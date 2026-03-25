La saturación en aeropuertos de Estados Unidos incrementa la demanda de Clear

Clear dona USD 200.000 en vales para apoyar a agentes de la TSA y colabora en la mejora del flujo de pasajeros durante la crisis aeroportuaria federal. (REUTERS/Adam Gray)

Durante la paralización parcial del Gobierno federal en Estados Unidos, los controles de seguridad en los aeropuertos registran altos niveles de saturación. Ante esta situación, cerca de 30.000 viajeros diarios optan por alternativas como el servicio de verificación rápida de identidad de Clear Secure, cuya demanda muestra un aumento considerable.

A partir del inicio de marzo, los pasajeros descargaron la aplicación de Clear en 289.000 ocasiones, lo que representa más del triple respecto al mismo período del año anterior. Este fenómeno está vinculado directamente al colapso en los controles de la TSA causado por el trabajo no remunerado y las ausencias de cientos de agentes, un escenario que ha derivado en esperas que superan una hora en varios aeropuertos del país.

En el aeropuerto John F. Kennedy, las filas para los filtros estándar y los de PreCheck formaban serpentinas, mientras quienes contaban con el pase Clear Plus superaban la seguridad en menos de 10 minutos. Esta diferencia generó que algunos usuarios de PreCheck optaran en ese momento por suscribirse a Clear Plus, cuyo costo anual es de USD 209 aunque varias tarjetas de crédito reembolsan esta cantidad, según el análisis de The Wall Street Journal.

El impacto también se refleja en los mercados: la cotización bursátil de la empresa aumentó cerca de 60% en solo un mes, según datos de la firma de análisis de datos Sensor Tower publicados por The Wall Street Journal.

Aumento de la demanda impulsa a Clear

La reciente revalorización de Clear no se explica únicamente por el fuerte incremento de usuarios en terminales aéreas. La empresa comunicó a finales de febrero unas previsiones de ventas que superaron ampliamente las estimaciones de Wall Street.

El valor bursátil de Clear aumentó cerca de 60% en un mes tras el colapso de la TSA, impulsado por la creciente demanda de sus servicios biométricos. (REUTERS/Adam Gray)

Este escenario favorable también está respaldado por la diversificación de negocios liderada por su directora ejecutiva, Caryn Seidman Becker. La compañía firmó acuerdos con organizaciones sanitarias para agilizar registros y verificaciones de pacientes; además, está integrando su infraestructura tecnológica con Epic, la mayor plataforma de historiales médicos electrónicos de Estados Unidos.

Clear también cerró recientemente un contrato con los Centers for Medicare and Medicaid Services, completando así su incursión en el sector salud.

El mayor volumen de ingresos de la empresa continúa proviniendo de Clear Plus, servicio que permite a los viajeros pasar rápidamente por los controles mediante el uso de eGates biométricos. Estos dispositivos, desplegados en 38 aeropuertos y en proceso de expansión al resto de terminales donde opera la compañía durante 2024, conectan de manera directa con la zona de revisión de la TSA y eliminan el paso adicional de comprobación manual de identidad.

Dificultades operativas y respuesta a la crisis

El crecimiento de la demanda ha expuesto puntos críticos en el sistema. Aunque los eGates han reducido los tiempos de espera, en aeropuertos como el Louis Armstrong New Orleans International Airport se han reportado demoras superiores a una hora en la fila de Clear Plus debido a la escasez de personal en la TSA, lo que afecta tanto a las filas preferentes como a las regulares.

En el George Bush Intercontinental Airport de Houston, tanto Clear como PreCheck fueron cerrados temporalmente. Esta situación obligó a los viajeros a utilizar únicamente el filtro estándar.

Clear Secure triplica sus descargas de aplicación en marzo, alcanzando 289.000 descargas frente a la crisis en los aeropuertos estadounidenses. (REUTERS/Adam Gray)

Un portavoz de Clear detalló a The Wall Street Journal que factores externos afectaron el servicio en Nueva Orleans y que continúan limitándolo en Houston. La empresa donó aproximadamente USD 200.000 en vales de gasolina y alimentos a agentes de la TSA y está colaborando en la gestión de las filas.

Kyle McLaughlin, vicepresidente ejecutivo de aviación de Clear, comentó sobre la situación: “Esperamos que pronto se encuentre una solución. Estamos trabajando para apoyar a todas las partes involucradas, incluidas aerolíneas, aeropuertos, la TSA y, sobre todo, a los viajeros estadounidenses, quienes merecen un mejor servicio”.

Otras alternativas y perspectivas de los viajeros

En condiciones normales, la vía exclusiva de Clear no es el único recurso rápido para acceder al área de embarque. La TSA ha actualizado su programa PreCheck con la tecnología Touchless ID, que no impone costos adicionales sobre la tarifa habitual de USD 80 (por cinco años) y exige el registro directo con cada aerolínea.

La saturación en los controles de la TSA obliga a más de 30.000 viajeros diarios en Estados Unidos a buscar soluciones alternativas de seguridad. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El impacto de la crisis se advierte en los testimonios de usuarios frecuentes. John Mayhew, consultor informático de Carolina del Norte de 40 años, contó a The Wall Street Journal que se inscribió en Clear tras obtener una bonificación gratuita en su tarjeta de crédito y que poder contar con ese pase lo hizo sentirse más tranquilo durante este mes de caos aeroportuario.

Sobre su próximo trayecto a Atlanta, sostuvo: “Veremos cómo resulta. Quizás valga la pena simplemente conducir durante cuatro horas”.

Las cifras de descarga de la aplicación Clear y el aumento en el valor de sus acciones confirman que las largas esperas en los accesos de seguridad han convertido a la empresa en el principal beneficiario de las dificultades que afrontan los aeropuertos de Estados Unidos, mientras el Gobierno mantiene suspendidas funciones esenciales y miles de pasajeros buscan alternativas para garantizar sus viajes.