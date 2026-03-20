El drama de los empleados de la TSA: sin salario por la disputa presupuestaria en el Congreso

El cierre parcial del gobierno federal deja a 61.000 empleados de la TSA sin su salario habitual en Estados Unidos. (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

Los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) atraviesan una situación derivada de la falta de acuerdo político en el Congreso, que provocó un nuevo cierre parcial del gobierno federal. Por primera vez en el actual conflicto presupuestario, miles de trabajadores de la TSA dejaron de cobrar su sueldo completo, obligados a continuar en sus puestos sin recibir el pago correspondiente por sus servicios.

Los sindicatos de la TSA advierten sobre riesgos en la seguridad aeroportuaria y la imagen internacional del sistema estadounidense por la crisis actual. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La ausencia de salario afecta de forma directa la economía familiar de estos empleados, lo que ya refleja aumentó el ausentismo, renuncias y retrasos operativos en los aeropuertos de Estados Unidos. Las largas filas, la sobrecarga de trabajo y la incertidumbre están presentes en las terminales aéreas, mientras las autoridades y los sindicatos, citados por CBS News, advierten sobre el riesgo de un colapso si no se resuelve con rapidez.

El primer sueldo perdido y sus efectos inmediatos

El viernes pasado marcó un antes y un después para unos 61.000 empleados de la TSA. Por primera vez desde el inicio del cierre, los agentes recibieron un “cheque en cero” o solo una fracción mínima de su salario habitual. Pese a ello, la ley federal les exige continuar con sus funciones para garantizar la seguridad en los aeropuertos, sin posibilidad de renunciar ni exigir el pago inmediato, según la cadena estadounidense CBS News.

La ley garantiza el pago retroactivo, pero la espera puede extenderse por semanas, dejando a miles de familias sin recursos para afrontar gastos básicos como alquiler, alimentación o transporte. Un agente expresó a CBS News: “Es imposible poner comida en la mesa o pagar el alquiler si no nos pagan”.

El incremento en el ausentismo de la TSA duplicó las demoras y las esperas en los controles de seguridad de los aeropuertos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Solo en la primera semana sin sueldo, más de 300 empleados renunciaron a sus puestos, de acuerdo con cifras de la propia TSA recogidas por la cadena estadounidense CBS News. Además, el ausentismo se duplicó respecto a las dos semanas anteriores —pasó de alrededor del 5% al 10%—, lo que derivó en largas esperas y retrasos generalizados en aeropuertos de todo el país.

Impacto en la operación de los aeropuertos

La falta de personal disponible provocó un efecto dominó en la operación diaria de los aeropuertos estadounidenses. Durante el último fin de semana, se registró el porcentaje más alto de ausencias desde el inicio del cierre, con 10,19% de agentes sin presentarse a trabajar, según cifras oficiales de la TSA citadas por la cadena estadounidense CBS News.

Más de 300 empleados de la TSA renunciaron en la primera semana tras recibir su salario incompleto o un cheque en cero. (REUTERS/Kylie Cooper)

Esta reducción en la dotación de personal llevó al cierre de puntos de control en aeropuertos importantes y a redirigir a los pasajeros hacia menos líneas, lo que incrementó las colas y los tiempos de espera hasta niveles poco habituales para la temporada. Las aerolíneas han presionado públicamente al Congreso para que resuelva la crisis y evite un colapso durante la temporada alta de viajes.

El costo para los trabajadores afectados

Los testimonios recogidos por la cadena estadounidense CBS News y por ABC News confirman que numerosos trabajadores han debido buscar empleos adicionales, recurrir a préstamos personales o pedir ayuda a familiares para afrontar gastos esenciales como el alquiler o medicamentos para sus hijos.

La falta de pago obliga a empleados de la TSA a buscar empleos adicionales o solicitar ayuda para cubrir gastos básicos y medicamentos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Uno de los casos relatados es el de Maggie Sabatino, agente de la TSA en Filadelfia, quien informó que su cuenta bancaria llegó a saldo negativo al no recibir su salario. En su hogar, la falta de pago y la pérdida de acceso a servicios médicos impactaron su vida cotidiana.

Consecuencias para la seguridad y la economía

El ausentismo y las renuncias afectan tanto a los trabajadores como a la seguridad aeroportuaria y la economía nacional. Al incrementarse los tiempos de espera y reducirse la supervisión, aumenta la probabilidad de que incidentes de seguridad no sean detectados.

Asociaciones de aerolíneas y de viajeros advirtieron, a través de Fox News, que si el cierre se prolonga, el efecto podrían notarlo la puntualidad de los vuelos, la satisfacción de los usuarios y la imagen internacional del sistema aeroportuario estadounidense.

El ausentismo y las renuncias entre trabajadores de la TSA afectan la operatividad en los principales aeropuertos estadounidenses. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La presente crisis ha reabierto el debate sobre si la TSA debe ser considerada un servicio esencial y sobre la necesidad de mecanismos que garanticen el pago inmediato de salarios incluso en situaciones de bloqueo político.

Reacciones políticas y posibles soluciones

El conflicto político persiste mientras la Casa Blanca y el Congreso no llegan a un acuerdo. Sin embargo, se han presentado propuestas para crear fondos especiales que aseguren el pago a los empleados de la TSA durante futuros cierres presupuestarios, según informó el medio estadounidense Government Executive.

Las autoridades de la TSA y los sindicatos sostienen que los fondos necesarios para restablecer la normalidad no pueden demorarse más, y exigen a los legisladores que habiliten los recursos y terminen el bloqueo, en beneficio de los trabajadores y de los millones de pasajeros que dependen de sus servicios cada día.