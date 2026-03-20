Donald Trump rechazó un alto el fuego en Irán: “No estamos buscando eso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación, flanqueado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al salir de la Casa Blanca rumbo a Florida, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 20 de marzo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de declarar un cese de hostilidades en Irán y sostuvo que el estrecho de Ormuz se reabrirá “por sí solo”, pese a la falta de apoyo de los aliados internacionales. “No quiero hacer un alto el fuego. Tú no haces un alto el fuego cuando estás literalmente destruyendo al otro bando”, afirmó el mandatario el viernes desde la Casa Blanca. “No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipamiento y sus líderes han sido asesinados en todos los niveles. No estamos buscando eso”.

Trump reiteró sus críticas hacia los aliados militares, entre los que mencionó a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a China, por negarse a colaborar en el desbloqueo de Ormuz, un paso marítimo clave para el tránsito de aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural. “La OTAN podría ayudarnos, pero hasta ahora no han tenido el coraje de hacerlo. Y otros podrían ayudarnos, pero no lo usamos. En cierto momento, se abrirá solo”, expresó.

El presidente subrayó que la reapertura del estrecho de Ormuz sería “una maniobra militar sencilla” y “relativamente segura”, aunque implica la necesidad de contar con numerosos barcos y recursos. “Necesitas ayuda en el sentido de que necesitas barcos, necesitas volumen. La OTAN podría ayudarnos, pero hasta ahora no han tenido el coraje de hacerlo”, insistió Trump. Añadió que sería deseable que los países que dependen del estrecho, entre ellos China, se involucraran más activamente en la operación.

En cuanto a la actitud de la OTAN, Trump consideró que la organización ha perdido relevancia debido a su inacción frente al desafío en Ormuz. “Creo que la OTAN ha decaído mucho porque no han hecho nada para ayudar con el estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz… muchos senadores y congresistas están muy molestos con el hecho de que la OTAN no haya hecho nada”, declaró.

Sobre el régimen iraní, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han sido especialmente contundentes. “Les hemos golpeado duramente. No sé si se puede golpear más fuerte”, sostuvo. El presidente calificó a las autoridades iraníes como “matones, animales y personas horribles”, y señaló que no le sorprende que hayan ejecutado a tres jóvenes por protestar.

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