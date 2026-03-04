Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá

Durante la reunión los directivos de la naviera indicaron que el dique seco proyectado tendría capacidad para levantar buques de hasta 130,000 toneladas y mediría aproximadamente 400 metros de longitud. Cortesía

La naviera Royal Caribbean Group anunció su interés en establecer un dique seco flotante en Puerto Armuelles, en la provincia panameña de Chiriquí, un proyecto orientado a atender el mantenimiento y reparación de cruceros y otras embarcaciones que transitan por el Pacífico.

La iniciativa fue presentada durante una reunión sostenida este miércoles con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas.

De acuerdo con lo expuesto por los representantes de la compañía, el proyecto contempla la instalación de un dique seco flotante de 130,000 toneladas de capacidad y aproximadamente 400 metros de longitud, diseñado para levantar y reparar buques de gran tamaño, incluidos cruceros completamente cargados, portacontenedores y otras embarcaciones especializadas.

Los ejecutivos indicaron que la iniciativa permitiría aprovechar el tránsito de sus cruceros por Panamá para realizar trabajos de mantenimiento y reparación en la región, evitando desplazamientos hacia astilleros ubicados en Asia, que actualmente concentran una parte importante de estas operaciones.

El proyecto se ubicaría en el sector de Punta Piedra, en Puerto Armuelles, distrito de Barú, una zona que en las últimas décadas ha experimentado una reducción significativa de actividad económica tras el cierre de operaciones industriales vinculadas históricamente al banano y otras actividades productivas.

Ejecutivos de Royal Caribbean Group presentaron al presidente de Panamá el proyecto para instalar un dique seco flotante en Puerto Armuelles. Tomado de la AMP

Según lo presentado durante la reunión, el desarrollo del dique seco se ejecutaría en varias etapas entre los años 2026 y 2031, con la proyección de generar entre 500 y 800 empleos en los próximos años, principalmente en áreas técnicas vinculadas con mantenimiento naval, ingeniería, operaciones marítimas y servicios industriales asociados.

La compañía también explicó que el proyecto contempla la construcción de una plataforma industrial diseñada bajo criterios de sostenibilidad, con un enfoque en bajas emisiones de carbono y sistemas de gestión responsable de aguas residuales, así como el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad marítima y protección ambiental.

El presidente Mulino afirmó que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer el papel estratégico de Panamá dentro del sector marítimo internacional y contribuir a la reactivación económica del distrito de Barú y de la provincia de Chiriquí.

El mandatario señaló que iniciativas de este tipo pueden contribuir a rescatar zonas que han permanecido durante años con baja actividad económica, al tiempo que generan empleos especializados y oportunidades de capacitación para la población local.

Mulino también indicó que el Gobierno apoyará los esfuerzos orientados a concretar la iniciativa y destacó que, por el momento, la inversión planteada tiene participación panameña. El presidente agregó que el inicio del proyecto podría darse durante el año 2026, dependiendo del avance de los estudios técnicos y de las gestiones necesarias para su desarrollo.

La iniciativa busca aprovechar el tránsito de cruceros por Panamá para realizar mantenimiento sin desplazarlos hasta astilleros en Asia. REUTERS/Enea Lebrun

Como parte de la preparación del proyecto, el Gobierno también evalúa la posibilidad de ampliar en Puerto Armuelles los programas de capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), con el objetivo de preparar personal especializado que pueda incorporarse a las operaciones industriales vinculadas al dique seco.

Durante el encuentro con el presidente participaron ejecutivos de Royal Caribbean Group, entre ellos Joshua Carroll, vicepresidente senior de destinos de la compañía; Cristóbal Bernstein, gerente senior de desarrollo de negocios y destinos; y Andre Pousada, vicepresidente regional.

También asistieron representantes del sector empresarial vinculados al proyecto, entre ellos Alfonso Tarazi, Isaac Tarazi, Paolo Mele y Edward Dolan, así como el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert.

El anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno panameño realizara un gabinete logístico en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, una jornada en la que participaron empresas japonesas interesadas en evaluar inversiones en infraestructura marítima y logística en la zona.

Puerto Armuelles ha captado interés de inversionistas japoneses que evalúan proyectos logísticos y marítimos en la región. Tomado de la AMP

En ese encuentro también estuvo el embajador de Japón en Panamá, cuya presencia fue destacada por las autoridades como una señal de respaldo al acercamiento económico y a la búsqueda de nuevos proyectos para reactivar el distrito de Barú.

Durante ese consejo logístico, el presidente José Raúl Mulino adelantó que sostendría reuniones con ejecutivos de Royal Caribbean para explorar la posibilidad de que la compañía evalúe a futuro a Puerto Armuelles como un punto de mantenimiento para su flota, aprovechando el calado natural del área y la proyección de convertir el muelle en un puerto multipropósito.

La propuesta del dique seco flotante se inscribe en esa agenda: ampliar la oferta de servicios marítimos del país más allá del tránsito por el Canal de Panamá y sumar capacidades de reparación y mantenimiento naval en el Pacífico panameño, con impacto directo en empleo especializado y actividades conexas en logística y turismo.