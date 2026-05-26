Los incendios forestales en el sur de California están cerca de ser controlados

Las autoridades de California informan que los cuatro incendios forestales principales están cerca de ser controlados tras devastar más de 9.000 hectáreas en el sur del estado

Más de una semana después de que el sur de California sufriera una ola de incendios forestales, las autoridades informan que los focos principales están cerca de ser controlados por completo. Cuatro grandes incendios arrasaron casi 9.308 hectáreas, obligando a la evacuación de decenas de miles de personas y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia en la región. Las llamas se propagaron rápidamente debido al clima cálido y seco, afectando diferentes tipos de terrenos y comunidades. Actualmente, los bomberos informan avances sustanciales en la contención y control de estos incendios, aunque las investigaciones sobre sus causas siguen en marcha.

Estos incendios forzaron a miles de residentes a abandonar sus hogares y causaron daños materiales, incluidos edificios históricos y viviendas. El trabajo coordinado de cientos de bomberos y la intervención de aviones cisterna han sido clave para frenar el avance del fuego, logrando que, al cierre de la jornada del lunes, todos los focos principales estuvieran contenidos entre un 90% y un 97%. En total, han resultado destruidas al menos diez estructuras, se registraron cinco heridos y hubo arrestos por interferencias en las labores de extinción. El sur de California encara ahora las tareas de recuperación tras una de las semanas más intensas de la temporada de incendios.

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Incendio en la isla de Santa Rosa: desarrollo, daños y causas investigadas

El incendio de la isla de Santa Rosa, el mayor de la ola reciente, consumió 7.437 hectáreas en un ecosistema único y pone en peligro especies endémicas y patrimonio natural (EFE)

El mayor de los incendios se desató el 15 de mayo en la isla de Santa Rosa, parte del Parque Nacional de las Islas del Canal. En pocas horas, el fuego arrasó más de 4.047 hectáreas de vegetación única antes de que los equipos aéreos lograran acceder y comenzar su labor. La magnitud del incendio en la isla representó un reto adicional debido a la dificultad de acceso y a la singularidad de su ecosistema. Los bomberos informaron que, hasta la última actualización, 7.437 hectáreas de la vegetación de la isla se habían quemado.

Entre los daños materiales, al menos tres edificios históricos fueron destruidos, aunque un video difundido por los guardaparques mostró que los pinos de Torrey —una especie que solo crece en la isla y en la costa de San Diego— sobrevivieron al desastre, a pesar de la devastación general. La evolución del incendio fue seguida de cerca por científicos y conservacionistas, preocupados por el impacto sobre especies endémicas y patrimonio natural.

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En cuanto a las causas, la investigación sigue en curso. Los bomberos confirmaron que el siniestro fue provocado por el hombre. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que pudo iniciarse por bengalas arrojadas por un navegante que había encallado su embarcación en la isla el mismo día en que comenzó el incendio. Hasta el lunes por la noche, el incendio estaba controlado en un 97%, lo que permite prever una pronta finalización de las tareas de extinción en la zona.

Incendio Sandy en el condado de Ventura: origen, propagación y daños

El incendio Sandy en Ventura se inició por una chispa de un tractor y se propagó rápidamente, destruyendo una vivienda y forzando evacuaciones masivas en Simi Valley (REUTERS/Daniel Cole)

El incendio Sandy comenzó el lunes 18 de mayo en Simi Valley, cuando una persona, según la policía local, “golpeó una roca con un tractor”. Esta chispa inicial bastó para que el fuego se propagara velozmente por el terreno seco, poniendo en riesgo viviendas y forzando la evacuación de miles de personas en las zonas aledañas. Las fuertes ráfagas de viento complicaron el trabajo de los bomberos, que debieron enfrentarse a condiciones cambiantes y a un terreno escarpado, lo que dificultó el acceso a ciertos focos.

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Durante los días posteriores, cerca de 1.000 bomberos participaron en las labores de contención. A medida que el incendio crecía, aumentaba la preocupación entre los residentes, que no pudieron regresar a sus casas hasta que, finalmente, todas las órdenes y advertencias de evacuación se levantaron durante el fin de semana. Una vivienda fue destruida y dos resultaron dañadas por las llamas. Hasta la noche del lunes, el incendio había arrasado 883 hectáreas y estaba contenido en un 90%.

Incendio de Bain en el condado de Riverside: características, afectaciones y acciones legales

El incendio de Bain en Riverside causó cinco heridos y llevó al arresto de un hombre por interferir con drones en los trabajos de extinción, tras consumir 596 hectáreas (AP Foto/Ethan Swope)

Menos de 24 horas después de que comenzara el incendio Sandy, un nuevo foco se declaró en Jurupa Valley, en el condado de Riverside. El denominado incendio de Bain se originó en el cauce del río Santa Ana, una zona históricamente afectada por incendios recurrentes. En esta ocasión, las llamas avanzaron más allá del río y se dirigieron hacia el barrio de Mira Loma, donde nuevamente miles de personas debieron evacuar. La densa vegetación seca favoreció la rápida propagación.

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Las consecuencias incluyeron una estructura destruida, cinco dañadas y cinco personas heridas (cuatro civiles y un bombero). Además, la Oficina del Sheriff arrestó a un hombre por sobrevolar ilegalmente el área con un dron, lo que interfirió temporalmente en las tareas de los equipos de emergencia. Según la última actualización de Cal Fire, el incendio había consumido 596 hectáreas y estaba contenido en un 95%.

Incendio de Verona en el condado de Riverside: evolución, respuesta y consecuencias

En Riverside, el incendio de Verona rompió líneas de contención debido a ráfagas de viento, afectando áreas residenciales y destruyendo cinco estructuras antes de ser controlado (REUTERS/Ringo Chiu)

Aproximadamente una hora después del incendio de Bain, se reportó un nuevo incendio forestal en una zona no incorporada cerca de Hemet, también en Riverside. El incendio de Verona fue contenido inicialmente en pocas horas, pero las ráfagas de viento rompieron las líneas de contención y provocaron una propagación crítica. Esto llevó a que miles de personas fueran evacuadas ante el riesgo de que el fuego alcanzara áreas residenciales y el club de golf Desert Dunes.

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En las últimas horas, los bomberos lograron controlar el avance del incendio, que alcanzó 258 hectáreas, estaba contenido en un 95% y destruyó cinco estructuras. La respuesta rápida de los equipos de emergencia permitió limitar los daños, aunque la amenaza persistió durante varias horas debido a las condiciones meteorológicas adversas.