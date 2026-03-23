Así fue el choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York

Un avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a las 23:47 del domingo, provocando la muerte del piloto y el copiloto y lesiones a 41 personas

Un accidente ocurrido la noche del domingo en el Aeropuerto LaGuardia de Queens dejó como saldo la muerte de dos pilotos de Air Canada Express, luego de que el avión en el que viajaban colisionó con un camión de bomberos sobre la pista, según informó New York Post.

El choque, registrado en video desde el interior de la terminal, muestra cómo la aeronave impactó lateralmente al vehículo e incluso continuó avanzando tras la colisión.

La interrupción de las operaciones en LaGuardia se extendió hasta la tarde del lunes, de acuerdo con la misma publicación. A pesar de la magnitud del siniestro, tanto los pasajeros y otros tripulantes del vuelo, como los dos trabajadores que ocupaban el camión, resultaron ilesos.

El accidente en el Aeropuerto LaGuardia de Queens involucra a un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en plena pista. (REUTERS/Adam Gray)

El suceso se produjo cuando el camión, que había recibido autorización previa para cruzar la pista y responder a un reporte de olor sospechoso en otro avión, avanzó mientras otros vehículos de emergencia se detuvieron.

El impacto, ocurrido cuando el avión aterrizaba desde Montreal a una velocidad de 150 a 169 km/h (93 a 105 mph), llevó al cierre inmediato del aeropuerto hasta las14:00 del lunes, informaron las autoridades al canal de noticias estadounidense ABC News.

Las imágenes confirman que la colisión destrozó la parte frontal del avión y esparció restos metálicos por la pista. Momentos antes, el audio de la torre de control registrado por New York Post revela la insistente advertencia del controlador: “Truck 1, stop, stop, stop!”.

Dos pilotos de Air Canada Express fallecen tras la colisión registrada en video desde la terminal aérea de LaGuardia. (REUTERS/Adam Gray)

El avión, vuelo Air Canada 8646, trasladaba a cuatro tripulantes y72 pasajeros, detalló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados,39 eran pasajeros y dos agentes de Port Authority–un sargento y un oficial– la mayoría fue dada de alta, aunquevarios casos permanecen graves, señaló Garcia.

Las comunicaciones de la torre de control en el momento de la tragedia del aeropuerto LaGuardia

De acuerdo con los audios, todo comenzó como una maniobra habitual. Desde la torre se autorizó el cruce de un vehículo de emergencia sobre la pista: “Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó el controlador. La respuesta fue inmediata: “Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”.

Sin embargo, segundos después la situación se tornó crítica. En medio de una creciente tensión, el controlador emitió reiteradas advertencias: “Deténgase, deténgase, deténgase… camión uno. Deténgase”. La insistencia y el tono urgente evidencian que la aeronave ya se encontraba en fase de aterrizaje y que el margen de maniobra era mínimo.

Tras el choque, la torre ordenó abortar otras maniobras en curso para evitar un incidente mayor.“Campana 2603, aborte el aterrizaje. Pista en dirección 2000”, repitió el controlador en varias oportunidades,mientras se desplegaba el operativo de emergencia.

Qué investigan las autoridades tras el choque

La documentación recabada señala que tanto el avión como el camión de bomberos tenían autorización para ingresar a la pista en el momento del incidente, una circunstancia que será pieza central en la investigación oficial. Colaboradores del equipo de vuelo identificaron a las víctimas como profesionales comprometidos con la seguridad de los pasajeros.