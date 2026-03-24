El colapso en la seguridad de aeropuertos de Estados Unidos pone en jaque la movilidad aérea

La congestión en aeropuertos de Estados Unidos provoca demoras récord en los controles de seguridad debido a la falta de agentes de la TSA (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

La congestión en aeropuertos de Estados Unidos alcanzó niveles inéditos en los controles de seguridad, con esperas que en algunos casos superan las cuatro horas.

Este fenómeno obedece a ausencias récord de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que ha obligado a terminales clave como Atlanta y Houston Bush Intercontinental a advertir sobre demoras superiores a 240 minutos tanto para vuelos nacionales como internacionales.

En las últimas jornadas, la falta de personal de la TSA ha provocado que los tiempos de espera en los principales aeropuertos estadounidenses varíen considerablemente.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentados al medio estadounidense Business Insider, hasta un 10% de los agentes TSA faltaron a sus puestos de trabajo.

En terminales como William P. Hobby en Houston, la tasa de ausentismo llegó al 40,8%, mientras que en otros aeropuertos importantes el promedio de inasistencia ronda el 20%.

Hasta un 40,8% de ausentismo entre los agentes de la TSA en aeropuertos como William P. Hobby intensifica la crisis de seguridad aeroportuaria (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

El aumento de las ausencias de agentes está directamente relacionado con los impagos a raíz de la falta de financiación federal.

El 27 de marzo se perfila como la última jornada de actividad parlamentaria antes de un receso de dos semanas en el Congreso.

Si los legisladores no logran destrabar el presupuesto, la crisis podría prolongarse al menos una quincena más, según las previsiones recogidas por Business Insider.

Los aeropuertos de Estados Unidos enfrentan una situación crítica por la ausencia masiva de agentes de seguridad, lo que genera demoras sin precedentes en los controles y obliga a miles de pasajeros a replantear sus planes de viaje.

Las autoridades han recomendado a los viajeros presentarse con hasta cuatro horas de anticipación, incluso para vuelos domésticos, ante la imposibilidad de prever el tiempo real de espera en los filtros.

Aeropuertos modifican la información ante esperas extremas

Ante el agravamiento de las demoras, la Administración Federal de Aviación y los equipos de comunicación de las terminales han modificado sus avisos al público.

Terminales clave como Atlanta y Houston registran esperas superiores a las cuatro horas en sus puntos de control aéreo (REUTERS/Megan Varner)

El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el de mayor tráfico global, eliminó el reporte en tiempo real de filas y lo reemplazó por una advertencia genérica: “Debido a las condiciones federales actuales, se recomienda a los pasajeros que reserven al menos 4 horas o más para los filtros de seguridad nacionales e internacionales”, informó Business Insider.

En Nueva York, el aeropuerto John F. Kennedy —el mayor de la región— suspendió la publicación de tiempos de espera y alertó sobre retrasos que pueden variar minuto a minuto, según la dotación de agentes y el flujo de pasajeros.

El aeropuerto Newark Liberty, que el pasado lunes debió evacuar la torre de control y suspender todas sus operaciones, también eliminó los reportes actualizados y advierte en su web que “los tiempos de espera en seguridad pueden ser significativamente superiores a lo habitual”.

Las diferencias se detectan incluso dentro de una misma ciudad: en George Bush Intercontinental de Houston las filas han superado las cuatro horas, mientras William P. Hobby, pese a su elevado nivel de ausentismo, y el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) reportaron el martes por la mañana esperas por debajo de los diez minutos.

Alternativas y herramientas ante la saturación y la falta de datos

La imprevisibilidad en los tiempos de espera ha llevado a miles de pasajeros a buscar alternativas tecnológicas como CLEAR, un sistema biométrico que permite saltar la verificación estándar de la TSA y ya opera en cerca de 60 aeropuertos estadounidenses.

La crisis laboral en los aeropuertos estadounidenses evidencia la vulnerabilidad del sistema aeroportuario frente a disputas presupuestarias y falta de financiamiento federal (REUTERS/Megan Varner)

Paralelamente, terminales como Filadelfia, Dallas-Fort Worth y Denver mantienen activos los reportes en línea, con divisiones específicas por punto de control.

El flujo irregular de información oficial también impulsó el uso de la aplicación MyTSA, que, según la agencia, ofrece estimaciones cada quince minutos y recurre a datos históricos cuando la supervisión en tiempo real falla, ya que el sistema no es administrado de manera “activa” durante el actual cierre parcial del gobierno.

La TSA reconoce que las cifras pueden tener márgenes de error considerables en el contexto actual.

La reportera Taylor Rains de Business Insider comprobó la semana pasada la desigualdad del fenómeno experimentando una espera mínima en los controles del aeropuerto de Las Vegas, mientras otros pasajeros enfrentaban demoras de varias horas en terminales del este y el sur del país.

Impacto en los pasajeros y respuestas oficiales

La persistencia del cierre parcial y la falta de pagos a los empleados ha obligado a las autoridades a solicitar a los viajeros que lleguen con al menos tres horas de anticipación para vuelos nacionales y hasta cuatro para internacionales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en CNBC que, si el conflicto presupuestario no se resuelve, "lo que vemos ahora va a parecer un juego de niños“.

La falta de financiación federal y los impagos a empleados de la TSA amenazan con prolongar la crisis aeroportuaria al menos dos semanas más (REUTERS/Megan Varner)

Tanto Duffy como Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, informaron que la situación podría derivar en el cierre temporal de algunos aeropuertos si no mejora la dotación de agentes.

En respuesta a las condiciones laborales deterioradas, terminales como Denver y Seattle han solicitado donaciones de alimentos, tarjetas de regalo y artículos de primera necesidad para apoyar a los empleados que cumplen funciones esenciales sin percibir su salario.

La crisis ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del sistema aeroportuario ante disputas presupuestarias y la importancia de garantizar la financiación de servicios críticos para la movilidad nacional e internacional.