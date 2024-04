Cómo es el pickleball, cuáles son las diferencias con el tenis y el padel, y por qué tiene tanto éxito

El argentino gana el punto para quedarse cerca de obtener el triunfo ante el mallorquín Jaume Martínez Vich en el Veolia Desert Ridge Open (Instagram de Federico Staksrud)

El Pickleball se juega en una cancha de superficie dura, similar a las de tenis y bádminton, con dimensiones de seis metros de ancho por 13 de largo. Ambos lados de la red se extienden dos metros. Cada lado de la cancha está dividido en dos cuadrados, con un área de saque, que se ejecuta obligatoriamente de abajo hacia arriba, al igual que en el Padel

Se utiliza una paleta grande y liviana, y la pelota debe caer dentro de los límites de la pista. Se juega al mejor de tres sets, cada uno a 11 puntos, y solo el sacador puede anotar puntos. Se permite un solo servicio, y en caso de error, el tanto se pierde.

El ancho de las paletas no se puede exceder a los 21 centímetros y el alto máximo no puede llegar a más de 43 cm (The New York Times)

El mejor jugador de Pickleball del mundo es Benjamín Johns, quien hace unos años obtuvo el récord de ser el primero en lograr la Triple Corona, que consiste en ganar en singles, dobles y mixtos en el mismo torneo.

Varios tenistas retirados han incursionado en este deporte, entre ellos Jack Sock, ex número ocho del ranking mundial y campeón de cuatro torneos de Grand Slam en dobles, actualmente está clasificado en el top 20 del Pickleball. Otro tenista que ha hecho la transición es Sam Querrey, finalista del US Open 2015 y actualmente dentro del top 100.

El estadounidense de 36 años se retiró del tenis profesional en 2022 y un año después decidió dedicarse al Pickleball. Actualmente se encuentra en el top 100 del ranking mundial (Reuters)

El estadounidense colgó la raqueta en el 2023 y este año decidió jugar profesionalmente al Pickleball. Actualmente se ubica en el top 20 del ranking mundial. (Reuters)

En Argentina, el Pickleball se juega principalmente en la Zona Norte y en el interior del país, con alrededor de 100 canchas disponibles, algunas de las cuales están verificadas por la Asociación Argentina de Pickleball (AAP).

El principal exponente de nuestro país es Federico Staksrud, quinto en el ranking mundial, un logro sorprendente para una nación donde el Pickleball no es uno de los deportes principales. Un dato a tener en cuenta para dimensionar el nivel de este joven es que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2022, derrotando a Tyson McGuffin, noveno del mundo, su mejor resultado hasta la fecha.

El argentino se consagró campeón del Arizona Desert Ridge Open el 16 de febrero de este año (Instagram Federico Staksrud)

La selección además se clasificó a su primer mundial de esta disciplina. En esta ocasión, se llevó a cabo en Perú y fue un debut auspicioso, ya que se adjudicaron la medalla dorada en singles femenino gracias a Rocío Zavalia, que derrotó en la final a su compatriota, Carolina Eiras, quien se quedó con la plateada y por último medalla de bronce en dobles femenino.

La AAP fue fundada por tres jóvenes pilarenses, que descubrieron este deporte en 2018, a raíz de un viaje de Estados Unidos y decidieron en conjunto armar una asociación y darle profesionalismo a este deporte no convencional. “Decidimos probarlo y nos enamoramos del deporte. Compramos paletas y redes portátiles para llevar a Argentina y comenzar esta emocionante aventura. Se practica muchísimo mixto, lo que genera más atractivo y lo que tiene como novedad es una ‘área de no volea’ donde no se puede ingresar ni pisar. Se aprende muy rápido’', detalló Franco Ognio, vicepresidente de la asociación en diálogo con La Voz.