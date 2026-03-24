3 complejos rurales de lujo que atraen a turistas estadounidenses para estas vacaciones de primavera

Los destinos rurales de lujo en Estados Unidos atraen a viajeros en busca de naturaleza, gastronomía local y deportes al aire libre (Collage Infobae)

La llegada de la primavera invita a buscar destinos donde disfrutar del contacto con la naturaleza y el aire libre. Una serie de retiros rurales en distintos puntos del territorio estadounidense promete experiencias que combinan confort, diseño y paisajes únicos.

Desde una posada histórica en Nueva Inglaterra hasta refugios contemporáneos en la naturaleza, estas propuestas ofrecen alternativas para quienes desean alejarse del ritmo urbano y sumergirse en actividades al aire libre, gastronomía local y entornos cuidados hasta el mínimo detalle.

Entre las opciones seleccionadas se encuentran alojamientos en Estados Unidos, cada uno con una personalidad definida y servicios pensados para una escapada primaveral. Senderismo, paseos a caballo, gastronomía de autor y vistas ininterrumpidas forman parte de la oferta en estos retiros.

Los destinos rurales de lujo en Estados Unidos atraen a viajeros en busca de naturaleza, gastronomía local y deportes al aire libre (Trip Advisor)

El renacimiento de una posada colonial en Nueva Inglaterra

Ubicada en la región de Monadnock, Nuevo Hampshire, The Inn at Hancock es una posada histórica que data de finales del siglo XVIII y que reabre sus puertas el 1 de mayo tras una restauración completa. Esta propiedad, que ha recibido huéspedes desde la época colonial, ofrece un ambiente que evoca el campo inglés, con actividades como pesca con mosca, ciclismo, observación de aves y recorridos por anticuarios.

El establecimiento cuenta con el Hunt Bar & Scullery para disfrutar de bebidas y canapés, y un restaurante con menús de temporada inspirados en la cocina francesa, repartidos en tres ambientes, entre ellos la “Reading Room”, con estanterías de libros encuadernados en cuero.

El menú Library Dining Series puede incluir platos como foie gras torchon, salmón pochado y pastel de aceite de oliva. El lounge Pinks, con decoración en rojo brillante, ofrece una carta grill con opciones como sopa de cebolla francesa, confit de pato y branzino, además de la posibilidad de cenar al aire libre en la terraza-jardín.

Hay 15 suites decoradas con una mezcla de antigüedades y elementos modernos; las más amplias, las manor suites, destacan por detalles como sofás Chippendale antiguos. El precio parte de USD 695 la noche.

La propuesta de The Inn at Hancock se destaca por su cocina francesa, ambientes exclusivos y menús de temporada inspirados en la región (The Inn at Hancock)

Diseño danés frente a los bosques del norte de Nueva York

El Vipp Pavilion, obra inaugural en Estados Unidos de la firma de diseño danesa Vipp, combina arquitectura minimalista y naturaleza en el condado de Lumberland, cerca de la frontera con Pensilvania. Concebida por Johnston Marklee, la estructura de vidrio y estuco de 111 metros cuadrados (1.200 pies cuadrados) aloja hasta cuatro personas y emplaza a sus huéspedes frente a un estanque rodeado de praderas y bosques.

En el interior se privilegian las maderas naturales, obras de artistas de Dinamarca y Nueva York, y mobiliario de la marca.

Una terraza cubierta permite contemplar el paisaje. Las actividades incluyen rafting, pesca en el río Delaware y senderismo. La tarifa mínima es de USD 950 por noche para una estancia de al menos dos noches, según datos del The New York Times.

El Vipp Pavilion en Nueva York fusiona arquitectura danesa minimalista con paisajes de bosques, ofreciendo experiencias como rafting y senderismo (Vipp Pavilion)

Aventura y confort en Utah: Red Cliffs Lodge Moab

En las orillas del río Colorado, a unos 27 kilómetros (17 millas) del Parque Nacional Arches y menos de una hora de Canyonlands, Red Cliffs Lodge Moab se presenta renovado, con nuevos restaurantes, salones de cócteles, cabañas y suites modernizadas, y una posada rediseñada con ventanales de piso a techo y chimenea de doble cara.

El restaurante Ember sirve platos reconfortantes como salmón sellado con brócoli a la brasa, y un espacio minorista ofrece comida para llevar.

Las opciones de alojamiento incluyen 40 suites junto al arroyo, 39 a orillas del río y 31 cabañas, todas con vistas a las formaciones rocosas y equipadas con microondas, heladera, sofás cama y terrazas amuebladas. El personal organiza excursiones privadas a parques cercanos y otras actividades al aire libre. El precio parte de USD 225 la noche.

Red Cliffs Lodge Moab, en Utah, presenta alojamiento renovado y una amplia oferta de excursiones privadas cerca de famosos parques nacionales (Red Cliffs Lodge Moab)

El turismo de primavera rural reconfigura el lujo a escala local

La tendencia común entre estos tres destinos es la integración de servicios exclusivos con experiencias ligadas al entorno natural próximo: actividades de equitación, pesca, excursiones a pie y una oferta culinaria que privilegia las tradiciones de cada región.

El resultado, como destacó el informe de The New York Times, es la consolidación de una red nacional de retiros rurales donde el lujo contemporáneo se adapta a la identidad local y a las demandas sostenibles del viajero actual.