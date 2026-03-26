Estados Unidos

La EPA aprueba la venta de combustible con mayor contenido de etanol para intentar bajar los precios de la gasolina en Estados Unidos

El organismo federal decidió extender el permiso para distribuir una mezcla con mayor proporción de este elemento durante la temporada cálida, con el propósito de ofrecer alivio económico a los automovilistas ante la reciente alza del precio del combustible

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Cuatro agentes de la EPA, dos con uniforme azul y uno con traje protector blanco, realizan pruebas de combustible en un coche y en equipos en una gasolinera.
La EPA autoriza la venta de gasolina E15 con mayor etanol en verano para aliviar el precio en gasolineras en medio de la crisis con Irán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha anunciado que permitirá la venta extendida de gasolina E15, una mezcla con mayor contenido de etanol, durante el verano. El objetivo de esta medida es intentar reducir los precios en las gasolineras, en un contexto de volatilidad marcada por el reciente conflicto con Irán y el consiguiente aumento en los costos del combustible. Esta decisión representa un giro en la política tradicional, ya que la venta de E15 suele restringirse en los meses de más calor debido a su potencial para aumentar la contaminación atmosférica.

El anuncio de la EPA busca responder a la presión generada por el alza de los precios de la gasolina, un fenómeno que se ha intensificado desde el inicio de la guerra con Irán. El conflicto ha provocado una escalada en el costo del petróleo y sus derivados, afectando directamente al consumidor estadounidense. En este contexto, la administración estadounidense ve en la flexibilización de la venta de E15 una medida para ofrecer un alivio inmediato a quienes dependen del automóvil en su vida cotidiana.

En palabras de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, “el presidente Trump está impulsando el dominio energético estadounidense, y la medida de hoy reducirá directamente los precios en las gasolineras y envía una clara señal de demanda a nuestros productores nacionales de biocombustibles”. Esta declaración subraya el carácter estratégico de la decisión, que no solo apunta a proteger el bolsillo de los consumidores, sino también a reforzar el papel de los biocombustibles en la matriz energética nacional.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) el uso del etanol E15 apoya a los productores de maíz, fortaleciendo el sector agrícola ante los efectos del alza en insumos clave como diésel y fertilizantes
Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) el uso del etanol E15 apoya a los productores de maíz, fortaleciendo el sector agrícola ante los efectos del alza en insumos clave como diésel y fertilizantes

El uso de E15 beneficia a los productores de maíz, ya que el etanol que se mezcla con la gasolina proviene mayoritariamente de este cultivo. La medida representa un respaldo explícito al sector agrícola, especialmente en un momento en que los agricultores enfrentan el aumento de los precios del diésel y de los fertilizantes, ambos agravados por las tensiones en Oriente Medio. De este modo, la autorización para vender E15 durante el verano puede interpretarse como un intento de sostener la demanda de maíz y, por ende, estabilizar los ingresos de los productores.

Sin embargo, el anuncio ha reavivado las críticas y preocupaciones respecto a los efectos ambientales y en la salud pública. El E15 suele estar prohibido durante los meses de verano porque contribuye a la formación de ozono troposférico, un contaminante que agrava los problemas respiratorios y aumenta el riesgo de infartos, según expertos en salud ambiental. El profesor Kenneth Gillingham, de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, advirtió que, debido a los niveles más altos de etanol corrosivo en el E15, existen riesgos adicionales para vehículos antiguos, barcos y todoterrenos. Además, sostuvo que “es más probable que haya problemas con el ozono en verano y que algunas personas mueran”, señalando un costo humano que trasciende la mera cuestión económica.

En cuanto al impacto para los consumidores, la medida ha generado escepticismo entre algunos especialistas. Aunque la exención impositiva al E15 puede traducirse en un precio levemente inferior en las gasolineras, la disponibilidad de esta mezcla no es homogénea en todo el país. Hay estados donde la infraestructura y el suministro de etanol resultan insuficientes para generalizar su uso, lo que limita el alcance real de la medida. El profesor Jason Hill, de la Universidad de Minnesota, advirtió sobre un posible efecto de traslado de costos: al destinarse más maíz a la producción de etanol, podría haber menos para alimentación animal, lo que, a su vez, encarecería ciertos alimentos. “Creo que, una vez que se haya liquidado la cuenta, será difícil ver cómo esto beneficia a los consumidores estadounidenses”, sostuvo Hill.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las organizaciones agrícolas consideran que la medida de la EPA estabiliza la demanda de maíz e impulsa los biocombustibles en la matriz energética de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, la exención temporal para el E15 se ha vuelto una medida recurrente en los últimos años. Tanto legisladores demócratas como republicanos han solicitado que la flexibilización sea permanente, argumentando que ayudaría a reducir los precios del combustible. En Kansas, la representante demócrata Sharice Davids ha gestionado y conseguido exenciones de emergencia para el E15 bajo gobiernos de ambos partidos. Por su parte, la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, insistió en que la administración Trump tomara una “medida inmediata y sin costo” para controlar la escalada de precios en medio de la crisis con Irán.

El sector industrial tampoco ha mostrado una postura unificada. La industria petrolera, tradicionalmente contraria a la expansión del E15 debido a los supuestos costos adicionales y al impacto en los precios, expresó en esta ocasión cierto respaldo. Will Hupman, vicepresidente del Instituto Americano del Petróleo (API), afirmó que “al flexibilizar temporalmente los requisitos de combustible para el verano, esta acción contribuye a garantizar que los consumidores estadounidenses sigan teniendo acceso a energía asequible y confiable”.

En definitiva, la decisión de la EPA de permitir la venta de E15 durante el verano se presenta como una respuesta multifacética a la coyuntura energética y agrícola provocada por la guerra con Irán, aunque persisten dudas sobre sus efectos reales en el precio final de la gasolina y su impacto en la salud pública y el ambiente.

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