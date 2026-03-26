Estados Unidos

800 adolescentes destruyen un Airbnb en Texas tras una fiesta que termina en disparos

La vivienda fue utilizada para una reunión a la que acudieron cientos de jóvenes, provocando daños materiales, arrestos y la apertura de una investigación por parte de las autoridades

Guardar
Vista exterior diurna de una gran casa de dos pisos con fachada de ladrillo y piedra, tejado oscuro a dos aguas, chimenea y árboles caducifolios en primer plano
El propietario de la residencia desconocía los planes de una fiesta por parte del huésped (Captura de video: FOX 4 Dallas-Fort Worth).

Una mansión de Texas listada en Airbnb se convirtió en el epicentro de una fiesta juvenil multitudinaria que terminó el 21 de marzo con graves destrozos, disparos y la intervención de la policía local. La propiedad, valuada en USD 7,6 millones y ubicada en el bloque 800 de Choate Parkway, fue alquilada bajo la condición de recibir solo a siete personas, pero, según el Jefe de la Policía de Celina, John Cullison, acudieron entre 500 y 800 adolescentes y jóvenes adultos atraídos por una convocatoria a través de redes sociales.

Kishore Karlapudi, propietario de la mansión, explicó a FOX 4 News que los inquilinos le aseguraron que serían solo siete personas y que la capacidad máxima es de 20. Sin embargo, la vivienda fue destrozada: “Sacaron todos los muebles de la sala y los metieron en el garaje. Se llevaron todos los apliques de pared, todo. La encimera de granito estaba rota porque parece que bailaron sobre ella”, detalló. En consecuencia, la propiedad no estará disponible para alquileres por un período mínimo de dos semanas, hasta que concluyan las tareas de reparación.

Una vista dividida muestra un bote de basura volcado y roto en una entrada y el interior de una casa destrozada con vidrio en el suelo y objetos volcados
Los daños materiales incluyeron muebles desplazados, encimeras rotas y sábanas manchadas de sangre, según el propietario y la policía local (Captura de video: FOX 4 Dallas-Fort Worth).

El operativo policial y las personas arrestadas

Las fuerzas de seguridad acudieron tras recibir alertas sobre el desborde de la fiesta. Según el comunicado oficial en el Facebook del Departamento de Policía de Celina y las declaraciones del Jefe Cullison en CBS News, los agentes encontraron una “situación de shock y caos”, donde jóvenes de entre 15 y 25 años intentaron escapar al percatarse de la llegada de la policía.

Durante el operativo, las autoridades recibieron un aviso sobre la presencia de diez hombres armados y amenazando con matar a alguien en el portón principal, según relató Cullison en Fox 4 News. Al ingresar, los oficiales encontraron sábanas y toallas manchadas de sangre, y verificaron los daños materiales en el lugar.

La intervención policial culminó con dos arrestos: uno por conducir bajo los efectos del alcohol (menor de edad) y otro por una orden vigente de arresto por asalto agravado emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas. Mientras la multitud se dispersaba, se escucharon múltiples disparos en las inmediaciones, aunque no se hallaron víctimas por arma de fuego.

Oficial de policía de Celina, Texas, con uniforme oscuro, cabello gris y barba, hablando. Fondo blanco con logotipo del Departamento de Policía
Según el Jefe de la Policía de Celina, John Cullison, hubo agresiones, disparos y amenazas de muerte (Captura de video: FOX 4 Dallas-Fort Worth).

Reacción de Airbnb y advertencia de las autoridades

Un vocero de la plataforma de alquiler aseguró a People que “Airbnb prohíbe estrictamente las fiestas que causen disturbios. Las acciones del huésped que realizó la reserva infringen directamente nuestras normas, cuyo objetivo es reducir el riesgo de fiestas que causen disturbios y apoyar a las comunidades”.

A su vez, afirmó la colaboración de la plataforma con las autoridades y el dueño de la vivienda: “Nos hemos puesto en contacto con el jefe de policía Cullison para ofrecer nuestro apoyo a la investigación del Departamento de Policía de Celina. Estamos colaborando estrechamente con el anfitrión y hemos suspendido al huésped de la plataforma”.

Parte de la fachada de ladrillo de una casa con una ventana, persianas de madera marrones y un saliente decorativo de metal oscuro con manchas blancas
Los daños no fueron únicamente en el interior de la vivienda, sino que su fachada también fue vandalizada (Captura de video: CBS News Texas).

El Departamento de Policía de Celina mantiene abierta la investigación e invitó a la ciudadanía a aportar información sobre cualquier delito cometido esa noche. Cullison advirtió: “Situaciones como esta ponen de manifiesto los riesgos y peligros reales asociados con reuniones multitudinarias sin supervisión, especialmente cuando se difunden en redes sociales y pueden implicar consumo de alcohol o sustancias por menores de edad”.

Por último, cerró su comunicado con un pedido a familias y autoridades escolares: “Como jefe de policía y también como padre, aliento a los padres de nuestra comunidad a que utilicen este incidente como punto de partida para conversar abiertamente con sus hijos e hijas sobre la responsabilidad personal, la toma de buenas decisiones y los peligros que pueden surgir rápidamente en estos entornos”.

Temas Relacionados

AirbnbFiestasOperativo policialDestrozo de viviendaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Acusan a hermanos por planear atentado con explosivos en base de Florida vinculado a Irán

La investigación federal apunta a la participación de Alen y Ann Mary Zheng en un incidente que elevó las alertas de seguridad en instalaciones militares estratégicas de Estados Unidos y motivó acciones diplomáticas internacionales

Acusan a hermanos por planear atentado con explosivos en base de Florida vinculado a Irán

Un niño de 12 años muere por fentanilo en El Bronx tras ser expuesto a drogas almacenadas por un narcotraficante

La investigación federal afirma que la vivienda del menor funcionaba como sitio de ocultamiento de opioides y armas, lo que agrava el riesgo de sobredosis infantil en hogares de barrios vulnerables de Nueva York

Un niño de 12 años muere por fentanilo en El Bronx tras ser expuesto a drogas almacenadas por un narcotraficante

Accidente en el aeropuerto La Guardia: autoridades investigan alertas previas y manejo de la emergencia

Un sistema de reportes internos y bases de datos federales detalla cómo incidentes con vehículos terrestres y aeronaves han representado un reto constante para la gestión y vigilancia de la seguridad aeroportuaria en Nueva York

Accidente en el aeropuerto La Guardia: autoridades investigan alertas previas y manejo de la emergencia

Savannah Guthrie revive el pánico familiar tras el secuestro sin resolver de su madre Nancy

La periodista compartió en entrevista los detalles del hallazgo de la vivienda vacía y el desconcierto inicial, mientras la investigación por el secuestro de su mamá sigue sin arrojar pistas firmes ni pruebas de vida

Savannah Guthrie revive el pánico familiar tras el secuestro sin resolver de su madre Nancy

Advierten condiciones peligrosas en Chicago por la llegada de un frente frío con lluvias y vientos intensos

El condado de Cook experimentará un marcado descenso térmico, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones, según el pronóstico oficial, que insta a la población a mantenerse informada y resguardarse

Advierten condiciones peligrosas en Chicago por la llegada de un frente frío con lluvias y vientos intensos

TECNO

OpenAI suspende por tiempo indefinido su versión de ChatGPT erótico

OpenAI suspende por tiempo indefinido su versión de ChatGPT erótico

¿No actualizaste a Windows 11? Así podrás pasarte al sistema operativo de Google

El impresionante récord de Chery que hace temblar a las marcas tradicionales y acelera su expansión global

“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

¿Tu televisor es un cuadro? El truco para llevar el arte a casa con un SmartTV

ENTRETENIMIENTO

El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

The Killers encabezará show previo de la final de la Champions League 2026 en Budapest

La emotiva sorpresa que BTS preparó para sus fanáticos en el show de Jimmy Fallon

Fox McCloud aterriza en ‘Super Mario Galaxy: la película’ y desata teorías de un gran crossover al estilo ‘Super Smash Bros’

Rumores, inteligencia artificial y humor: así enfrentó Shaquille O’Neal la polémica con Sabrina Carpenter

MUNDO

Países de la OTAN y Canadá alcanzaron por primera vez el 2% del PIB en gasto militar y reducen la brecha histórica con Estados Unidos

Países de la OTAN y Canadá alcanzaron por primera vez el 2% del PIB en gasto militar y reducen la brecha histórica con Estados Unidos

La Eurocámara exigió investigar la presencia de empresas chinas en proyectos del programa Global Gateway

De la Antártida a Etiopía: cuáles son los 8 lagos más salados del planeta

El petróleo subió casi 6% y Wall Street registró una fuerte caída en medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente

Donald Trump dijo que siguen las negociaciones con Irán y que Estados Unidos no atacará instalaciones energéticas durante otros diez días