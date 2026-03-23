Estados Unidos

Así fue el choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York

La colisión, ocurrida ante la mirada de pasajeros y empleados, dejó a dos víctimas mortales entre la tripulación del vuelo, aunque el resto de ocupantes de ambas unidades resultó sin lesiones, según registros oficiales

Guardar
Un avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a las 23:47 del domingo, provocando la muerte del piloto y el copiloto y lesiones a 41 personas

Un accidente ocurrido la noche del domingo en el Aeropuerto LaGuardia de Queens dejó como saldo la muerte de dos pilotos de Air Canada Express, luego de que el avión en el que viajaban colisionó con un camión de bomberos sobre la pista, según informó New York Post.

El choque, registrado en video desde el interior de la terminal, muestra cómo la aeronave impactó lateralmente al vehículo e incluso continuó avanzando tras la colisión.

La interrupción de las operaciones en LaGuardia se extendió hasta la tarde del lunes, de acuerdo con la misma publicación. A pesar de la magnitud del siniestro, tanto los pasajeros y otros tripulantes del vuelo, como los dos trabajadores que ocupaban el camión, resultaron ilesos.

El accidente en el Aeropuerto
El accidente en el Aeropuerto LaGuardia de Queens involucra a un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en plena pista. (REUTERS/Adam Gray)

El suceso se produjo cuando el camión, que había recibido autorización previa para cruzar la pista y responder a un reporte de olor sospechoso en otro avión, avanzó mientras otros vehículos de emergencia se detuvieron.

El impacto, ocurrido cuando el avión aterrizaba desde Montreal a una velocidad de 150 a 169 km/h (93 a 105 mph), llevó al cierre inmediato del aeropuerto hasta las14:00 del lunes, informaron las autoridades al canal de noticias estadounidense ABC News.

Las imágenes confirman que la colisión destrozó la parte frontal del avión y esparció restos metálicos por la pista. Momentos antes, el audio de la torre de control registrado por New York Post revela la insistente advertencia del controlador: “Truck 1, stop, stop, stop!”.

Dos pilotos de Air Canada
Dos pilotos de Air Canada Express fallecen tras la colisión registrada en video desde la terminal aérea de LaGuardia. (REUTERS/Adam Gray)

El avión, vuelo Air Canada 8646, trasladaba a cuatro tripulantes y72 pasajeros, detalló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados,39 eran pasajeros y dos agentes de Port Authority–un sargento y un oficial– la mayoría fue dada de alta, aunquevarios casos permanecen graves, señaló Garcia.

Las comunicaciones de la torre de control en el momento de la tragedia del aeropuerto LaGuardia

De acuerdo con los audios, todo comenzó como una maniobra habitual. Desde la torre se autorizó el cruce de un vehículo de emergencia sobre la pista: “Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó el controlador. La respuesta fue inmediata: “Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”.

Sin embargo, segundos después la situación se tornó crítica. En medio de una creciente tensión, el controlador emitió reiteradas advertencias: “Deténgase, deténgase, deténgase… camión uno. Deténgase”. La insistencia y el tono urgente evidencian que la aeronave ya se encontraba en fase de aterrizaje y que el margen de maniobra era mínimo.

Tras el choque, la torre ordenó abortar otras maniobras en curso para evitar un incidente mayor.“Campana 2603, aborte el aterrizaje. Pista en dirección 2000”, repitió el controlador en varias oportunidades,mientras se desplegaba el operativo de emergencia.

Qué investigan las autoridades tras el choque

La documentación recabada señala que tanto el avión como el camión de bomberos tenían autorización para ingresar a la pista en el momento del incidente, una circunstancia que será pieza central en la investigación oficial. Colaboradores del equipo de vuelo identificaron a las víctimas como profesionales comprometidos con la seguridad de los pasajeros.

Temas Relacionados

Aeropuerto LaGuardiaQueensAccidentes AéreosBomberosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Tres bisontes monumentales reciben a los visitantes del Smithsonian en el aniversario 250 de Estados Unidos

La obra de Gary Staab honra al símbolo animal de la nación y realza los ideales de conservación y acción solidaria mediante una instalación artística que fusiona legado natural y participación ciudadana en Washington

Tres bisontes monumentales reciben a

Estados Unidos reduce muertes y alcanza récord en esperanza de vida tras la pandemia

La cifra de fallecimientos en 2024 bajó a 3,07 millones y la esperanza de vida subió a 79 años, impulsadas por menos decesos por enfermedades cardíacas, cáncer y sobredosis, según los CDC

Estados Unidos reduce muertes y

El restaurante Benjamin Steakhouse lanza cóctel de chocolate a USD 1.000 la copa

La nueva bebida, denominada Versailles Velour, se ofrece como una opción exclusiva en el menú y destaca por su preparación con licores de alta gama, láminas de oro comestible y chocolate artesanal de alto valor

El restaurante Benjamin Steakhouse lanza

No son ingresos laborales: estas son las nuevas formas de acceder a una casa en California

La transmisión de propiedades por herencia ha superado con creces la media nacional, favoreciendo a quienes reciben viviendas de familiares y relegando a quienes dependen únicamente de sus salarios

No son ingresos laborales: estas

Alerta en Estados Unidos: retiran millones de productos de Trader Joe’s por posible contaminación

La medida afecta alimentos distribuidos en 43 estados y se relaciona con la presencia de fragmentos de vidrio en productos preparados, según confirmaron las autoridades sanitarias y la cadena de supermercados

Alerta en Estados Unidos: retiran

TECNO

Estas son las profesiones que

Estas son las profesiones que permanecerán tras el avance de la IA, según Bill Gates

Samsung y Apple se conectan: AirDrop ya funciona entre Galaxy y iPhone

Apple Maps tendría anuncios: esto es lo que debes saber sobre la nueva estrategia

Reddit planea verificar usuarios reales para combatir la invasión de bots

Microsoft planea un Windows 11 menos saturado de anuncios y más enfocado en el usuario

ENTRETENIMIENTO

Margot Robbie recrea el icónico

Margot Robbie recrea el icónico video de Kylie Minogue para la nueva campaña del bolso Chanel 25

El cirujano de Denise Richards revela la transformación de la actriz tras su cirugía estética

Entre rumores y estrategia legal: la razón detrás de la difusión del video de la detención de Justin Timberlake

Un fan revela su diagnóstico de cáncer a John Cena y recibe un abrazo

Lisa Kudrow recordó con humor los looks de Friends: “Es increíble que lo llamen ‘moda’ otra vez”

MUNDO

Cinco misiles disparados desde Irak

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos