán Tom Kopke, quien logró imponerse en la carrera masculina por tercer año consecutivo. El joven de 24 años, conocido por su canal en YouTube, superó al británico Chris Anderson, poseedor del récord histórico con 23 victorias entre 2005 y 2022. Tras cruzar la meta, el ganador expresó: “Este año el queso tendrá el mejor sabor de todos los que he ganado”. La francesa Alix Heugas, por su parte, se adjudicó la prueba femenina, recibiendo el aplauso del público y subrayando el carácter internacional del evento.

Según datos publicados por Bleacher Report, sitio deportivo estadounidense, la lluvia primaveral suavizó el terreno, pero el calor reciente endureció el suelo, haciendo que las caídas resultaran menos peligrosas que en años anteriores. La organización empleó cuatro ruedas de queso de aproximadamente 3 kilogramos cada una y tres piezas menores de 1,5 kilogramos, todas producidas por el reconocido quesero Rod Smart, que lleva más de 25 años vinculando su nombre al evento.

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En qué consiste la Carrera del Queso en Cooper’s Hill

La Carrera del Queso, conocida como Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake, es una competencia tradicional que se lleva a cabo cada último lunes de mayo en Cooper’s Hill, en Brockworth, Gloucestershire, Inglaterra. Durante el evento, un maestro de ceremonias lanza un queso Double Gloucester de cuatro kilos desde la cima de una colina de fuerte pendiente.

Los participantes deben descender la colina lo más rápido posible con el objetivo de alcanzar el queso, aunque resulta prácticamente imposible atraparlo debido a la velocidad que puede superar los 100 kilómetros por hora. El primero en cruzar la meta tras bajar la colina es declarado ganador.

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Competidores descienden a gran velocidad por la empinada ladera de Cooper’s Hill durante la tradicional Carrera del Queso, evento celebrado cada mayo en Brockworth, Inglaterra (AP Photo/Anthony Upton)

El evento, que en sus orígenes era una celebración local, adquirió notoriedad internacional y atrae a miles de personas cada año. Existen varias categorías según la edad y el género de los competidores, y se suelen realizar hasta cinco carreras por edición. A lo largo de la prueba son frecuentes las caídas y lesiones debido a la inclinación de la colina y la velocidad del descenso.

En una ocasión, los organizadores sustituyeron el queso por una réplica de poliestireno para mejorar la seguridad, pero la decisión fue revertida al año siguiente ante las críticas de los asistentes.

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Tradición y atractivo turístico

En paralelo, la carrera del queso de Brockworth mantiene su vigencia tras siglos de historia. La tradición podría remontarse a antiguos ritos paganos celebrados para marcar la llegada de la primavera. Aunque las autoridades locales suspendieron la versión oficial en 2010, los residentes y entusiastas preservaron la cita mediante carreras no oficiales, bajo la supervisión policial y el control del tráfico.

Ni el calor ni las estrictas medidas de seguridad frenaron la pasión por esta tradición centenaria, que sigue atrayendo a los más valientes y ya prepara una nueva cita - REUTERS/Isabel Infantes

Mientras tanto, la edición de este año volvió a demostrar el impacto económico de la carrera. Miles de personas viajaron hasta Gloucestershire, lo que impulsó la ocupación hotelera y la actividad en comercios de la zona. Según estimaciones de los organizadores, la afluencia constante de turistas refuerza la imagen de la región como destino de eventos tradicionales únicos en Europa.

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El evento, que llegó a convocar a más de 15.000 asistentes en 2009, siguió generando interés pese a los riesgos asociados. Por su parte, el ayuntamiento de Tewkesbury informó antes del evento que volvería a emitir recomendaciones de seguridad y de tránsito para los asistentes, ante la previsión de una alta concurrencia.

La comunidad ya anticipó la edición 2027. El ganador de este año, Tom Kopke, manifestó su intención de regresar. En palabras recogidas por Bleacher Report, dijo: “Siempre existe una próxima vez”. La cita, que escapa a la regulación formal, permaneció como un símbolo de identidad local y un atractivo inigualable para quienes buscan emociones fuertes y tradiciones vivas en el corazón de Inglaterra.

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