La historia de cómo Andrea Bocelli perdió la vista tras un partido de fútbol a los 12 años

Un accidente de fútbol cambió para siempre la vida de Andrea Bocelli. (Reuters)

La trayectoria de Andrea Bocelli es reconocida internacionalmente por sus aportaciones a la música clásica y popular.

Sin embargo, antes de convertirse en uno de los tenores más conocidos del mundo, el artista italiano enfrentó una serie de circunstancias relacionadas con su salud visual que marcaron su vida desde la infancia.

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“Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía entonces. Los colores, todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?”, dijo en una entrevista.

El cantante nació el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, una localidad de la región de Toscana, en Italia. Desde sus primeros años fue diagnosticado con glaucoma congénito, una enfermedad que afecta el nervio óptico y puede provocar una disminución progresiva de la visión.

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Durante su infancia, Andrea Bocelli tenía una visión limitada debido a un glaucoma congénito. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Debido a esta condición, pasó gran parte de su infancia sometiéndose a tratamientos médicos y revisiones constantes.

A pesar de las limitaciones asociadas a su padecimiento, desarrolló una vida activa y mostró interés por diversas actividades. Entre ellas se encontraba el deporte, particularmente el fútbol, una disciplina que practicaba junto a otros niños de su edad.

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La situación cambió cuando tenía 12 años. Durante un partido de fútbol, Bocelli recibió un fuerte impacto en la cabeza tras un accidente ocurrido en el terreno de juego. El golpe provocó una hemorragia cerebral que agravó de manera irreversible los problemas visuales derivados de su condición médica previa.

“Un día, jugando al fútbol, era el portero. No sé por qué, porque nunca antes había sido portero. Y nunca volvería a serlo. Un balón me golpeó directamente en la cara. A causa de ese golpe, una hemorragia... y el resto es historia”, relató.

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Un golpe en la cabeza provocó que Andrea Bocelli perdiera por completo la vista.

Como consecuencia de ese incidente, perdió completamente la visión. Con el paso de los años, el propio cantante ha explicado en diferentes entrevistas que el accidente fue el factor determinante que condujo a su ceguera total.

“Recibí un fuerte golpe en la cara con una pelota, en el ojo derecho, el único con el que podía ver la luz y el color. Los médicos intentaron curarme con varias operaciones, pero no había nada que se pudiera hacer.”, expresó.

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Lejos de apartarse de sus intereses personales, Andrea Bocelli continuó con su formación académica y artística. Durante su juventud estudió Derecho en la Universidad de Pisa y ejerció brevemente como abogado.

Paralelamente, mantuvo una estrecha relación con la música, disciplina que había estado presente en su vida desde temprana edad.

La música siempre acompañó la vida de Andrea Bocelli. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Su formación musical incluyó el aprendizaje de varios instrumentos, entre ellos el piano, la flauta y el saxofón. Además, recibió clases de canto que le permitieron desarrollar una carrera profesional en el ámbito lírico.

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El reconocimiento internacional llegó en la década de 1990, cuando comenzó a ganar notoriedad en Italia y posteriormente en otros países. Su participación en festivales musicales y colaboraciones con artistas de distintos géneros ampliaron su presencia en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Andrea Bocelli ha hablado públicamente sobre la importancia de afrontar los desafíos personales y de mantener una actitud orientada hacia los objetivos profesionales. También ha señalado que la música desempeñó un papel fundamental en su desarrollo después de perder la vista.

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La música fue parte del proceso de adaptación de Andrea Bocelli tras la pérdida de la visión. REUTERS/Evelyn Hockstein

Sin embargo, el propio Bocelli ha insistido en diversas ocasiones en que su trayectoria es el resultado de años de preparación, estudio y trabajo constante.

“Perder la vista no tuvo nada que ver con mi enfoque en la música. Mi pasión por la música ya estaba allí, así que sería un error dar demasiada importancia a mi ceguera. La gente se pregunta si existe una relación entre mi falta de visión y mi forma de cantar. Pero no hay conexión”, dijo.

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