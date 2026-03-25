Estados Unidos

La política migratoria de Estados Unidos complica la llegada de selecciones africanas y aficionados al Mundial

La exigencia de un depósito millonario para la obtención de visas afecta a países clasificados y genera incertidumbre sobre la participación de deportistas y seguidores en el evento internacional

Guardar
Las selecciones de Costa de
Las selecciones de Costa de Marfil y Senegal enfrentan complicaciones logísticas por la exigencia de fianza y restricciones de visas de entrada única (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La política migratoria de Estados Unidos ha introducido un obstáculo inesperado para miles de aficionados y jugadores que planean asistir a la próxima Copa del Mundo: nacionales de varios países deberán depositar hasta USD 15.000 como fianza para obtener una visa de turista.

Esta medida complica la llegada tanto de hinchas como de integrantes oficiales de los equipos, mientras la FIFA busca negociar exenciones para deportistas y delegaciones.

El Visa Bond Pilot Program del Departamento de Estado afecta a ciudadanos de 50 países, entre ellos Argelia, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Túnez, naciones que han clasificado al torneo.

Desde enero, la exigencia ya rige para algunos de estos países y, a partir de abril, se suma Túnez. Esto impone la obligación de pagar la fianza a quienes soliciten una visa B-1 o B-2, habitualmente destinada a viajes de negocios o turismo.

La fianza debe ser abonada antes de emitir la visa y varía entre USD 5.000 y USD 15.000 por persona, sin distinción de edad.

El Departamento de Estado de
El Departamento de Estado de EE.UU. aplica el programa Visa Bond Pilot Program a nacionales de 50 países, incluidos Argelia, Senegal y Túnez (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El reembolso solo se realiza si el visitante abandona el país antes del vencimiento del permiso. No existe un mecanismo general para solicitar la exención y, según el Departamento de Estado, cada caso será evaluado individualmente por los funcionarios consulares.

Obligaciones financieras y alcance de la normativa

La exigencia financiera se suma al alto costo de entradas y alojamiento durante el evento, lo que representa una barrera significativa para los aficionados de los países afectados.

El bono se cobra por persona, por lo que, incluso un padre que viaje con su hijo, debe presentar dos pagos. Fuentes consultadas indican que los menores suelen enfrentar un depósito de USD 5.000, mientras que los adultos pueden verse obligados a abonar hasta USD 15.000.

FIFA y las negociaciones por exenciones para delegaciones deportivas

La FIFA dialoga con la administración estadounidense con el objetivo de que jugadores, entrenadores y ejecutivos de federaciones nacionales queden exceptuados de la obligación de presentar la fianza.

Ni el Departamento de Estado ni la FIFA han confirmado si los deportistas estarán exentos, lo que mantiene la incertidumbre a menos de 80 días del inicio del certamen.

La Selección de Senegal enfrenta
La Selección de Senegal enfrenta complicaciones logísticas por la exigencia de fianza y restricciones de visas de entrada única - Crédito: AFP

La organización busca que cartas de invitación oficiales permitan evitar el pago de la fianza al menos para los miembros de las delegaciones reconocidas.

Si esta estrategia prospera, los familiares de los jugadores y otros acompañantes podrían quedar fuera de la exención y tener que abonar el monto establecido.

El Departamento de Estado indica que las políticas y procedimientos para la tramitación de visas se definen en Washington y cualquier exención depende de criterios de interés nacional o humanitario, según el motivo del viaje y la ocupación del solicitante.

Impacto en los viajes y organización del Mundial

La obligación de la fianza afecta tanto a quienes solicitan una visa por primera vez como a quienes reciben permisos de una sola entrada, práctica que ha ganado frecuencia en los últimos meses.

Esta situación supone un reto logístico para selecciones como Costa de Marfil y Senegal, que deberán cruzar varias veces las fronteras entre Estados Unidos, Canadá y México durante el certamen.

FIFA y federaciones africanas presionan
FIFA y federaciones africanas presionan por exenciones ante la fianza migratoria impuesta por Estados Unidos (REUTERS/Mateus Bonomi)

El Departamento de Estado defiende la medida y asegura que el Visa Bond Pilot Program ha demostrado ser eficaz para desalentar la inmigración irregular, señalando que su ampliación responde a factores como altas tasas de permanencia ilegal y deficiencias en controles migratorios.

Las federaciones han solicitado a la FIFA que gestione la expedición de visas de múltiples entradas para sus delegaciones, ya que las restricciones actuales dificultan la planificación de viajes entre sedes.

Esta problemática afecta principalmente a países con partidos programados fuera de Estados Unidos y que deben regresar para fases posteriores del torneo.

Consecuencias para aficionados y federaciones afectadas

Para los aficionados de Argelia, Túnez, Cabo Verde, Senegal y Costa de Marfil, la obligación de depositar sumas elevadas puede desalentar la asistencia, aun si cumplen con los requisitos de ingreso al país.

La política representa un filtro adicional que, de acuerdo con fuentes consultadas, contradice las declaraciones de la FIFA sobre la “inclusividad” del Mundial de este año.

La fianza migratoria debe abonarse
La fianza migratoria debe abonarse por cada solicitante sin distinción de edad ni actividad, afectando también a menores de edad (REUTERS/Zohra Bensemra)

El Departamento de Estado afirma que la seguridad y el control fronterizo son prioritarios y que los nacionales de los países señalados deberán cumplir con el pago de la fianza antes de recibir la visa correspondiente.

En este escenario, la FIFA intenta mediar para evitar que las restricciones migratorias afecten el desarrollo normal del torneo y la presencia de las selecciones clasificadas.

Ante la falta de definiciones concretas, miles de seguidores y familiares de jugadores podrían verse obligados a asumir un costo adicional considerable para asistir al evento, lo que desafía el objetivo de celebrar “el Mundial más inclusivo de la historia”.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasVisa Bond Pilot ProgramCopa del MundoPolíticas MigratoriasViajes Internacionales

Últimas Noticias

Estados Unidos pide a sus aliados que declaren a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupos terroristas

La administración Trump instruyó a sus embajadas en todo el mundo a coordinar esfuerzos con Israel y endurecer la presión diplomática contra los principales aliados armados de Teherán

Estados Unidos pide a sus

El fallo de la Corte Suprema sobre Cox Communications marca un antes y un después en la industria musical

La resolución judicial exime a la compañía de responsabilidad por piratería cometida por usuarios, destacando la necesidad de pruebas de promoción activa para imputar a los proveedores

El fallo de la Corte

El sistema de trenes PATH reemplazará 341 torniquetes en sus estaciones entre Nueva York y Nueva Jersey

La Autoridad Portuaria destina USD 3,5 millones a la actualización integral de los accesos, con nuevas tecnologías sin contacto y controles avanzados que elevan la eficiencia, la seguridad y la experiencia en la red que une ambos estados

El sistema de trenes PATH

Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera

El hallazgo se produjo durante una revisión secundaria a un vehículo, tras detectar irregularidades con apoyo de tecnología de escaneo y unidades caninas

Más de 80 kilos de

El Bronx inicia transformación integral del corredor de la calle 161

La remodelación de una de las arterias principales de la zona sur busca optimizar el tránsito, priorizar la seguridad peatonal y responder al aumento de la demanda durante eventos multitudinarios en inmediaciones del Yankee Stadium

El Bronx inicia transformación integral

TECNO

Qué hacer si Netflix ya

Qué hacer si Netflix ya no es compatible con un celular o un televisor

Sundar Pichai lo admite: Google podría haber lanzado ChatGPT antes que OpenAI

Contestar con un “sí” una llamada: lo que no te dicen de esta práctica que aumenta el riesgo de fraudes

Guía para proteger tu smartphone Android ante pérdidas o robos

Pantalla rota en el celular: cómo este daño puede afectar su rendimiento y funcionamiento

ENTRETENIMIENTO

Cierran el caso contra Alan

Cierran el caso contra Alan Ritchson: autoridades descartan delitos tras pelea con su vecino

“Ahora evito los suéteres de cuello alto”, la vida de Simon Helberg tras su icónico personaje de Howard Wolowitz

De acusado a demandante: Bad Bunny reclama miles de dólares tras ganar disputa por “Enséñame a bailar”

Dos actores de “Grey’s Anatomy” abandonan la serie tras 22 temporadas

El guardia de seguridad de Chappell Roan que hizo llorar a una niña fue despedido antes por Kim Kardashian

MUNDO

Incidentes simultáneos en Nigeria: un

Incidentes simultáneos en Nigeria: un ataque armado dejó once muertos y un operativo frustró el apoyo logístico a Boko Haram

Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán “sigue en pleno apogeo” y descartó una desescalada

Taiwán aseguró que Estados Unidos busca acelerar el envío de armamento a la isla

Una maquinaria transnacional: así opera una red de organizaciones vinculadas al Partido Comunista chino

Sirenas y mensajes multilingües: Lisboa probó un sistema de alerta por tsunami en un ejercicio masivo