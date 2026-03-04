Panamá

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá

La iniciativa contempla una estructura flotante de 130,000 toneladas y 400 metros de longitud que permitiría realizar mantenimiento naval en el Pacífico sin enviar embarcaciones a astilleros en Asia

Guardar
Durante la reunión los directivos
Durante la reunión los directivos de la naviera indicaron que el dique seco proyectado tendría capacidad para levantar buques de hasta 130,000 toneladas y mediría aproximadamente 400 metros de longitud. Cortesía

La naviera Royal Caribbean Group anunció su interés en establecer un dique seco flotante en Puerto Armuelles, en la provincia panameña de Chiriquí, un proyecto orientado a atender el mantenimiento y reparación de cruceros y otras embarcaciones que transitan por el Pacífico.

La iniciativa fue presentada durante una reunión sostenida este miércoles con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas.

De acuerdo con lo expuesto por los representantes de la compañía, el proyecto contempla la instalación de un dique seco flotante de 130,000 toneladas de capacidad y aproximadamente 400 metros de longitud, diseñado para levantar y reparar buques de gran tamaño, incluidos cruceros completamente cargados, portacontenedores y otras embarcaciones especializadas.

Los ejecutivos indicaron que la iniciativa permitiría aprovechar el tránsito de sus cruceros por Panamá para realizar trabajos de mantenimiento y reparación en la región, evitando desplazamientos hacia astilleros ubicados en Asia, que actualmente concentran una parte importante de estas operaciones.

El proyecto se ubicaría en el sector de Punta Piedra, en Puerto Armuelles, distrito de Barú, una zona que en las últimas décadas ha experimentado una reducción significativa de actividad económica tras el cierre de operaciones industriales vinculadas históricamente al banano y otras actividades productivas.

Ejecutivos de Royal Caribbean Group
Ejecutivos de Royal Caribbean Group presentaron al presidente de Panamá el proyecto para instalar un dique seco flotante en Puerto Armuelles. Tomado de la AMP

Según lo presentado durante la reunión, el desarrollo del dique seco se ejecutaría en varias etapas entre los años 2026 y 2031, con la proyección de generar entre 500 y 800 empleos en los próximos años, principalmente en áreas técnicas vinculadas con mantenimiento naval, ingeniería, operaciones marítimas y servicios industriales asociados.

La compañía también explicó que el proyecto contempla la construcción de una plataforma industrial diseñada bajo criterios de sostenibilidad, con un enfoque en bajas emisiones de carbono y sistemas de gestión responsable de aguas residuales, así como el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad marítima y protección ambiental.

El presidente Mulino afirmó que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer el papel estratégico de Panamá dentro del sector marítimo internacional y contribuir a la reactivación económica del distrito de Barú y de la provincia de Chiriquí.

El mandatario señaló que iniciativas de este tipo pueden contribuir a rescatar zonas que han permanecido durante años con baja actividad económica, al tiempo que generan empleos especializados y oportunidades de capacitación para la población local.

Mulino también indicó que el Gobierno apoyará los esfuerzos orientados a concretar la iniciativa y destacó que, por el momento, la inversión planteada tiene participación panameña. El presidente agregó que el inicio del proyecto podría darse durante el año 2026, dependiendo del avance de los estudios técnicos y de las gestiones necesarias para su desarrollo.

La iniciativa busca aprovechar el
La iniciativa busca aprovechar el tránsito de cruceros por Panamá para realizar mantenimiento sin desplazarlos hasta astilleros en Asia. REUTERS/Enea Lebrun

Como parte de la preparación del proyecto, el Gobierno también evalúa la posibilidad de ampliar en Puerto Armuelles los programas de capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), con el objetivo de preparar personal especializado que pueda incorporarse a las operaciones industriales vinculadas al dique seco.

Durante el encuentro con el presidente participaron ejecutivos de Royal Caribbean Group, entre ellos Joshua Carroll, vicepresidente senior de destinos de la compañía; Cristóbal Bernstein, gerente senior de desarrollo de negocios y destinos; y Andre Pousada, vicepresidente regional.

También asistieron representantes del sector empresarial vinculados al proyecto, entre ellos Alfonso Tarazi, Isaac Tarazi, Paolo Mele y Edward Dolan, así como el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert.

El anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno panameño realizara un gabinete logístico en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, una jornada en la que participaron empresas japonesas interesadas en evaluar inversiones en infraestructura marítima y logística en la zona.

Puerto Armuelles ha captado interés
Puerto Armuelles ha captado interés de inversionistas japoneses que evalúan proyectos logísticos y marítimos en la región. Tomado de la AMP

En ese encuentro también estuvo el embajador de Japón en Panamá, cuya presencia fue destacada por las autoridades como una señal de respaldo al acercamiento económico y a la búsqueda de nuevos proyectos para reactivar el distrito de Barú.

Durante ese consejo logístico, el presidente José Raúl Mulino adelantó que sostendría reuniones con ejecutivos de Royal Caribbean para explorar la posibilidad de que la compañía evalúe a futuro a Puerto Armuelles como un punto de mantenimiento para su flota, aprovechando el calado natural del área y la proyección de convertir el muelle en un puerto multipropósito.

La propuesta del dique seco flotante se inscribe en esa agenda: ampliar la oferta de servicios marítimos del país más allá del tránsito por el Canal de Panamá y sumar capacidades de reparación y mantenimiento naval en el Pacífico panameño, con impacto directo en empleo especializado y actividades conexas en logística y turismo.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeRoyal CaribbeanPuerto ArmuellesCrucerosSector Marítimo

Últimas Noticias

Panamá firma contrato para rehabilitar 192 kilómetros de la carretera Panamericana

El esquema establece pagos semestrales de $41,347,000 condicionados al cumplimiento de indicadores de mantenimiento y disponibilidad de la vía durante un periodo de concesión de 20 años.

Panamá firma contrato para rehabilitar

Autoridad del Centro Histórico avanza en la ordenamiento de parqueo ante alto flujo de turistas en San Salvador

La directora de la Autoridad del Centro Histórico subraya la ampliación de alternativas modernas para solucionar el acceso vehicular y fomentar una experiencia urbana diferente en la capital salvadoreña

Autoridad del Centro Histórico avanza

RNPN lanzará plataforma digital para renovar el DUI ante alta demanda en El Salvador

La nueva herramienta permitirá a la población realizar el trámite de su documento de identidad desde dispositivos electrónicos y solo será necesario acudir presencialmente a retirar el documento, agilizando el proceso y reduciendo traslados innecesarios

RNPN lanzará plataforma digital para

Diputado de Junta Directiva denuncia incremento de contratación de personal bajo el renglón 022 sin respaldo técnico en el Congreso de Guatemala

La falta de parámetros claros permitió que la cifra de empleados temporales casi se duplicara entre 2022 y 2024, generando inquietud por la transparencia en el manejo de recursos según documentación oficial reciente

Diputado de Junta Directiva denuncia

El Salvador participará en mayo en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026

La viceministra Patricia Godinez anunció los preparativos para asistir al evento de Naciones Unidas, donde el país buscará fortalecer su agenda migratoria y compartir avances alcanzados en coordinación con la OIM y diversos organismos internacionales.

El Salvador participará en mayo

TECNO

Paso a paso, así es

Paso a paso, así es el método más efectivo para limpiar la freidora de aire

Elecciones en Colombia 2026: estafadores envían mensajes falsos sobre ser jurado de votación

Así funciona Privacy Display del Galaxy S26, la barrera contra miradas indiscretas

Bre-B: nueva estafa por SMS notifica consignaciones falsas y amenaza con devolución del dinero

Los robots humanoides con IA comienzan a fabricar coches en Europa: BMW dio el paso

ENTRETENIMIENTO

Así se construyó la fortuna

Así se construyó la fortuna millonaria de Jim Carrey antes de que el actor se retirara del cine

Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

Así fue cómo la muerte de Liam Payne afectó a Harry Styles: “Me permitió reflexionar sobre mi vida”

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

MUNDO

Crisis en el aparato militar

Crisis en el aparato militar de Irán: Estados Unidos e Israel arrasan con el poder balístico del régimen y frenan su escalada bélica

Estados Unidos asegura que dispone de recursos militares suficientes para ganar la guerra contra Irán

Detuvieron en Londres al esposo de una diputada y a otros dos hombres por presunto espionaje para China

Zelensky destituyó al jefe del SBU en Zhytomyr detenido por desviar fondos para proteger aeródromos

Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo si Tel Aviv bombardea su legación en Líbano