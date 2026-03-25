Estados Unidos

La saturación en aeropuertos de Estados Unidos incrementa la demanda de Clear

El colapso en los controles de seguridad ha motivado a decenas de miles de pasajeros a buscar opciones rápidas de verificación, mientras la plataforma biométrica registra cifras récord de descargas y crece su uso ante las demoras prolongadas

Guardar
Clear dona USD 200.000 en
Clear dona USD 200.000 en vales para apoyar a agentes de la TSA y colabora en la mejora del flujo de pasajeros durante la crisis aeroportuaria federal. (REUTERS/Adam Gray)

Durante la paralización parcial del Gobierno federal en Estados Unidos, los controles de seguridad en los aeropuertos registran altos niveles de saturación. Ante esta situación, cerca de 30.000 viajeros diarios optan por alternativas como el servicio de verificación rápida de identidad de Clear Secure, cuya demanda muestra un aumento considerable.

A partir del inicio de marzo, los pasajeros descargaron la aplicación de Clear en 289.000 ocasiones, lo que representa más del triple respecto al mismo período del año anterior. Este fenómeno está vinculado directamente al colapso en los controles de la TSA causado por el trabajo no remunerado y las ausencias de cientos de agentes, un escenario que ha derivado en esperas que superan una hora en varios aeropuertos del país.

En el aeropuerto John F. Kennedy, las filas para los filtros estándar y los de PreCheck formaban serpentinas, mientras quienes contaban con el pase Clear Plus superaban la seguridad en menos de 10 minutos. Esta diferencia generó que algunos usuarios de PreCheck optaran en ese momento por suscribirse a Clear Plus, cuyo costo anual es de USD 209 aunque varias tarjetas de crédito reembolsan esta cantidad, según el análisis de The Wall Street Journal.

El impacto también se refleja en los mercados: la cotización bursátil de la empresa aumentó cerca de 60% en solo un mes, según datos de la firma de análisis de datos Sensor Tower publicados por The Wall Street Journal.

Aumento de la demanda impulsa a Clear

La reciente revalorización de Clear no se explica únicamente por el fuerte incremento de usuarios en terminales aéreas. La empresa comunicó a finales de febrero unas previsiones de ventas que superaron ampliamente las estimaciones de Wall Street.

El valor bursátil de Clear
El valor bursátil de Clear aumentó cerca de 60% en un mes tras el colapso de la TSA, impulsado por la creciente demanda de sus servicios biométricos. (REUTERS/Adam Gray)

Este escenario favorable también está respaldado por la diversificación de negocios liderada por su directora ejecutiva, Caryn Seidman Becker. La compañía firmó acuerdos con organizaciones sanitarias para agilizar registros y verificaciones de pacientes; además, está integrando su infraestructura tecnológica con Epic, la mayor plataforma de historiales médicos electrónicos de Estados Unidos.

Clear también cerró recientemente un contrato con los Centers for Medicare and Medicaid Services, completando así su incursión en el sector salud.

El mayor volumen de ingresos de la empresa continúa proviniendo de Clear Plus, servicio que permite a los viajeros pasar rápidamente por los controles mediante el uso de eGates biométricos. Estos dispositivos, desplegados en 38 aeropuertos y en proceso de expansión al resto de terminales donde opera la compañía durante 2024, conectan de manera directa con la zona de revisión de la TSA y eliminan el paso adicional de comprobación manual de identidad.

Dificultades operativas y respuesta a la crisis

El crecimiento de la demanda ha expuesto puntos críticos en el sistema. Aunque los eGates han reducido los tiempos de espera, en aeropuertos como el Louis Armstrong New Orleans International Airport se han reportado demoras superiores a una hora en la fila de Clear Plus debido a la escasez de personal en la TSA, lo que afecta tanto a las filas preferentes como a las regulares.

En el George Bush Intercontinental Airport de Houston, tanto Clear como PreCheck fueron cerrados temporalmente. Esta situación obligó a los viajeros a utilizar únicamente el filtro estándar.

Clear Secure triplica sus descargas
Clear Secure triplica sus descargas de aplicación en marzo, alcanzando 289.000 descargas frente a la crisis en los aeropuertos estadounidenses. (REUTERS/Adam Gray)

Un portavoz de Clear detalló a The Wall Street Journal que factores externos afectaron el servicio en Nueva Orleans y que continúan limitándolo en Houston. La empresa donó aproximadamente USD 200.000 en vales de gasolina y alimentos a agentes de la TSA y está colaborando en la gestión de las filas.

Kyle McLaughlin, vicepresidente ejecutivo de aviación de Clear, comentó sobre la situación: “Esperamos que pronto se encuentre una solución. Estamos trabajando para apoyar a todas las partes involucradas, incluidas aerolíneas, aeropuertos, la TSA y, sobre todo, a los viajeros estadounidenses, quienes merecen un mejor servicio”.

Otras alternativas y perspectivas de los viajeros

En condiciones normales, la vía exclusiva de Clear no es el único recurso rápido para acceder al área de embarque. La TSA ha actualizado su programa PreCheck con la tecnología Touchless ID, que no impone costos adicionales sobre la tarifa habitual de USD 80 (por cinco años) y exige el registro directo con cada aerolínea.

La saturación en los controles
La saturación en los controles de la TSA obliga a más de 30.000 viajeros diarios en Estados Unidos a buscar soluciones alternativas de seguridad. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El impacto de la crisis se advierte en los testimonios de usuarios frecuentes. John Mayhew, consultor informático de Carolina del Norte de 40 años, contó a The Wall Street Journal que se inscribió en Clear tras obtener una bonificación gratuita en su tarjeta de crédito y que poder contar con ese pase lo hizo sentirse más tranquilo durante este mes de caos aeroportuario.

Sobre su próximo trayecto a Atlanta, sostuvo: “Veremos cómo resulta. Quizás valga la pena simplemente conducir durante cuatro horas”.

Las cifras de descarga de la aplicación Clear y el aumento en el valor de sus acciones confirman que las largas esperas en los accesos de seguridad han convertido a la empresa en el principal beneficiario de las dificultades que afrontan los aeropuertos de Estados Unidos, mientras el Gobierno mantiene suspendidas funciones esenciales y miles de pasajeros buscan alternativas para garantizar sus viajes.

Temas Relacionados

Estados UnidosClear SecureAeropuertos Estados UnidosIdentidad BiométricaSeguridad AeroportuariaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Crisis en aeropuertos de Estados Unidos obliga a usar agentes de ICE por falta de personal

La medida se implementó ante la escasez de personal de la TSA por el cierre parcial del gobierno, generando una reestructura de tareas y presencia de funcionarios de inmigración en terminales con altos niveles de ausentismo

Crisis en aeropuertos de Estados

Un restaurante de San Francisco se enfrenta a una fuerte polémica tras la difusión de una imagen de carne cruda dejada al aire libre durante una ola de calor

La difusión de una imagen que muestra productos sin resguardo frente a su local desató reacciones en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos de entrega y manejo de alimentos en el establecimiento

Un restaurante de San Francisco

Viajeros en Estados Unidos: cómo evitar cargos en vuelos atrasados

La nueva respuesta de las principales compañías permite a los pasajeros cancelar o reprogramar su viaje al enfrentar largas filas

Viajeros en Estados Unidos: cómo

El Servicio Meteorológico Nacional advierte riesgo inusual de incendios por temperaturas extremas en el centro y sur de Estados Unidos

Las alertas emitidas por el organismo incluyen a cinco estados, donde el calor, la baja humedad y los fuertes vientos incrementan la probabilidad de propagación de fuegos forestales en áreas urbanas y rurales

El Servicio Meteorológico Nacional advierte

La economía actual impulsa el crecimiento de tiendas de bajo costo en California

Tanto la inflación como pertenencia de los consumidores a segmentos sensibles al precio promueven el ascenso de compañías como TJX y Ross, que fortalecen su presencia mientras otros actores luchan por sobrevivir al cambio de hábitos

La economía actual impulsa el

TECNO

Estos celulares se quedan sin

Estos celulares se quedan sin WhatsApp desde el 1 de abril de 2026

Descargar Magis TV o XUPER TV en el celular es mala idea: abre la puerta a troyanos y software espías

El celular se calienta al cargar: consejos para evitar que la batería se dañe

Atención fans del anime: Crunchyroll admite que se filtró información de sus usuarios

Cómo se verían Las guerreras K-pop si fueran personajes de Fortnite, según la IA

ENTRETENIMIENTO

La transformación de Luke Evans

La transformación de Luke Evans para el musical “The Rocky Horror Show” en Broadway

“NCIS” sorprende en su episodio 500 con la muerte de un personaje clave tras 18 años

“Dutton Ranch” reveló su teaser oficial: ¿de qué trata la nueva serie del universo “Yellowstone”?

El desafío después de la estatuilla: qué ocurrió con las actrices jóvenes que ganaron un Oscar al inicio de su carrera

“NCIS” llega a los 500 episodios: el fenómeno televisivo que desafía el paso del tiempo y se niega a terminar

MUNDO

Una ex enfermera oncológica fue

Una ex enfermera oncológica fue investida como la primera arzobispa de Canterbury

Israel detuvo a un comandante de la organización terrorista “Las Compañías Libanesas”

Crisis en Medio Oriente: Irán elevó sus exigencias y complica las negociaciones con Estados Unidos

Irán analiza el plan de 15 puntos de Trump y presentará sus propias condiciones para un cese del fuego en Medio Oriente

El auge del Museo de Historia Natural de Londres: acceso gratuito, noches temáticas y la revolución del Urban Nature Project