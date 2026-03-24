Cómo será la base que la NASA planea construir en la Luna

Base la NASA en la Luna (NASA)

En medio de una renovada carrera espacial y con el foco puesto en consolidar el liderazgo de Estados Unidos fuera de la Tierra, la NASA anunció un ambicioso plan para construir una base permanente en la Luna. La iniciativa, presentada durante el evento “Ignition” (Arranque), marca un giro estratégico en la política espacial estadounidense y busca acelerar los tiempos: el objetivo es regresar al satélite antes de que finalice el mandato de Donald Trump y avanzar rápidamente hacia una presencia humana sostenida.

“El tiempo apremia en esta competencia entre grandes potencias”, advirtió el administrador de la NASA, Jared Isaacman, al subrayar que el éxito ya no se medirá en años sino en meses. El mensaje fue claro: la agencia pretende concentrar todos sus recursos en una meta que, hasta hace poco, parecía lejana. Construir una base lunar ya no es una aspiración de largo plazo, sino un objetivo concreto.

El plan se apoya en el programa Artemis, que tendrá su misión clave en 2027 con Artemis III. Ese vuelo no solo buscará allanar el camino para el regreso de astronautas a la superficie lunar, sino también probar los sistemas necesarios para sostener operaciones más complejas. A partir de allí, la NASA proyecta alunizajes regulares —al menos uno por año— con la intención de aumentar la frecuencia hasta llegar a misiones cada seis meses.

Pero el verdadero cambio de paradigma está en cómo se piensa la presencia en la Luna. La agencia dejará atrás el modelo de misiones aisladas y avanzará hacia un esquema continuo, con infraestructura estable y colaboración internacional. En ese contexto, incluso se decidió suspender temporalmente el proyecto Gateway en su formato actual para priorizar recursos directamente en la superficie lunar.

La colaboración internacional será clave en la base lunar, con la participación de países como Japón, Italia y Canadá en módulos y tecnología. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

La construcción de la base se desarrollará en tres etapas.

La primera, definida como “construir, probar y aprender”, estará enfocada en enviar vehículos, instrumentos y tecnología a través de misiones robóticas. El objetivo es generar capacidades clave como movilidad, energía, comunicaciones y navegación, esenciales para operar en un entorno extremo.

En una segunda fase, la NASA avanzará en la creación de una infraestructura inicial semihabitable. Esto permitirá misiones tripuladas recurrentes y una logística más estable. En esta etapa será clave el aporte de socios internacionales, como Japón, que contribuirá con vehículos exploradores presurizados, y otros países que sumarán tecnología y soporte.

Finalmente, la tercera fase marcará el salto definitivo: la instalación de una base lunar permanente. Con sistemas de aterrizaje más avanzados y capacidad de carga, se desplegarán hábitats y estructuras que permitirán la presencia continua de astronautas. Italia y Canadá, entre otros aliados, aportarán módulos habitacionales y vehículos especializados.

La NASA explicó qué avances prevé tener en cada una de las tres fases del proyecto (NASA)

El desarrollo de la base lunar incluye fases de pruebas tecnológicas, infraestructura semihabitable y hábitats permanentes para astronautas. Foto: X/@webcamsdemexico.

El proyecto no se limita a la Luna.

En paralelo, la NASA busca reorganizar su estrategia en la órbita terrestre baja, donde la Estación Espacial Internacional —en funcionamiento desde hace más de dos décadas— se encamina a una transición hacia estaciones comerciales. La idea es evitar interrupciones en la presencia humana en el espacio y fomentar un ecosistema privado competitivo.

Además, la agencia impulsa una nueva generación de misiones científicas. Desde el telescopio James Webb, que sigue revolucionando la comprensión del universo, hasta proyectos futuros como el telescopio Nancy Grace o la misión Dragonfly a Titán, el objetivo es ampliar los límites del conocimiento. Incluso se anunció el desarrollo de tecnología nuclear para la exploración profunda, con una nave que podría viajar a Marte antes de 2028.

En este escenario, la base lunar aparece como una pieza central: no solo funcionará como plataforma científica, sino también como punto de partida para misiones más ambiciosas hacia Marte y otros destinos del sistema solar.

Detrás de estos planes hay también una apuesta por el capital humano. La NASA anunció que reforzará sus equipos, recuperará capacidades técnicas clave y abrirá nuevas oportunidades para jóvenes profesionales. “Nuestro personal es la joya de la agencia”, destacaron desde la conducción.