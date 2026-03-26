Alerta por tormentas severas y posibles tornados este jueves: cuáles son las zonas con mayor riesgo en Estados Unidos

Imponentes nubes de tormenta se forman sobre una extensa llanura en Estados Unidos, creando una iluminación dramática en el ambiente previo a la tormenta, sin mostrar daños visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una amplia franja de los Estados Unidos, desde Kansas hasta Nueva York, enfrenta este jueves 26 de marzo la amenaza de fenómenos meteorológicos graves que, según el Storm Prediction Center del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, podrían afectar a hasta 50 millones de personas con tormentas intensas, granizo de gran tamaño, fuertes vientos y posibles tornados.

El fenómeno, impulsado por el avance de un frente frío y la llegada de humedad desde el Golfo de México, conlleva riesgos elevados para ciudades densamente pobladas en el medio oeste y valle del río Ohio, incluidas Chicago, Detroit, Indianápolis, Columbus y Cleveland, con consecuencias que podrían extenderse hasta el fin de semana por la abrupta caída de temperaturas tras el episodio.

Las inundaciones repentinas en el norte de California provocan carreteras inundadas, rescates acuáticos y una muerte. (AP)

La advertencia fue difundida por el Storm Prediction Center la tarde del martes y establece que las condiciones más peligrosas se concentrarán en el norte de Illinois, norte de Indiana, sur de Michigan y el noroeste de Ohio.

El informe indica que durante la tarde y noche del jueves podrían registrarse superceldas capaces de generar granizo de hasta 7,5 cm de diámetro, vientos destructivos y, en caso de que las tormentas permanezcan aisladas antes de la llegada del frente frío, algunos tornados.

15/03/2025 Tormenta de granizo y tornados en Misuri (EEUU). Las autoridades del estado norteamericano de Misuri han confirmado al menos una decena de muertos al paso de una devastadora serie de tornados y tormentas de granizo que han sacudido al menos cuatro condados. SOCIEDAD NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL POLICÍA DE CARRETERAS DE MISURI

En su aviso, el Storm Prediction Center precisó: “Se esperan tormentas dispersas fuertes a severas a última hora del jueves en regiones del medio oeste y valle de Ohio, con granizo muy grande, algunos tornados y vientos severos posibles”, según citó el diario estadounidense USA TODAY el 25 de marzo.

A medida que las tormentas se desplacen hacia el este, la amenaza principal migrará hacia ráfagas de viento destructivas, especialmente en Indiana y Ohio. Una zona de riesgo marginal más amplia afecta desde Misuri hasta Pensilvania, incluyendo St. Louis, Cincinnati, Louisville y Lexington, ciudades donde podrían registrarse tormentas aunque de manera más aislada, según la cobertura de USA TODAY.

Descenso brusco de temperaturas tras ola de calor

El sistema de tormentas forma parte de un patrón meteorológico más extenso que elevó las temperaturas a valores inusuales en grandes extensiones del país. Se registraron temperaturas entre 14 y 19 °C (25 y 35 °F) por encima del promedio en el suroeste, las llanuras y el medio oeste, con máximas que podrían alcanzar los 32 °C (90 °F) en esas regiones.

Debris litters the ground outside a house on Oxford Drive in Round Rock, Texas that was heavily damaged by a tornado on Monday March 21, 2022. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

El calor comenzará a ceder ante el avance del frente frío, dando paso a un marcado descenso térmico en el centro y este de Estados Unidos a partir del viernes.

Impacto de las tormentas recientes en Hawái

En paralelo a los riesgos del medio oeste, Hawái enfrenta secuelas tras el paso consecutivo de dos “kona storms” —sistemas subtropicales que suelen impactar el lado de sotavento de las islas— y que provocaron inundaciones, daños en la infraestructura y la amenaza a un embalse crítico el fin de semana anterior.

Vista aérea de casas rodeadas por inundaciones el viernes 20 de marzo de 2026, en Waialua, Hawai. (AP Foto/Mengshin Lin)

De acuerdo con el recuento oficial, estos episodios constituyen las inundaciones más graves en el estado desde la llamada Manoa Flood de octubre de 2004.

La inundación del 30 de octubre de 2004, caracterizada por una precipitación máxima de 1,29 pulgadas en quince minutos y 8,71 pulgadas en seis horas, provocó el desbordamiento del arroyo Manoa, destruyó documentos irremplazables en los archivos de la biblioteca Hamilton de la Universidad de Hawái y causó pérdidas económicas que ascendieron a USD 85 millones.

Más de 5.500 personas evacuadas en Haleiwa y Waialua ante la inminente amenaza de inundaciones por el desborde del embalse en Oahu.

No se reportaron víctimas fatales ni heridos, pero cerca de 120 viviendas resultaron afectadas y un puente peatonal sobre el arroyo fue destruido, según el National Weather Service del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.