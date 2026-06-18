La Copa del Mundo en Norteamérica expone una organización fragmentada entre los tres países anfitriones

La Copa del Mundo en Norteamérica expone una organización fragmentada entre Estados Unidos, México y Canadá, pese a la promesa de unidad de la candidatura conjunta de 2017 (Reuters/Kirby Lee)

La llegada de la Copa del Mundo a Norteamérica se presentó como una oportunidad única para mostrar la fortaleza de los lazos comerciales y culturales entre Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, lejos de consolidar una imagen de unidad, el torneo puso de manifiesto las diferencias políticas, sociales y organizativas entre los tres países anfitriones. Lo que prometía ser un símbolo de integración regional se ha transformado en una serie de eventos paralelos que reflejan las tensiones actuales en la relación trilateral.

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El primer ministro canadiense Mark Carney, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino presentes en el sorteo de la Copa Mundial 2026 (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Narrativa de unidad frente a la organización actual

El proyecto inicial, presentado en 2017 bajo el nombre “United Bid”, buscaba comunicar un mensaje de cooperación sin precedentes para un Mundial. El término “unity” aparece repetidamente en el documento de candidatura, con la intención de enmarcar el torneo como un esfuerzo conjunto. Sin embargo, según John Kristick, exdirector ejecutivo de la propuesta, el espíritu de unidad “se quedó en el libro de la candidatura”.

En la práctica, la organización del evento ha revelado un enfoque fragmentado: cada país desarrolló su propia identidad, con mascotas y campañas de mercadotecnia distintas.

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Las ciudades sede priorizaron mensajes locales, como Guadalajara, que se promociona como “la ciudad sede más mexicana”. El resultado es una Copa del Mundo que se percibe más como tres torneos independientes que como una celebración colectiva.

El lema de unidad perdió fuerza frente a la realidad de una organización descentralizada, donde los intereses y prioridades nacionales prevalecieron sobre una visión común. Esta situación dejó en evidencia que el mensaje de integración funcionó mejor como estrategia de candidatura que como política organizativa real.

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Cada país anfitrión desarrolló campañas, símbolos y prioridades propias, y varias ciudades sede reforzaron identidades locales en lugar de una imagen común de la Copa del Mundo (Reuters/Tim Heitman)

Experiencias y enfoques diferenciados en Estados Unidos, México y Canadá

Cada anfitrión optó por destacar aspectos propios durante el torneo. Estados Unidos puso el acento en la seguridad, implementando políticas estrictas tanto para los asistentes como para los equipos participantes.

El país también enfrentó críticas por sus posturas en materia de inmigración y por las dificultades que han experimentado algunos aficionados y delegaciones extranjeras para ingresar al territorio estadounidense.

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México, por su parte, apostó por resaltar una cultura de hospitalidad, enfocándose en la identidad local de sus sedes y en la experiencia del visitante. La atmósfera en los partidos jugados en ciudades mexicanas fue descrita como cálida y acogedora, sin grandes restricciones para los aficionados extranjeros.

Mientras que Canadá utilizó el torneo para consolidar su posición como nueva potencia futbolística en la región y para proyectar una imagen de país abierto al intercambio cultural, aunque mantuvo firmeza en la aplicación de sus leyes migratorias.

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La negativa de entrada a un jugador ghanés acusado de violación en el Reino Unido —pese a no existir condena— evidencia la decisión canadiense de no modificar sus normativas por el evento.

Canadá ofrece una propuesta basada en el intercambio cultural y generacional, tal como en la ceremonia de inauguración (REUTERS/Claudia Greco)

La distribución de los partidos también refleja este desequilibrio: Estados Unidos alberga 78 encuentros, incluidos la final y la mayoría de los principales duelos, mientras que México y Canadá reciben 13 partidos cada uno.

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Esta diferencia en la cantidad de sedes y partidos acentúa la percepción de que el torneo carece de una verdadera integración regional.

Reacciones del público y ambiente en los partidos inaugurales

El ambiente en los estadios fue otro reflejo de las tensiones subyacentes. En la ceremonia inaugural en Ciudad de México, la aparición de la bandera estadounidense fue recibida por abucheos del público local. Episodios similares se repitieron en el partido inaugural en Canadá, donde los abucheos al pabellón de Estados Unidos fueron incluso más estruendosos.

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Estas manifestaciones del público ponen de relieve que el espíritu de unidad promovido en la candidatura no caló en la afición. Las diferencias políticas y culturales entre los países se transfirieron a las gradas, generando un entorno en que la rivalidad y las diferencias prevalecen sobre el compañerismo.

No solo los aficionados han expresado su descontento. La ausencia de los jefes de gobierno de los tres países en los partidos inaugurales contrasta con ediciones anteriores, como la de 2002 en Corea del Sur y Japón, donde la presencia conjunta de líderes sirvió como símbolo de colaboración. En esta ocasión, la única reunión cara a cara de los mandatarios fue en el sorteo del Mundial en Washington el año anterior.

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Abucheos a la bandera estadounidense en la ceremonia de México y la ausencia de líderes, reflejaron la falta de cohesión (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Problemas migratorios y restricciones de entrada para aficionados

El endurecimiento de las políticas migratorias, especialmente en Estados Unidos, impactó en la experiencia de aficionados y delegaciones. La imposición de un veto migratorio por parte de la administración actual dificultó la llegada de seguidores de países como Senegal, Costa de Marfil, Haití e Irán, y generó retrasos para jugadores y personal de federaciones como Irak y Sudáfrica.

Un caso emblemático fue la negativa de entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido mejor árbitro africano de 2025, quien fue vetado por presuntos vínculos con terrorismo. El incidente generó indignación entre aficionados africanos y evidenció las trabas que enfrentan visitantes de ciertos países.

El veto al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan por presuntos vínculos con terrorismo generó indignación entre aficionados africanos (AFP)

Declaraciones y posturas oficiales de los gobiernos anfitriones

Las autoridades de los tres países han intentado minimizar el impacto de las tensiones políticas y las diferencias organizativas. Voceros estadounidenses remarcaron el objetivo de ofrecer una Copa del Mundo “segura y excepcional” para todos los visitantes.

Canadá se mantuvo firme en que la celebración del torneo no implica modificar su legislación migratoria, subrayando que la ley se aplica igual para cualquier extranjero, sin importar la magnitud del evento.

Funcionarios mexicanos y canadienses negaron que los desacuerdos geopolíticos hayan dificultado la organización del torneo. Representantes como Gabriela Cuevas, de México, señalaron que cada país tiene acuerdos y regulaciones propias, pero que esto no supuso obstáculos significativos en la cooperación logística.

Mark Wiseman, embajador de Canadá en Estados Unidos, destacó el esfuerzo conjunto que se realiza para garantizar el éxito y la seguridad del evento, asegurando la existencia de comunicación directa y constante entre los equipos organizadores de ambos países.