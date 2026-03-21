Pickleball, el deporte que protege el corazón y mejora la salud mental, según expertos

El pickleball combina actividad física moderada y socialización, promoviendo la salud cardiovascular y el bienestar integral en adultos de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pickleball es un deporte en auge que combina ejercicio físico, accesibilidad y beneficios para la salud, según especialistas de Cleveland Clinic. Su popularidad crece entre personas de todas las edades, especialmente adultos mayores, por su bajo impacto y sencilla curva de aprendizaje, lo que facilita la actividad física y la socialización.

La disciplina permite alcanzar los 150 minutos semanales de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aporta beneficios comprobados en salud cardiovascular, fuerza muscular y bienestar mental, de acuerdo con Cleveland Clinic.

El pickleball favorece la salud del corazón, el control de peso, la fuerza muscular y ósea, y mejora la coordinación y el equilibrio. También ayuda a reducir ansiedad y depresión, y fortalece las relaciones sociales. Es apto tanto para principiantes como para experimentados, promoviendo el bienestar integral.

Originado en Estados Unidos, se juega en una cancha de 6 x 13 metros, con palas ligeras y una pelota plástica hueca. El fisioterapeuta Jim Edwards, de Cleveland Clinic, explica: “A la gente le encanta este deporte porque los mantiene activos y concentrados, a la vez que ofrece numerosos beneficios para la salud”. La interacción social surge en partidos individuales o dobles, facilitando nuevas amistades y el trabajo en equipo.

Beneficios físicos del pickleball

Edwards sostiene que el pickleball es un ejercicio aeróbico eficaz porque exige actividad continua y movimientos rápidos. Un estudio citado por Cleveland Clinic indica que los adultos mayores de 50 años dedican cerca del 70% del tiempo de juego a zonas de ritmo cardíaco moderado a vigoroso, alcanzando así los 150 minutos semanales sugeridos para una salud cardiovascular óptima.

El ritmo de juego permite consumir entre seis y diez calorías por kilogramo de peso corporal cada hora, casi cuatro veces más que caminar. Esto lo convierte en una opción relevante tanto para perder peso como para mantenerlo.

Practicar pickleball contribuye al incremento de la fuerza muscular y ayuda a prevenir la osteoporosis mediante el fortalecimiento de músculos y huesos. Estos efectos se potencian si se combinan con rutinas de desarrollo muscular, según Cleveland Clinic.

El pickleball permite alcanzar los 150 minutos semanales de ejercicio recomendados por la Organización Mundial de la Salud para mejorar la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser una disciplina de bajo impacto, la tensión sobre las articulaciones, como rodillas y caderas, es menor que en deportes como el tenis o correr, por lo que resulta adecuada para personas con ciertas limitaciones físicas. Los movimientos laterales, frontales y de retroceso, junto a las respuestas rápidas a la pelota, favorecen la coordinación y el equilibrio. “Estos movimientos agudizan la conexión entre el cuerpo, el cerebro y los ojos”, afirma Edwards.

Beneficios mentales y sociales del pickleball

La práctica regular de pickleball favorece el sueño, la agilidad mental y la memoria. Estudios revisados por Cleveland Clinic muestran una disminución en los niveles de ansiedad y depresión, y un aumento en la sensación de bienestar y satisfacción entre los jugadores habituales.

Datos recientes vinculan la actividad física regular, especialmente en deportes con interacción social, con mayor longevidad. Investigaciones citadas por Cleveland Clinic señalan que los adultos que practican deportes con interacción social pueden vivir hasta diez años más que las personas sedentarias. Añadir diez minutos diarios de ejercicio podría evitar cerca de 110.000 muertes anuales entre adultos de 40 a 85 años.

Estudios muestran que la actividad física regular como el pickleball disminuye la ansiedad y la depresión, y aumenta la satisfacción y el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto social es fundamental en el pickleball. La interacción durante los partidos y la formación de equipos fortalece vínculos y contribuye al desarrollo de habilidades sociales y de confianza. Cleveland Clinic destaca que este entorno favorece el bienestar psicológico y ayuda a mantener un estilo de vida activo, sobre todo en personas mayores.

Reglas y recomendaciones para practicar pickleball con seguridad

El juego comienza con un saque por debajo del brazo y la pelota debe rebotar al menos una vez en cada lado de la red antes de poder volear. Es esencial respetar la “cocina”, una franja junto a la red de 2,13 metros de cada lado, donde solo se puede golpear la pelota tras un rebote, lo que incentiva la estrategia y disminuye el riesgo de accidentes.

La puntuación se otorga únicamente al sacar, y la victoria se logra al alcanzar un mínimo de 11 puntos y mantener dos de diferencia.

Para reducir el riesgo de lesiones, especialmente en personas que recién comienzan o en adultos mayores, Cleveland Clinic recomienda iniciar con clases introductorias. Edwards aconseja evitar la sobreexigencia física, aplicar hielo en caso de molestias y consultar a un profesional de la salud si el dolor persiste. Mantener una dieta equilibrada, hidratación y descanso adecuado favorecen la recuperación y el rendimiento deportivo.

Seguir las recomendaciones de calentamiento, equipamiento y técnica en pickleball reduce el riesgo de lesiones y optimiza el rendimiento deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento previo de tres a cinco minutos y los estiramientos posteriores ayudan a preparar los músculos y a reducir el riesgo de esguinces. El uso de calzado apropiado, como zapatillas de tenis, mejora la estabilidad ante cambios bruscos de dirección.

La práctica regular de pickleball impulsa la salud física y mental, así como la socialización, y contribuye a una mejor calidad de vida en todas las etapas, concluye Cleveland Clinic.