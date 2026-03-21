Las autoridades de Texas avalan el uso de auriculares durante la conducción

El uso de auriculares mientras se conduce en Texas no está prohibido por la ley estatal, según el Código de Transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de auriculares mientras se conduce es una práctica que genera dudas entre los automovilistas en Texas, sobre todo ante la diversidad de regulaciones en distintos estados de Estados Unidos. Mientras que en lugares como California existen restricciones claras, en Texas el panorama legal es diferente y puede sorprender a quienes esperan una normativa estricta. Conocer a detalle qué permite la ley y cuáles son las recomendaciones de las autoridades resulta fundamental para evitar sanciones y conducir de manera responsable.

En Texas, la legislación es clara en un aspecto: no existe una prohibición específica sobre el uso de auriculares o audífonos mientras se conduce un vehículo motorizado. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ha señalado que ninguna disposición del Código de Transporte de Texas impide explícitamente que un conductor utilice auriculares al volante. Esta postura ha sido confirmada también por el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD), que ha declarado que sus agentes no detendrán a un conductor únicamente por llevar puestos auriculares.

El contraste con otros estados es notorio. En California, por ejemplo, la ley permite únicamente el uso de un auricular en uno de los oídos, de modo que el conductor mantenga la capacidad de percibir los sonidos del entorno y, especialmente, las sirenas de emergencia. Texas adopta una actitud más permisiva, pero esto no significa que el uso de auriculares esté exento de riesgos ni de posibles consecuencias legales indirectas. El DPS recuerda que existen otras restricciones en la ley que buscan reducir distracciones al volante, como la prohibición de leer, escribir o enviar mensajes de texto mientras se conduce, salvo cuando el vehículo esté detenido. Además, las pantallas de video visibles para el conductor solo están permitidas si el vehículo está estacionado o con el freno de mano activado.

Posibles situaciones de multa relacionadas con el uso de auriculares

Las autoridades de Texas permiten conducir con auriculares, pero advierten sobre los riesgos de distracción al volante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no es ilegal llevar auriculares al conducir en Texas, esto no implica inmunidad total ante la ley. El Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) ha aclarado que un conductor no será multado simplemente por usar auriculares. Sin embargo, si el uso de estos dispositivos afecta la capacidad de manejar y se comete una infracción, la sanción recaerá sobre la conducta peligrosa, no sobre el uso del auricular en sí.

Por ejemplo, si un conductor que lleva auriculares no cede el paso a un vehículo de emergencia porque no oye la sirena, podría enfrentar una multa por no cumplir con las normas de tráfico. Este escenario se contempla en el artículo 545.156 del Código de Transporte de Texas. Asimismo, si el conductor manipula los auriculares mientras conduce y esto provoca una distracción, también podría ser sancionado por conducción distraída.

En definitiva, la presencia de auriculares no constituye por sí sola una infracción, pero sí puede ser un factor determinante si contribuye a violaciones de tráfico ya estipuladas en la ley. Las autoridades insisten en que la atención y la capacidad de respuesta del conductor siempre deben estar garantizadas.

Consecuencias en caso de accidente o reclamación al seguro

El uso de auriculares durante un accidente puede afectar reclamaciones al seguro y ser considerado negligencia en demandas civiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de auriculares, aunque permitido, puede tener repercusiones legales y financieras en caso de accidente. Según el abogado Justin Hill del bufete Hill Law Firm, la clave en estos casos civiles está en determinar si el conductor actuó con la diligencia debida bajo las circunstancias. En situaciones donde los auriculares impiden percibir señales fundamentales, como las sirenas de emergencia o instrucciones de un agente, y esto contribuye al accidente, el hecho podría considerarse una prueba de negligencia.

Esto significa que, si bien la ley no prohíbe portar auriculares, su uso puede perjudicar la posición del conductor ante una reclamación de seguro o una demanda civil. Las aseguradoras y los tribunales pueden valorar negativamente la decisión de usar auriculares si se demuestra que redujeron la atención o la capacidad de reacción ante un riesgo en la vía pública.

En la práctica, esto se traduce en que el uso de auriculares puede convertirse en un elemento central a la hora de determinar responsabilidades y daños en un proceso judicial o en la resolución de un reclamo por accidente de tránsito.

Consideraciones sobre conducción distraída o peligrosa

Las aseguradoras evalúan negativamente el uso de auriculares si se demuestra que redujeron la capacidad de reacción del conductor ante un riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conducción distraída es uno de los principales factores de riesgo en las carreteras. Aunque la ley de Texas no clasifica el uso de auriculares como acto prohibido, sí contempla sanciones para quienes conduzcan de manera peligrosa o sin la debida atención. El abogado Hill sostuvo que podría tratarse de una situación legalmente ambigua: si los auriculares impiden que el conductor preste atención a las señales de tránsito o a las normas de circulación y esto provoca una infracción, se podría aplicar una multa por conducción distraída o peligrosa.

Sin embargo, demostrar que los auriculares fueron la causa directa de la distracción puede resultar complicado. Las autoridades y los tribunales deben evaluar cada caso en función de las pruebas disponibles y de las circunstancias concretas. Aun así, el riesgo de una sanción aumenta si el uso de auriculares se asocia con una conducta que compromete la seguridad vial.

Recomendaciones de seguridad y orientación de las autoridades

Dado el potencial de distracción que conlleva el uso de auriculares, el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) recomienda a los conductores eliminar o limitar las distracciones al volante. Entre sus recomendaciones destacan abrocharse el cinturón antes de iniciar la marcha, evitar ajustar controles mientras se conduce, no utilizar el teléfono celular, no manejar bajo los efectos del alcohol o la fatiga, mantener la velocidad adecuada, controlar la distancia respecto a otros vehículos y evitar comer o beber durante la conducción.

El SAPD aconseja que, si se van a usar auriculares, estos se coloquen antes de que el vehículo se ponga en marcha y se verifique que no dificultan la percepción de los sonidos exteriores. Además, el abogado Hill sugiere evitar el uso de auriculares al conducir, o en todo caso, optar por un solo auricular y mantener el volumen bajo para no aislarse del entorno.