Estados Unidos

Por qué el permiso de trabajo en Estados Unidos no otorga estatus migratorio a solicitantes

La autorización laboral permite acceder a empleos y servicios, pero no modifica la situación jurídica de quienes buscan asilo, quienes permanecen en un estado de incertidumbre hasta que exista una resolución formal sobre su caso

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El permiso de trabajo en
El permiso de trabajo en Estados Unidos no otorga estatus migratorio regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obtención de un permiso de trabajo en Estados Unidos representa para muchos inmigrantes la posibilidad de acceder a un empleo formal y solicitar un número de seguridad social, pero no implica el reconocimiento de un estatus migratorio regular.

Esta condición, que afecta a quienes se encuentran a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo, perpetúa la incertidumbre jurídica y limita el acceso pleno a derechos fundamentales, según advirtieron especialistas consultados por Telemundo.

El costo para tramitar el primer permiso de trabajo para solicitantes de asilo asciende actualmente a USD 560, una tarifa que no admite exención, de acuerdo con información publicada por la organización ASAP. Esta cifra supone una carga significativa para quienes permanecen sin empleo formal o con ingresos restringidos durante la espera migratoria.

Solicitantes de asilo pueden pedir
Solicitantes de asilo pueden pedir su primer permiso laboral 150 días después de presentar el formulario de asilo y lo reciben tras 180 días si cumplen los requisitos (EFE/Iván Mejía)

Miles de solicitantes de asilo quedan en un limbo legal

La abogada entrevistada por Telemundo explicó que “el permiso de trabajo no es estatus. El permiso de trabajo es prueba de que la persona tiene un caso pendiente, pero el caso todavía no se ha decidido. Entonces, como no está decidido, la persona está en un limbo legal. Está básicamente indocumentada, pero con un proceso pendiente”.

Esta categoría afecta especialmente a quienes provienen de países sometidos a restricciones migratorias actuales, como Guatemala y Venezuela, donde los procesos de obtención de la “green card” fueron pausados sin fecha de reanudación confirmada, según indicaron en el espacio informativo.

El proceso se encuentra paralizado para solicitantes de ciertos países, aunque la abogada alentó a los afectados a seguir aplicando: “Es preferible tener un proceso pendiente a no tener nada. No sabemos en qué momento van a levantar esta pausa”.

La respuesta breve a la inquietud de muchos inmigrantes es la siguiente: un permiso de trabajo vigente demuestra únicamente que la persona tiene una solicitud de protección o cambio de estatus en trámite. Hasta que no haya una resolución definitiva, el solicitante carece de una situación migratoria regular. Así, puede trabajar legalmente, pero su futuro en el país continúa atado a la decisión de las autoridades.

Condiciones como antecedentes penales graves
Condiciones como antecedentes penales graves excluyen del permiso de trabajo a solicitantes de asilo, según la normativa de inmigración de Estados Unidos (REUTERS/Cheney Orr)

Reglas de solicitud y renovación del permiso de trabajo

Según ASAP, los solicitantes de asilo pueden solicitar su primer permiso laboral 150 días después de haber presentado el formulario de asilo, y, de cumplirse con los requisitos, recibirlo después de transcurridos 180 días. Los trámites pueden efectuarse tanto en línea como por correo postal.

El tiempo legalmente estipulado para que el gobierno estadounidense resuelva estas solicitudes es de 30 días, pero en la práctica los retrasos son frecuentes. Si la aprobación se retrasa más de 25 días, existen vías para reclamar, aunque el proceso se ve especialmente ralentizado para personas originarias de países sujetos a restricciones vigentes, como notificó ASAP.

Un dato clave es el nuevo plazo de vigencia del permiso de trabajo: a partir del 4 de diciembre de 2025, los permisos emitidos tendrán una validez de 18 meses, en contraste con los de cinco años expedidos antes de esa fecha. Este cambio afecta tanto a quienes presentan solicitudes iniciales como a quienes buscan renovar el documento. Para quienes recibieron el permiso por cinco años antes de esa fecha, el plazo anterior sigue vigente.

El proceso de renovación también muestra cambios recientes: el costo se incrementa a USD 745 si se realiza en línea y a USD 795 por correo postal, según ASAP. Además, las renovaciones para solicitantes de asilo ya no reciben extensiones automáticas para permisos tramitados a partir del 30 de octubre de 2025: solo quienes renovaron hasta el 29 de octubre mantienen la extensión de 540 días tras el vencimiento de su tarjeta anterior.

El proceso de renovación del
El proceso de renovación del permiso de trabajo tiene un costo de USD 745 en línea y USD 795 por correo postal, incrementando el gasto para los solicitantes de asilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones legales y exclusiones en el acceso al permiso laboral

Bajo la normativa actual, personas condenadas por delitos que las autoridades estadounidenses catalogan como “delito agravado” quedan excluidas de la posibilidad de obtener permiso de trabajo como solicitantes de asilo. La organización sugirió consultar a un abogado en situaciones de antecedentes penales o dudas sobre la elegibilidad.

Diferentes categorías, como quienes cuentan con protección por Estatus de Protección Temporal (TPS) o han presentado solicitudes familiares o laborales de residencia, pueden beneficiarse de la extensión automática de 540 días solo si tramitaron la renovación antes del 29 de octubre de 2025. Las solicitudes posteriores quedan sujetas al nuevo régimen sin extensiones adicionales.

Ante la complejidad y los plazos variables del sistema, las personas en trámite deben verificar con regularidad el estatus de su caso y considerar la asesoría legal especializada para evitar errores o prolongar la situación de indefinición jurídica.

Especialistas recomiendan que los solicitantes
Especialistas recomiendan que los solicitantes de asilo en Estados Unidos consulten periódicamente su estatus migratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condición descrita subraya que, en el entorno migratorio actual de Estados Unidos, el permiso de trabajo cumple un papel de salvaguarda temporal para los solicitantes de asilo, pero no resuelve su situación migratoria de fondo ni garantiza la regularización en el mediano plazo.

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