Royal Caribbean cancela cruceros del verano de 2027 con salida desde Miami y viajes hacia el Caribe

Royal Caribbean cancela más de 20 cruceros del Freedom of the Seas con salida desde Miami para el verano de 2027 (AFP)

Más de 20 viajes a bordo del Freedom of the Seas fueron cancelados por la compañía Royal Caribbean para el verano de 2027, afectando a miles de pasajeros que ya habían planificado sus vacaciones con salida desde Miami.

La empresa de cruceros decidió retirar completamente a este barco de las rutas previstas entre mayo y septiembre, y redistribuirlo en itinerarios con origen en Southampton, Reino Unido, ante el crecimiento de la demanda en el mercado británico e irlandés.

Esta decisión implica la suspensión de todas las salidas programadas desde el puerto más importante para la industria de cruceros, un movimiento que responde a una estrategia global de optimización de capacidad y beneficios, según informaron medios como California Post y Univision.

Para quienes buscan una respuesta directa, la anunciada cancelación de 20 rutas del Freedom of the Seas entre Miami y destinos del Caribe durante el verano de 2027 significa que el barco será reubicado en Southampton, Reino Unido, y los pasajeros podrán elegir entre reembolsos, créditos o reubicaciones en otros cruceros.

Royal Caribbean argumentó que este cambio está motivado por la estrategia global para responder al crecimiento del mercado británico e irlandés y por necesidades operativas y logísticas.

La suspensión de itinerarios afecta destinos clave del Caribe como Bahamas, Aruba, Curazao y República Dominicana desde el puerto de Miami (REUTERS/Keith Bedford)

Cambios en los itinerarios y destinos afectados

La medida impacta en viajes de distintas duraciones —de cuatro, cinco y nueve noches— que incluían destinos populares en el Caribe como Bahamas, Aruba, Curazao y República Dominicana, todos originalmente previstos para partir desde el puerto de Miami.

Según dio a conocer el Royal Caribbean Blog y reportó posteriormente Newsweek, el correo enviado por la naviera a los clientes enfatiza: “Sabemos cuánto esfuerzo conlleva planificar sus vacaciones y les pedimos disculpas por las molestias”.

La empresa, uno de los actores principales en el sector con presencia destacada en el sur de Florida, explicó que la reasignación de barcos responde a su proceso “continuo de planificación de itinerarios”, que requiere flexibilidad ante factores como acuerdos portuarios, demanda operativa y estrategia de flota.

Opciones de compensación para los pasajeros

Quienes resultaron afectados podrán optar por varios mecanismos de compensación. Entre las alternativas ofrecidas figuran el reembolso total, créditos para futuros cruceros, o la posibilidad de elegir entre otros viajes con salida en Miami a bordo de buques como Wonder of the Seas, Jewel of the Seas o Adventure of the Seas, detalló el Royal Caribbean Blog.

La firma con sede en Estados Unidos, aclaró que si los pasajeros no seleccionan una opción antes del 1 de abril de 2026, serán reubicados automáticamente en el primer itinerario disponible, precisó Newsweek.

Royal Caribbean ofrece a los pasajeros afectados opciones de reembolso total, créditos para futuros viajes o reubicación en otros cruceros como Adventure of the Seas (REUTERS/Paola Chiomante)

Características del Freedom of the Seas y razones de la reubicación

El Freedom of the Seas, con capacidad cercana a 4.000 pasajeros, se destaca por su popularidad entre los viajeros y una oferta de entretenimiento que incluye toboganes acuáticos The Perfect Storm, un área de piscinas de estilo caribeño y restaurantes como Giovanni’s Italian Kitchen o Izumi Hibachi & Sushi.

Pese a su popularidad y a que Miami ha sido considerada la capital mundial de los cruceros, la línea registra un cambio de paradigma: las grandes navieras reevalúan constante y dinámicamente los itinerarios para capitalizar mercados internacionales con mayor proyección.

Un representante de la empresa declaró en California Post: “Freedom of the Seas navegará desde Southampton en la temporada de verano de 2027, reflejando la fortaleza del mercado del Reino Unido e Irlanda. La medida representa un incremento de capacidad y el regreso de un barco de la clase Freedom, preferido por los huéspedes a la región”.

Contexto sectorial: tendencia a la reasignación de barcos

Según la página oficial de la naviera, el Freedom of the Seas está previsto para regresar a Miami en octubre de 2027, por lo que la suspensión afecta exclusivamente al periodo estival.

Este hecho coincide con la cancelación reciente de 11 viajes de Carnival Cruise Line en el barco Carnival Firenze entre octubre y noviembre de 2026, en una dinámica sectorial donde la asignación de puertos y rutas ya no resulta fija ni previsible.

La estrategia de Royal Caribbean responde a la optimización global de flota por necesidades operativas, acuerdos portuarios y proyecciones de mercado (REUTERS/Paola Chiomante)

El episodio revela la inestabilidad actual de la programación en el sector: ni siquiera la tradicional salida desde Miami garantiza hoy permanencia. Las navieras, impulsadas por la necesidad de maximizar su rentabilidad y responder a cambios en la demanda y la capacidad portuaria, reformulan sus estrategias y dejan atrás antiguas certezas de la industria de los cruceros.