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Trump advirtió que EEUU “destruirá” las centrales eléctricas de Irán si el régimen no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

El presidente norteamericano instó a la República Islámica a reabrir esa vía marítima clave para el comercio mundial “sin amenazas”. Un rato antes había afirmado que Washington “borró del mapa a Irán” tras tres semanas de conflicto

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El presidente Donald Trump afirmó
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos ha “borrado a Irán del mapa” tras una ofensiva militar contra sus capacidades nucleares (Europa Press)

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia en su cuenta personal de Truth Social al régimen de Irán, señalando posibles consecuencias si no habilita el estrecho de Ormuz.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande! Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump"

Antes de esta advertencia, el presidente había realizado un análisis en su cuenta sobre la situación del régimen iraní en la actual guerra en Medio Oriente.

“Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa (...) Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no! Vamos semanas por delante de lo previsto".

A través de Truth Social,
A través de Truth Social, Trump aseguró que el liderazgo iraní “ha desaparecido” y que la defensa de Irán está completamente desmantelada

Ya el viernes el presidente norteamericano había afirmado que no busca un alto el fuego en este momento, aunque sí reconoció que considera “reducir los esfuerzos militares en Irán”. Trump insistió desde la Casa Blanca en que Washington mantiene la ventaja en el conflicto, iniciado hace tres semanas, a pesar de que Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, situación que ha provocado un aumento abrupto en los precios internacionales del petróleo.

No quiero hacer un cese al fuego. Uno no negocia una tregua cuando está literalmente aniquilando al otro lado”, afirmó Trump ante la prensa, junto al secretario de Estado Marco Rubio.

En una publicación que publicó poco después en redes sociales, Trump dijo que Estados Unidos está cerca de alcanzar sus objetivos en la guerra: “Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos a medida que consideramos la posibilidad de reducir drásticamente nuestras Fuerzas Armadas”.

Por otro lado, el mandatario evitó confirmar si contempla ocupar o bloquear la isla iraní de Kharg, punto estratégico para las exportaciones de crudo, aunque medios estadounidenses informaron que se han desplegado entre 2.200 y 2.500 Marines del grupo anfibio USS Boxer y la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, ambos con base en California, hacia la región.

Las declaraciones de Trump de este sábado coincidieron con una nueva ola de bombardeos lanzados por Irán contra el sur de Israel.

Los ataques con misiles impactaron en las ciudades de Arad y Dimona, dejando más de 100 heridos y daños materiales de consideración.

En Dimona, el primer misil provocó al menos 51 heridos, la mayoría leves, aunque un niño de 12 años sufrió lesiones graves por esquirlas.

Un misil iraní impactó en
Un misil iraní impactó en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, donde se ubica una instalación nuclear clave (Reuters)

Otra persona fue atendida por heridas de consideración moderada. Un segundo misil alcanzó Arad pocos minutos después, con un saldo de más de 75 heridos, entre ellos 10 en estado grave.

El Hospital de Soroka mantuvo la alerta máxima tras los bombardeos en el sur del país, mientras el gobierno israelí analizaba próximos pasos en la respuesta militar

“Estamos determinados a continuar golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre esta guerra, tras recibir la información de estos ataques.

El ataque iraní obligó al despliegue de decenas de ambulancias y equipos de emergencia en ambas localidades.

Tras el ataque, equipos de
Tras el ataque, equipos de emergencia desplegaron decenas de ambulancias y trasladaron a los heridos al Hospital de Soroka (Reuters)

Los servicios de emergencia informaron que los bombardeos causaron incendios en edificios residenciales y múltiples desalojos.

Además, bajo este contexto de la guerra en Medio Oriente, se pronunció el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sobre los ataques a la ciudad de Dimona y el Centro de Investigación nuclear de Néguev.

“La OIEA tiene conocimiento de informes sobre un incidente en la ciudad de Dimona, Israel, que involucra el impacto de un misil y no ha recibido ninguna indicación de daños en el centro de investigación nuclear del Néguev. La información de Estados regionales indica que no se han detectado niveles anormales de radiación”.

Por otro lado, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, aseguró su país está en la mitad de la guerra iniciada contra Irán el 28 de febrero.

Eyal Zamir anunció que las
Eyal Zamir anunció que las operaciones militares continuarán durante la Pascua judía, programada del 1 al 9 de abril (Reuters)

“En alrededor de una semana, durante la Pascua judía, la festividad de la libertad, continuaremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro”, agregó en un mensaje difundido en los canales oficiales del Ejército israelí.

De acuerdo con Zamir, las operaciones militares contra Irán se mantendrán activas al menos hasta la segunda semana de abril.

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