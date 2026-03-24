Millones de personas bajo alerta por tormentas severas en EEUU con riesgo de vientos destructivos y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. emite alerta por tormentas intensas en el Valle de Ohio y Midwest para el 26 de marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service, NWS) ha emitido advertencias para millones de habitantes en el Valle de Ohio y el Midwest, ante la llegada de un sistema atmosférico que podría provocar tormentas intensas, vientos fuertes y caída de granizo a partir del jueves 26 de marzo de 2026. Las autoridades meteorológicas consideran que el fenómeno podría afectar el tránsito, la infraestructura y las actividades cotidianas en áreas urbanas y rurales.

De acuerdo con el Storm Prediction Center (SPC), brazo especializado del NWS, la alerta incluye una franja que abarca los estados de Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky y Tennessee, donde se prevé la formación de una línea de tormentas capaz de generar ráfagas de viento superiores a 120 kilómetros por hora (75 millas por hora), así como granizo de tamaño considerable. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), el sistema se desplaza de oeste a este y podría intensificarse a medida que interactúa con aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México.

Las condiciones previstas para marzo de 2026 recuerdan episodios recientes de clima intenso que han impactado el centro y este de Estados Unidos, con perturbaciones similares registradas en la misma región durante la segunda semana del mes. El último gran evento causó daños materiales y afectó el suministro eléctrico en varias localidades, según reportes de la cadena meteorológica internacional Weather Channel, considerada referencia en el sector.

Características del fenómeno climático del 26 de marzo

El NWS reporta que el evento se caracteriza por la formación de una línea de tormentas (squall line) asociada a un frente frío, que crea un entorno favorable para el desarrollo de vientos dañinos y granizo grande. El Storm Prediction Center advierte: “el riesgo principal son los vientos fuertes, aunque no se descarta la formación aislada de tornados, principalmente en zonas de Indiana y el oeste de Ohio”.

Según la National Oceanic and Atmospheric Administration, la temperatura en ciudades como St. Louis, Indianápolis y Cleveland podría descender abruptamente tras el paso del sistema, con máximas previstas de entre 8 y 12 °C (46 y 54 °F) para el jueves y viernes. En tanto, el Climate Prediction Center señala un aumento en la probabilidad de precipitaciones intensas, lo que podría provocar anegamientos temporales en áreas bajas.

La Weather Channel informa que el sistema podría afectar a más de 8 millones de personas, con interrupciones en servicios y posibles retrasos en el transporte terrestre y aéreo. Entre los factores que agravan la situación se encuentra la saturación del suelo debido a lluvias previas, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles y cortes de energía.

Autoridades meteorológicas advierten sobre vientos superiores a 120 km/h y granizo grande en Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky y Tennessee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas de mayor riesgo

De acuerdo con el Storm Prediction Center, el área de mayor riesgo se extiende desde el centro de Illinois hasta el sur de Ohio y el norte de Kentucky, región donde los modelos de predicción muestran condiciones propicias para tormentas organizadas. El informe destaca que las ciudades con mayor probabilidad de impacto incluyen St. Louis, Indianápolis, Columbus y Louisville.

El NWS detalla que el avance del frente frío y la presencia de aire cálido y húmedo facilitarán la formación de celdas convectivas, algunas de las cuales podrían evolucionar en superceldas aisladas. El boletín meteorológico especifica: “La posibilidad de vientos superiores a 100 km/h (62 mph) y granizo de más de 2 centímetros (1 pulgada) es significativa en el sector central del Valle de Ohio”.

En su actualización matutina del lunes, la National Oceanic and Atmospheric Administration precisó: “El seguimiento de la situación continuará en tiempo real mediante radares y sistemas de alerta, con el objetivo de informar a la población ante la potencial ocurrencia de tornados breves, aunque estos no constituyen la amenaza principal en esta ocasión”.

Impacto y medidas de prevención

Las autoridades locales y estatales han activado protocolos de emergencia y coordinan acciones con los servicios de protección civil. El NWS recomienda a la población “mantenerse atenta a los avisos oficiales, preparar refugios temporales y evitar desplazamientos innecesarios durante el paso de las tormentas”. Se han emitido advertencias específicas para sectores vulnerables como escuelas, hospitales y centros de atención a personas mayores.

Según la Administración Federal de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA), se ha reforzado la comunicación con los gobiernos estatales de Illinois, Ohio y Kentucky para garantizar la rápida respuesta ante posibles cortes de energía o daños en la infraestructura. Un portavoz de FEMA, citado por la Weather Channel, remarcó: “La prevención y la preparación son fundamentales para mitigar los efectos de este tipo de eventos”.

Las aerolíneas han emitido comunicados anticipando posibles retrasos y cancelaciones en vuelos con origen o destino en ciudades bajo alerta. Además, las empresas de transporte terrestre monitorean el desarrollo del sistema para ajustar rutas y horarios según la evolución de las condiciones meteorológicas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevé descenso abrupto de temperaturas tras el paso del sistema de tormentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico tras el sistema

El NWS proyecta que, tras el avance de la línea de tormentas, el frente frío provocará un descenso generalizado de las temperaturas en el centro y este de Estados Unidos. El Climate Prediction Center estima que las máximas estarán entre 6 y 15 °C (43 a 59 °F) por debajo de los valores habituales para la época, especialmente en el noreste y la región de los Grandes Lagos.

De acuerdo con la Weather Channel, la estabilización de las condiciones se produciría entre viernes y sábado, aunque podrían mantenerse lluvias residuales y temperaturas bajas en partes del noreste. Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad, en espera de nuevas actualizaciones.

El impacto de este fenómeno podría sentirse en las actividades escolares, laborales y comerciales, así como en la logística y el transporte, según los reportes de la National Oceanic and Atmospheric Administration y el National Weather Service. El monitoreo permanente y la difusión de alertas permitirán ajustar las medidas de prevención y respuesta a medida que evolucione la situación.