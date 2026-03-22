Rescatan a más de 150 animales en un operativo en Lake Hughes, condado de Los Ángeles

Voluntarios y personal de emergencia gestionan el rescate de más de 300 animales, incluyendo perros, cabras y aves, en un operativo histórico en Lake Hughes, Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rescate masivo de animales realizado el viernes en una propiedad rural de Lake Hughes movilizó a más de 70 trabajadores y voluntarios del Departamento de Cuidado y Control Animal del condado de Los Ángeles, en una de las operaciones más grandes registradas en la región.

El operativo se activó tras años de quejas vecinales por el ruido y el olor provenientes del lugar, donde finalmente se hallaron alrededor de 250 perros y 66 gatos viviendo en condiciones insalubres.

La intervención, coordinada por el Departamento de Cuidado y Control Animal, se basó en grabaciones de audio y video suministradas por testigos confidenciales, lo que permitió a las autoridades obtener una orden judicial para allanar el inmueble gestionado por la organización sin fines de lucro Rock N Pawz.

De acuerdo con Marcia Mayeda, directora del departamento, los equipos de rescate debieron emplear equipo de protección y respiradores debido al estado de suciedad extrema que encontraron al ingresar a la propiedad.

El operativo representa un desafío logístico para los refugios del condado, ya que la cantidad de animales hallados, aunque menor a la cifra inicial estimada de hasta 700, supera la capacidad habitual de los centros de atención.

Algunos de los animales fueron encontrados muertos, si bien las autoridades no precisaron la cantidad exacta. Los animales recuperados fueron evaluados por veterinarios y los casos más graves derivados a hospitales especializados, mientras la Fiscalía del condado y organizaciones como spcaLA y Pasadena Humane brindaron apoyo logístico y operativo.

Oficiales de Servicios para Animales de Los Ángeles y voluntarios participan en un operativo histórico para rescatar a más de 300 animales de una propiedad en Lake Hughes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación y hallazgos en la propiedad

Durante años, los vecinos de la zona habían advertido sobre el deterioro progresivo de la situación. David Canfield, residente de 67 años, describió el ambiente como “una pelea de perros constante y muy violenta”.

Las autoridades reconocieron que el exceso de animales en instalaciones de rescate puede derivar en situaciones de acumulación y negligencia, aun cuando las intenciones iniciales sean positivas.

“Empiezan con buenas intenciones y luego no pueden decir que no a más animales”, reflexionó Mayeda sobre la evolución del caso.

La organización Rock N Pawz, fundada en 2000 y dedicada al rescate y adopción de animales, no respondió a las solicitudes de comentario.

Su página web promocionaba imágenes de animales adoptados y mercadería para amantes de las mascotas. Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni presentado cargos, aunque la investigación por presunto maltrato y hacinamiento continúa en marcha.

El rescate masivo en Lake Hughes resultó en la liberación de cerca de 250 perros y 66 gatos en condiciones insalubres, según autoridades del condado de Los Ángeles (Los Angeles Times)

Origen del caso y respuesta institucional

El operativo fue posible gracias a la colaboración de diversas agencias, que actuaron tras verificar la situación mediante evidencias audiovisuales aportadas por la comunidad.

Las autoridades advirtieron que los refugios y organizaciones de rescate animal pueden ser vulnerables a episodios de sobreacumulación cuando la demanda supera su capacidad de atención, lo que subraya la necesidad de controles y recursos adecuados.

La situación evidenció la importancia de la vigilancia comunitaria para detectar irregularidades. En el pasado, el condado de Los Ángeles ya había afrontado casos similares: en 2006, se rescató a más de 350 chihuahuas y, en otras ocasiones, miles de aves fueron recuperadas en investigaciones sobre peleas de gallos.

Destino de los animales y llamado a la comunidad

Los perros y gatos rescatados fueron trasladados al refugio de Lancaster, donde recibirán atención médica antes de ser distribuidos entre los diferentes centros de atención animal del condado.

Para favorecer su adopción, las autoridades anunciaron la extensión de los horarios de atención al público y la eliminación de tarifas para quienes deseen ofrecerles un hogar.

La supervisora del condado, Kathryn Barger, calificó el episodio como “una situación desgarradora” y se comprometió a trabajar para agilizar la disponibilidad de los animales para adopción a través de una orden judicial.

Barger destacó: “La operación de hoy demuestra lo que se puede lograr cuando las agencias colaboran con urgencia y determinación para proteger a los animales vulnerables”.

Este nuevo episodio subraya los desafíos persistentes en el control del bienestar animal en el condado de Los Ángeles y la relevancia del compromiso comunitario para identificar y frenar situaciones de riesgo, garantizando una respuesta efectiva de las autoridades y organizaciones aliadas.