Una mujer fue condenada a prisión por un fraude fiscal de USD 1,2 millones en California

El esquema de fraude fiscal incluyó la creación de empresas ficticias y el uso de formularios Schedule C y 1099-MISC falsos, según la Fiscalía Federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una preparadora de impuestos de California fue condenada a 18 meses de prisión por su participación en un fraude fiscal que derivó en la obtención ilícita de USD 1,23 millones en reembolsos, obligándola además a restituir la suma defraudada.

Entre 2017 y 2020, Amy Evangelista, residente de Lathrop y de 60 años, elaboró más de 1.000 declaraciones de impuestos falsas, manipulando la información de sus clientes sin su conocimiento para inflar los reembolsos, según informó USA Today. La sentencia, dictada el jueves 19 de marzo, subrayó el compromiso de la justicia federal con la integridad del sistema fiscal y advirtió sobre las consecuencias para quienes lo vulneran.

Entre 2017 y 2020, la preparadora Amy Evangelista presentó más de 1.087 declaraciones de impuestos falsas para inflar reembolsos sin el consentimiento de sus clientes (Foto AP/Peter Morgan, archivo)

De acuerdo con datos de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de California recogidos por el medio IRS, Evangelista fue responsable de la presentación de alrededor de 1.087 declaraciones de impuestos fraudulentas.

A través de la creación de empresas ficticias, ingresos y gastos inventados, la acusada recurrió sistemáticamente al uso de formularios Schedule C falsos, induciendo a la Internal Revenue Service (IRS) a emitir retornos indebidos. El monto exacto del perjuicio a la agencia federal ascendió a USD 1.234.430, cifra que deberá ser devuelta íntegramente como parte de la sentencia.

Evangelista operó sin informar a los afectados. Según los documentos judiciales citados por FOX 40, alteró las declaraciones de al menos 1.000 personas con el propósito deliberado de inflar el monto de los reembolsos sin que los contribuyentes estuvieran al tanto ni dieran su consentimiento.

En uno de los casos documentados, Evangelista presentó para una clienta en 2019 una pérdida empresarial de USD 8.830, cuando la contribuyente no tenía actividad económica registrada ni había comunicado ninguna información de ese tipo. Tampoco existían registros legítimos para sustentar la inclusión del anexo fiscal adicional más allá de un formulario 1099-MISC falso generado por la propia Evangelista.

Al avanzar la investigación, los agentes fiscales contactaron a uno de los clientes de Evangelista para verificar la autenticidad de su declaración tributaria. Posteriormente, la preparadora instruyó al contribuyente para que mintiera y confirmara haber trabajado como asistente de cuidado personal para una empresa específica, pese a que nunca ocupó tal puesto.

Para reforzar la versión fraudulenta, la condenada produjo de nuevo un formulario 1099-MISC adulterado que simulaba ingresos laborales inexistentes, según precisó el Departamento de Justicia.

La investigación del Departamento de Justicia y la oficina de Investigación Criminal del IRS expuso cientos de casos de declaraciones alteradas en California (REUTERS/Al Drago)

El fiscal federal Eric Grant remarcó el impacto social de este esquema. “Esta preparadora de impuestos traicionó a sus clientes y al público estadounidense al crear empresas ficticias y gastos falsos, lo que resultó en la devolución fraudulenta de USD 1,23 millones”, sostuvo Grant al medio USA Today. Además agregó: “La sentencia de prisión es un recordatorio de que perseguiremos y sancionaremos a quienes corrompen nuestro sistema tributario”.

Linda Nguyen, agente especial al frente de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Oakland, reafirmó la gravedad del caso: “Pone de relieve la importancia de elegir a un preparador de impuestos confiable y calificado, especialmente durante la época más intensa del año fiscal”.

Más de 1.000 declaraciones falsas en pocos años

Las sentencias reflejan la magnitud del fraude durante tres años, Amy Evangelista manipuló centenares de declaraciones fiscales de clientes residenciados en California con el objetivo expreso de incrementar los montos a devolver, sin que los contribuyentes estuvieran al tanto ni autorizaran las modificaciones.

El proceder de Evangelista consistió en la invención de negocios, ingresos y deducciones que no reflejaban la realidad económica de las personas afectadas, empleando para ello documentos apócrifos y formularios federales alterados.

Asimismo, el Departamento de Justicia constató que este patrón se replicó en muchos casos. La investigación detectó la utilización recurrente de los formularios Schedule C y 1099-MISC falsos, documentos que permitieron canalizar a sus clientes reembolsos que no les correspondían, causando un daño significativo al erario público federal.

El monto total defraudado por Evangelista asciende a USD 1.234.430, suma que ahora debe ser restituida íntegramente al fisco estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso legal de este caso, estuvo a cargo de la unidad de Investigación Criminal del IRS y fue llevado por la fiscal Nchekube Onyima, con lo que subraya la colaboración entre autoridades federales para sancionar los delitos de fraude fiscal y salvaguardar la confianza en el sistema tributario.