Acusan a hermanos por planear atentado con explosivos en base de Florida vinculado a Irán

La investigación del FBI sobre el intento de atentado en MacDill permanece abierta y prevé nuevas imputaciones si surgen más pruebas (CNN)

Las autoridades federales han imputado a dos hermanos por su presunta relación con la colocación de un posible artefacto explosivo en la base aérea MacDill, en el estado de Florida.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó a Alen Zheng como el principal sospechoso de haber plantado el dispositivo, mientras que, según la investigación, Zheng se encuentra actualmente en China.

La gravedad de la acusación y el contexto de seguridad nacional han hecho que el caso sea uno de los focos informativos de la semana.

La acusación contra Alen Zheng incluye cargos por intento de dañar propiedad gubernamental mediante fuego o explosión, fabricación ilegal y posesión de un artefacto destructivo no registrado, conforme a la Ley de Armas de Fuego de Estados Unidos.

Su hermana, Ann Mary Zheng, fue arrestada por el FBI en Tampa y enfrenta cargos como cómplice posterior y manipulación de pruebas, delitos que pueden acarrear penas federales de relevancia.

Ann Mary Zheng fue arrestada en Tampa, acusada de complicidad y manipulación de pruebas en el caso del artefacto explosivo (Telemundo Houston)

En la documentación judicial presentada ante la corte federal del distrito medio de Florida consta que Ann Mary Zheng habría ocultado o dañado un automóvil Mercedes-Benz modelo 2010 para impedir que ese vehículo fuera utilizado como prueba en el proceso legal.

Según los registros del tribunal, Ann Mary Zheng compareció en las últimas horas ante una jueza federal, donde se le notificaron formalmente los cargos.

Permanece bajo custodia a la espera de una audiencia de fianza. El caso involucra coordinación entre múltiples agencias federales y locales, como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento de Seguridad Nacional, que han colaborado en la recolección y el análisis de pruebas durante las primeras etapas de la investigación.

Indagación y contexto militar

El director del FBI, Kash Patel, declaró en conferencia de prensa: “Nadie que apunte contra nuestros valientes miembros del servicio y sus instalaciones militares escapará a la justicia”.

Patel destacó la respuesta rápida y la coordinación entre agencias estatales, locales y federales, factores que facilitaron la identificación de los sospechosos y la recolección de pruebas.

El FBI imputa a dos hermanos por la colocación de un artefacto explosivo en la base aérea MacDill, en Florida (AP foto/Susan Walsh)

Las imputaciones fueron anunciadas la mañana del jueves, lo que llevó al refuerzo inmediato de la seguridad en la base y en otras instalaciones militares de la región.

El caso se originó tras el hallazgo de un paquete sospechoso el 16 de marzo frente al centro de visitantes de la base MacDill.

Esta instalación alberga el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de la actual Operación Epic Fury contra Irán, y la sede del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales (USSOCOM).

El incidente motivó el cierre temporal de los accesos y la intervención de equipos de desactivación de explosivos del ejército, que aseguraron el perímetro y retiraron el objeto sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

Alen Zheng, principal sospechoso del intento de ataque en la base MacDill, permanece en China según las autoridades federales

Autoridades militares subrayaron que detectar el artefacto oportunamente evitó consecuencias graves tanto para el personal de la base como para las operaciones que ahí se desarrollan.

El Departamento de Defensa, junto con el FBI, continúa evaluando posibles riesgos adicionales y se mantienen en contacto permanente para fortalecer los protocolos de seguridad.

Investigación en curso y repercusiones

El arresto de Ann Mary Zheng y la acusación formal contra ambos hermanos representan un avance en un caso relacionado con la seguridad de una de las bases militares de mayor importancia para el país.

Está prevista una rueda de prensa para la tarde del jueves, donde podrían ofrecerse detalles sobre el motivo, alcance y posible trasfondo internacional de las acciones que se atribuyen a los acusados.

Voceros del FBI indicaron que los elementos recabados actualmente están siendo analizados por especialistas en inteligencia y seguridad nacional.

La agencia federal informó que la investigación permanece abierta y continuará la persecución de todos los responsables del incidente registrado en la base aérea de MacDill.

Además de los cargos ya presentados, no se descartan nuevas imputaciones según surjan elementos adicionales durante el proceso.

Tras la intervención del FBI y otras autoridades, uno de los señalados permanece fuera del país mientras la corte federal en Tampa procesa la causa judicial, en medio de crecientes preocupaciones por la protección de infraestructuras críticas

El caso ha generado preocupación en el ámbito de defensa y seguridad nacional, dado el rol de la base MacDill en las operaciones de Estados Unidos en el extranjero.

La noticia sigue en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones oficiales mientras continúan las pesquisas y las audiencias judiciales correspondientes.

La atención de la opinión pública y de las autoridades sigue centrada en las consecuencias del incidente y en el seguimiento de los procedimientos legales y diplomáticos vinculados al caso.