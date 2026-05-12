El petróleo sube más de 4% por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo supera el 4% de subida ante el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Amr Alfiky)

El precio del petróleo registró subidas superiores al 4% este martes ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que alejó las expectativas de una resolución próxima al conflicto en Oriente Medio y avivó los temores a una prolongación de las interrupciones de suministro. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, cerró en USD 107,77, un alza de 3,42%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en junio, escaló 4,19% hasta USD 102,18, según datos del mercado de futuros de Londres y Nueva York.

El avance se produce después de que ambas referencias acumularan ya cerca de un 3% de ganancia en la víspera.

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El presidente estadounidense Donald Trump calificó de “totalmente inaceptable” la última respuesta iraní a la propuesta de paz de Washington y advirtió que el alto el fuego vigente desde abril se encuentra “en estado de soporte vital”. Las autoridades de Teherán, por su parte, descartaron el martes cualquier enmienda a sus propuestas, que Trump había considerado buenas “para tirar a la basura”.

Entre los puntos de fricción, Trump señaló desacuerdos sobre el cese de hostilidades en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la reanudación de las ventas de petróleo iraní y la indemnización por daños de guerra. Irán también subrayó su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

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El barril de Brent se ubica en USD 107,77 y el West Texas Intermediate en USD 102,18 tras alzas impulsadas por la crisis en Oriente Medio. (REUTERS/Amr Alfiky)

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) anunció este martes que prevé que el estrecho permanezca cerrado al menos hasta finales de mayo, retrasando su estimación anterior, que fijaba la reapertura a finales de abril. El paso estratégico entre el golfo Pérsico y el de Omán permanece bloqueado desde el 28 de febrero, con el inicio del conflicto, y por él transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de la guerra.

Actualmente, sólo 3,9 millones de barriles por día (mbd) fluyen por Ormuz, frente a los 20 mbd previos al conflicto, estimó Helge André Martinsen, analista sénior en DNB Carnegie. La EIA calculó que durante abril se perdieron 10,5 millones de barriles diarios de producción en Oriente Medio a causa del cierre, y proyectó que los cierres alcanzarán su punto máximo en mayo, con cerca de 10,8 millones de barriles diarios, a medida que la saturación de los tanques de almacenamiento presiona a los productores a recortar aún más su producción.

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El conflicto en Oriente Medio mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, afectando el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. (REUTERS/Amr Alfiky)

Las interrupciones derivadas del casi cierre del estrecho han llevado a los productores a reducir exportaciones de forma sostenida. Una encuesta de Reuters publicada el lunes mostró que la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en abril cayó a su nivel más bajo en más de dos décadas. Incluso tras una eventual reapertura, la EIA advirtió que la producción y los patrones comerciales tardarán al menos hasta finales de 2026 o principios de 2027 en recuperar los niveles previos al conflicto.

“Ante la ausencia de un acuerdo a la vista, los precios del petróleo vuelven a subir”, resumió Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank. El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada señaló en su boletín que “con esta vía marítima clave prácticamente cerrada y ambas partes aún muy alejadas en sus demandas principales, una pronta resolución ya no es probable”, y advirtió que el repunte del crudo está afectando el sentimiento en otros mercados, especialmente en economías dependientes de las importaciones de petróleo.

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En paralelo, los operadores mantienen la vista puesta en la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, programada para el jueves y viernes en Pekín, según informó la agencia AFP.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)

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