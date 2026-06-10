Tecno

Paris Hilton se asocia con Android y crea su propia app usando la IA de Google

La alianza busca inspirar a usuarios a verse como creadores de tecnología, no solo consumidores

Guardar
Google icon
Paris Hilton fue invitada al campus de Google para elaborar su propia aplicación en Android usando la IA Gemini. Crédito: Android/YouTube

La percepción pública de Paris Hilton suele estar ligada a las pasarelas, el brillo y el entretenimiento. Sin embargo, Google anunció una alianza con la empresaria y la nombró la primera “Ícono en Residencia” de Android. El objetivo: demostrar que, gracias a la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico ya no es exclusivo de los ingenieros de software.

En la presentación del proyecto, Hilton reveló una faceta menos conocida al definirse como una “nerd encubierta”. La empresaria confesó que, a lo largo de su carrera, su mayor frustración fue tener la mente llena de ideas comerciales y creativas que no podía materializar por las barreras técnicas del lenguaje de programación.

PUBLICIDAD

El “Sliv Lab” y el trabajo con Gemini en Android

Para cambiar esa realidad, Google construyó en su campus el “Sliv Lab”, un espacio de innovación personalizado donde Hilton experimentó con Gemini en Android. El resultado de la colaboración es Iconic Ideas, una aplicación de productividad completamente funcional, diseñada a la medida de su estilo de vida y de color rosa.

Paris Hilton - Android - Google
Paris Hilton lanzó Iconic Ideas, una app creada con IA en Android, sin escribir código. (Captura/YouTube)

Lo central del proyecto es que se desarrolló con Canvas en Gemini, una herramienta de IA que permite construir aplicaciones mediante lenguaje natural.

No tuve que escribir código. Describí una visión y Gemini cerró la brecha entre la idea en mi cabeza y una aplicación que realmente pudiera usar”, explicó Hilton. También destacó que la IA se adaptó a su ritmo de pensamiento acelerado debido al TDAH.

PUBLICIDAD

De consumidoras a creadoras de tecnología

La asociación plantea un cambio en la forma en que interactuamos con los dispositivos: la idea de que la tecnología debería comenzar con la creatividad y no solo con la ingeniería.

Paris Hilton - Google
El “Sliv Lab” fue el espacio donde Hilton experimentó con Gemini y Canvas para materializar ideas. (Google)

Para la empresaria, el propósito de su rol como ícono en residencia es inspirar a otros a perder el miedo a la innovación tecnológica. Según afirmó, el núcleo del proyecto es “ayudar a más personas a verse a sí mismas como creadoras de tecnología”, no solo como consumidoras.

Actividades con jóvenes y desafíos de innovación

Como parte de las actividades del rol, Hilton invitó a un grupo de jóvenes de la YMCA y de Altadena Girls al campus de Google para un desafío de innovación. Con herramientas de Android como Canvas y Circle to Search, las estudiantes desarrollaron soluciones en una tarde, incluidas aplicaciones de bienestar y herramientas de seguridad urbana.

“Los sorprendí como jueza invitada y quedé impresionada con la aplicación del equipo ganador, ‘Bound’, que ayuda a las niñas a volver a casa de forma segura desde la escuela, compartir su ubicación en tiempo real con sus padres e informar sobre peligros. Estoy muy orgullosa de todas las participantes”, escribió Hilton en una publicación de su cuenta de Instagram.

Paris Hilton - Google
Hilton lideró un desafío de innovación con jóvenes en el campus de Google usando herramientas de IA. (Google)

Con esta alianza, Android busca abrir las puertas de la innovación a artistas, diseñadores y creadores de todo el mundo. Iconic Ideas ya está disponible para el público a través de la web oficial de la colaboración, con la propuesta de personalizarla, crear una versión propia y probar que la próxima gran idea puede nacer de una conversación.

Temas Relacionados

Paris HiltonAndroidGoogleIAAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El guardián silencioso de los Tesla: así es su avanzada tecnología de seguridad

La compañía integra tecnología predictiva y sistemas automáticos que previenen accidentes, mitigan impactos y responden de inmediato en caso de emergencia

El guardián silencioso de los Tesla: así es su avanzada tecnología de seguridad

Mundial 2026: actividades imperdibles por menos de 25 dólares en México, EEUU y Canadá

La planificación de un viaje mundialista se extiende mucho más allá de conseguir una entrada para ver a la selección favorita

Mundial 2026: actividades imperdibles por menos de 25 dólares en México, EEUU y Canadá

Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

La remuneración que la plataforma otorga a los creadores de contenido no se fundamenta únicamente en la cantidad de visualizaciones que obtiene un video

Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

La compañía japonesa inició sus rebajas de mitad de año con promociones en varias de sus franquicias más populares

Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

Los participantes pueden avanzar desde cero hasta construir agentes listos para producción y automatización

Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

DEPORTES

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Atención River Plate: el poderoso competidor que le apareció para llevarse a Thiago Almada

Gran gesto técnico y remate inatajable: el golazo del Colo Barco con el que Argentina abrió el marcador ante Islandia

La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

Con Bielsa como protagonista, Uruguay compartió un emotivo video sobre el Mundial: “Pusimos a un loco a manejar la cosa”

TELESHOW

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El radical cambio físico de un exparticipante de Cuestión de Peso: de ser asistido por los bomberos a bajar 135 kilos

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño y te amo tanto”

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

Darío Barassi reveló que le gustaría agrandar la familia: el sutil mensaje que le envió a su esposa

INFOBAE AMÉRICA

Sunset Park y el muelle turístico de La Libertad cierran tras fuerte oleaje en la costa salvadoreña

Sunset Park y el muelle turístico de La Libertad cierran tras fuerte oleaje en la costa salvadoreña

Panamá autoriza convenio con la Corporación Financiera Internacional para estructurar proyectos de Asocio público-privado

Honduras: Rayo mata a trabajador agrícola durante tormenta en Atlántida

¡Cuidado en el mar! Oleaje alto y rápido golpea las playas de El Salvador

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala