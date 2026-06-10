Paris Hilton se asocia con Android y crea su propia app usando la IA de Google

Paris Hilton fue invitada al campus de Google para elaborar su propia aplicación en Android usando la IA Gemini. Crédito: Android/YouTube

La percepción pública de Paris Hilton suele estar ligada a las pasarelas, el brillo y el entretenimiento. Sin embargo, Google anunció una alianza con la empresaria y la nombró la primera “Ícono en Residencia” de Android. El objetivo: demostrar que, gracias a la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico ya no es exclusivo de los ingenieros de software.

En la presentación del proyecto, Hilton reveló una faceta menos conocida al definirse como una “nerd encubierta”. La empresaria confesó que, a lo largo de su carrera, su mayor frustración fue tener la mente llena de ideas comerciales y creativas que no podía materializar por las barreras técnicas del lenguaje de programación.

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El “Sliv Lab” y el trabajo con Gemini en Android

Para cambiar esa realidad, Google construyó en su campus el “Sliv Lab”, un espacio de innovación personalizado donde Hilton experimentó con Gemini en Android. El resultado de la colaboración es Iconic Ideas, una aplicación de productividad completamente funcional, diseñada a la medida de su estilo de vida y de color rosa.

Paris Hilton lanzó Iconic Ideas, una app creada con IA en Android, sin escribir código. (Captura/YouTube)

Lo central del proyecto es que se desarrolló con Canvas en Gemini, una herramienta de IA que permite construir aplicaciones mediante lenguaje natural.

“No tuve que escribir código. Describí una visión y Gemini cerró la brecha entre la idea en mi cabeza y una aplicación que realmente pudiera usar”, explicó Hilton. También destacó que la IA se adaptó a su ritmo de pensamiento acelerado debido al TDAH.

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De consumidoras a creadoras de tecnología

La asociación plantea un cambio en la forma en que interactuamos con los dispositivos: la idea de que la tecnología debería comenzar con la creatividad y no solo con la ingeniería.

El “Sliv Lab” fue el espacio donde Hilton experimentó con Gemini y Canvas para materializar ideas. (Google)

Para la empresaria, el propósito de su rol como ícono en residencia es inspirar a otros a perder el miedo a la innovación tecnológica. Según afirmó, el núcleo del proyecto es “ayudar a más personas a verse a sí mismas como creadoras de tecnología”, no solo como consumidoras.

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Actividades con jóvenes y desafíos de innovación

Como parte de las actividades del rol, Hilton invitó a un grupo de jóvenes de la YMCA y de Altadena Girls al campus de Google para un desafío de innovación. Con herramientas de Android como Canvas y Circle to Search, las estudiantes desarrollaron soluciones en una tarde, incluidas aplicaciones de bienestar y herramientas de seguridad urbana.

“Los sorprendí como jueza invitada y quedé impresionada con la aplicación del equipo ganador, ‘Bound’, que ayuda a las niñas a volver a casa de forma segura desde la escuela, compartir su ubicación en tiempo real con sus padres e informar sobre peligros. Estoy muy orgullosa de todas las participantes”, escribió Hilton en una publicación de su cuenta de Instagram.

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Hilton lideró un desafío de innovación con jóvenes en el campus de Google usando herramientas de IA. (Google)

Con esta alianza, Android busca abrir las puertas de la innovación a artistas, diseñadores y creadores de todo el mundo. Iconic Ideas ya está disponible para el público a través de la web oficial de la colaboración, con la propuesta de personalizarla, crear una versión propia y probar que la próxima gran idea puede nacer de una conversación.