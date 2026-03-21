Irán lanzó una nueva ola de ataques contra dos ciudades del sur de Israel: hay más de 100 heridos

Un misil impactó esta noche en la ciudad de Dimona

El régimen de Irán lanzó este sábado por la noche una nueva ola de ataques con misiles que impactaron en las ciudades israelíes de Arad y Dimona, situadas en el desierto del Néguev, al sur del país. Ambos bombardeos dejaron más de 100 heridos, daños materiales extensos y la movilización de servicios de emergencia.

Los proyectiles causaron también daños importantes en edificios residenciales, provocaron incendios y obligaron a desalojar viviendas, según datos oficiales.

El primer impacto se produjo en Dimona, a unos 50 kilómetros de Arad. El ataque dejó medio centenar de heridos, en su mayoría leves, aunque un niño de 12 años sufrió lesiones graves por esquirlas y otra persona fue atendida con heridas de consideración moderada.

Un soldado israelí utiliza una linterna para inspeccionar los daños después de que andanadas de misiles iraníes alcanzaran Dimona (REUTERS/Ilan Assayag)

Un segundo misil alcanzó Arad unos 15 minutos después. Allí, el balance fue de más de 60 heridos, incluidos siete en estado grave -entre ellos una niña de cuatro años-, 15 con pronóstico moderado y 42 leves, además de casos de lesiones moderadas y numerosas atenciones por crisis de ansiedad.

Las explosiones generaron un despliegue de decenas de ambulancias, equipos de cuidados intensivos móviles y helicópteros en ambas ciudades. Magen David Adom y United Hatzalah intervinieron para asistir a heridos y trasladarlos al Hospital de Soroka, que declaró la alerta máxima.

Varios sufrieron lesiones al correr hacia los refugios, principalmente por caídas.

Además de los heridos, también se registraron importantes daños en edificioes de la zona (Foto: FDI)

En Arad, los daños materiales incluyeron el derrumbe de un edificio y la afectación estructural en al menos tres construcciones residenciales, además del inicio de varios incendios. En Dimona, se registraron casos de ansiedad aguda y heridas vinculadas al colapso parcial de edificios a consecuencia de las explosiones.

Un comunicado de bomberos detalló que el fuego se propagó en el cuarto piso de uno de los edificios dañados, lo que obligó a evacuar a residentes y desalojar las áreas aledañas para facilitar el trabajo de emergencia.

Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que el incidente está en investigación, tras confirmar que los sistemas de defensa antiaérea no interceptaron los misiles antes del impacto. Aunque los interceptores fueron activados durante la alarma, los proyectiles evadieron los sistemas y alcanzaron ambos objetivos.

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños causados por las descargas de misiles iraníes que alcanzaron edificios residenciales en Arad, en el sur de Israel (REUTERS/Ilan Assayag)

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó lo sucedido como “una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro” y aseguró que Israel continuará respondiendo a sus enemigos en todos los frentes.

Un portavoz militar indicó que se revisarán todas las etapas de activación defensiva. Mientras tanto, equipos de bomberos y rescate mantienen las labores en las zonas afectadas para localizar posibles personas atrapadas o desaparecidas. Unos 17 equipos de bomberos permanecen en acción en Arad para controlar incendios y asegurar los edificios dañados.

El doble ataque se produjo en una zona de alta sensibilidad estratégica. Dimona alberga la principal instalación nuclear de Israel, el Centro de Investigación Nuclear del Néguev. La proximidad de los impactos originó preocupación internacional sobre eventuales daños a infraestructuras críticas.

Los ataques iraníes dejaron importantes destrucciones en el sur de Israel (REUTERS/Ilan Assayag)

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó que no se detectaron niveles anormales de radiación en la región ni daños en el complejo nuclear, ubicado a unos doce kilómetros del lugar del ataque.

Rafael Grossi, director general del OIEA, pidió la máxima contención militar, especialmente cerca de instalaciones nucleares, y advirtió sobre los posibles riesgos de una escalada regional.

Israel vinculó el aumento de tensión con la denuncia previa de Irán sobre un ataque al complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz. Además de Arad y Dimona, también se activaron alertas en la zona de Eilat, donde las defensas interceptaron los misiles y no hubo heridos.

Las autoridades afirmaron que investigarán por qué el sistema antiaéreo no logró interceptar los misiles iraníes (REUTERS/Ilan Assayag)

La destrucción en las ciudades del sur de Israel, marcada por columnas de humo, edificios dañados y el trabajo incesante de los servicios de emergencia, dejó a los residentes en una situación de confusión y angustia, en una jornada considerada como una de las más tensas para la región en los últimos años.