Melania Trump preside una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la educación de los niños en conflictos

La interrupción de las actividades educativas afecta actualmente a niños y niñas de varios países de Oriente Próximo, luego de que recientes ataques obligaran al cierre de escuelas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Omán. De acuerdo con Naciones Unidas, este escenario se ha agravado tras un bombardeo que, según información de Teherán, causó cerca de 180 muertes, en su mayoría niñas, en una escuela femenina en el sur de Irán. Este contexto ha colocado el derecho a la educación en zonas de conflicto en el centro de la agenda internacional, según consignó el medio.

La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este lunes estuvo presidida por Melania Trump, marcando un hecho inédito, ya que es la primera ocasión en la que una primera dama de cualquier país encabeza una sesión de este organismo. De acuerdo con lo publicado por Naciones Unidas, el encuentro destacó el derecho fundamental a la educación para la infancia en entornos afectados por la violencia. Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, subrayó, según informó el medio, que los dos días previos a la reunión evidenciaron el impacto directo de los conflictos armados recientes sobre la infancia, con especial énfasis en los sucesivos ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y las respuestas de estos países.

Durante su intervención, DiCarlo manifestó que el "aprendizaje digital" constituye una alternativa viable para garantizar el acceso a la educación en situaciones donde las escuelas se encuentran cerradas o los estudiantes se ven forzados a desplazarse por motivos de violencia. Según detalló Naciones Unidas, actualmente existen 234 millones de menores en contextos de conflicto con necesidad de apoyo educativo, y 85 millones completamente excluidos del sistema educativo. DiCarlo sostuvo ante el Consejo que la medida para proteger a la infancia pasa esencialmente por la prevención y el fin de las guerras, aunque resaltó la importancia de iniciativas que brinden soluciones temporales como la educación en línea.

Durante el consejo, Melania Trump expresó en representación de Estados Unidos que el país "apoya a todos los niños del mundo". Argumentó, según consignó el medio, que la educación define los valores fundamentales de cualquier nación, defendiendo la idea de que los niños formados en entornos donde la formación académica es prioritaria desarrollan sistemas de valores sólidos y una empatía que trasciende fronteras, creencias religiosas y diferencias sociales. "El conflicto surge de la ignorancia, pero el conocimiento crea comprensión, reemplazando el miedo por la paz y la unidad", afirmó Trump en su exposición.

En el transcurso de la sesión, la ONU y sus representantes hicieron referencia al ataque con bomba que tuvo lugar el sábado en la escuela primaria Sahayare Tayiba, en el sur de Irán, resaltando los efectos devastadores de este tipo de agresiones sobre la comunidad escolar y la protección internacional que ampara a la infancia en situaciones de guerra. Según reportó Naciones Unidas, Israel ha negado cualquier implicación en la operación militar que derivó en el ataque a la mencionada escuela, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país "no atacaría deliberadamente" instalaciones educativas. Tras el incidente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) denunció públicamente la acción, calificando el asesinato de alumnas en un entorno educativo como una "grave violación" de las salvaguardias que impone el Derecho Internacional Humanitario sobre los centros escolares.

Además de las víctimas directas de los ataques, la crisis también afecta al conjunto de la infancia que queda excluida de la enseñanza presencial por motivos de seguridad. Naciones Unidas ha subrayado que el cierre de escuelas en varios países de la región deja a cientos de miles de estudiantes sin acceso urgente a su educación básica, lo que incrementa la brecha educativa y acentúa la vulnerabilidad social en entornos de crisis prolongada. "El aprendizaje digital puede ofrecer acceso a la educación cuando las escuelas están cerradas o son inaccesibles, o cuando los estudiantes huyen de la violencia", señaló DiCarlo durante la sesión, según publicó Naciones Unidas.

La evaluación sobre la gravedad de estos hechos también incluye la condena a las agresiones contra infraestructuras civiles protegidas por el derecho internacional, como lo apuntó la denuncia emitida por la UNESCO tras el ataque a la escuela iraní. La organización instó al respeto estricto de la neutralidad de los espacios dedicados al aprendizaje y al cumplimiento de las obligaciones legales internacionales destinadas a salvaguardar a alumnos y personal docente.

Los recientes acontecimientos bélicos han posicionado nuevamente la educación entre las áreas más vulnerables en contextos de conflicto. De acuerdo con Naciones Unidas, ofrecer alternativas seguras y accesibles a los millones de estudiantes desplazados constituye una de las prioridades de la comunidad internacional, mientras se impulsa la necesidad de nuevas formas de colaboración entre Estados y organismos multilaterales para prevenir futuros episodios de violencia que afecten a la infancia.