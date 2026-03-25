La política migratoria de Estados Unidos complica la llegada de selecciones africanas y aficionados al Mundial

Las selecciones de Costa de Marfil y Senegal enfrentan complicaciones logísticas por la exigencia de fianza y restricciones de visas de entrada única (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La política migratoria de Estados Unidos ha introducido un obstáculo inesperado para miles de aficionados y jugadores que planean asistir a la próxima Copa del Mundo: nacionales de varios países deberán depositar hasta USD 15.000 como fianza para obtener una visa de turista.

Esta medida complica la llegada tanto de hinchas como de integrantes oficiales de los equipos, mientras la FIFA busca negociar exenciones para deportistas y delegaciones.

El Visa Bond Pilot Program del Departamento de Estado afecta a ciudadanos de 50 países, entre ellos Argelia, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Túnez, naciones que han clasificado al torneo.

Desde enero, la exigencia ya rige para algunos de estos países y, a partir de abril, se suma Túnez. Esto impone la obligación de pagar la fianza a quienes soliciten una visa B-1 o B-2, habitualmente destinada a viajes de negocios o turismo.

La fianza debe ser abonada antes de emitir la visa y varía entre USD 5.000 y USD 15.000 por persona, sin distinción de edad.

El Departamento de Estado de EE.UU. aplica el programa Visa Bond Pilot Program a nacionales de 50 países, incluidos Argelia, Senegal y Túnez (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El reembolso solo se realiza si el visitante abandona el país antes del vencimiento del permiso. No existe un mecanismo general para solicitar la exención y, según el Departamento de Estado, cada caso será evaluado individualmente por los funcionarios consulares.

Obligaciones financieras y alcance de la normativa

La exigencia financiera se suma al alto costo de entradas y alojamiento durante el evento, lo que representa una barrera significativa para los aficionados de los países afectados.

El bono se cobra por persona, por lo que, incluso un padre que viaje con su hijo, debe presentar dos pagos. Fuentes consultadas indican que los menores suelen enfrentar un depósito de USD 5.000, mientras que los adultos pueden verse obligados a abonar hasta USD 15.000.

FIFA y las negociaciones por exenciones para delegaciones deportivas

La FIFA dialoga con la administración estadounidense con el objetivo de que jugadores, entrenadores y ejecutivos de federaciones nacionales queden exceptuados de la obligación de presentar la fianza.

Ni el Departamento de Estado ni la FIFA han confirmado si los deportistas estarán exentos, lo que mantiene la incertidumbre a menos de 80 días del inicio del certamen.

La Selección de Senegal enfrenta complicaciones logísticas por la exigencia de fianza y restricciones de visas de entrada única - Crédito: AFP

La organización busca que cartas de invitación oficiales permitan evitar el pago de la fianza al menos para los miembros de las delegaciones reconocidas.

Si esta estrategia prospera, los familiares de los jugadores y otros acompañantes podrían quedar fuera de la exención y tener que abonar el monto establecido.

El Departamento de Estado indica que las políticas y procedimientos para la tramitación de visas se definen en Washington y cualquier exención depende de criterios de interés nacional o humanitario, según el motivo del viaje y la ocupación del solicitante.

Impacto en los viajes y organización del Mundial

La obligación de la fianza afecta tanto a quienes solicitan una visa por primera vez como a quienes reciben permisos de una sola entrada, práctica que ha ganado frecuencia en los últimos meses.

Esta situación supone un reto logístico para selecciones como Costa de Marfil y Senegal, que deberán cruzar varias veces las fronteras entre Estados Unidos, Canadá y México durante el certamen.

FIFA y federaciones africanas presionan por exenciones ante la fianza migratoria impuesta por Estados Unidos (REUTERS/Mateus Bonomi)

El Departamento de Estado defiende la medida y asegura que el Visa Bond Pilot Program ha demostrado ser eficaz para desalentar la inmigración irregular, señalando que su ampliación responde a factores como altas tasas de permanencia ilegal y deficiencias en controles migratorios.

Las federaciones han solicitado a la FIFA que gestione la expedición de visas de múltiples entradas para sus delegaciones, ya que las restricciones actuales dificultan la planificación de viajes entre sedes.

Esta problemática afecta principalmente a países con partidos programados fuera de Estados Unidos y que deben regresar para fases posteriores del torneo.

Consecuencias para aficionados y federaciones afectadas

Para los aficionados de Argelia, Túnez, Cabo Verde, Senegal y Costa de Marfil, la obligación de depositar sumas elevadas puede desalentar la asistencia, aun si cumplen con los requisitos de ingreso al país.

La política representa un filtro adicional que, de acuerdo con fuentes consultadas, contradice las declaraciones de la FIFA sobre la “inclusividad” del Mundial de este año.

La fianza migratoria debe abonarse por cada solicitante sin distinción de edad ni actividad, afectando también a menores de edad (REUTERS/Zohra Bensemra)

El Departamento de Estado afirma que la seguridad y el control fronterizo son prioritarios y que los nacionales de los países señalados deberán cumplir con el pago de la fianza antes de recibir la visa correspondiente.

En este escenario, la FIFA intenta mediar para evitar que las restricciones migratorias afecten el desarrollo normal del torneo y la presencia de las selecciones clasificadas.

Ante la falta de definiciones concretas, miles de seguidores y familiares de jugadores podrían verse obligados a asumir un costo adicional considerable para asistir al evento, lo que desafía el objetivo de celebrar “el Mundial más inclusivo de la historia”.