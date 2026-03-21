Estados Unidos

Florida aprueba una nueva ley para reforzar el control de residuos y biosólidos

La HB 1417 establece requisitos más rigurosos en el manejo ambiental, prioriza la protección de cuencas sensibles y fija nuevas obligaciones para compañías y usuarios en el estado

Guardar
Miami Beach impone tarifas de
Miami Beach impone tarifas de estacionamiento de hasta USD 100 diarios durante los fines de semana claves de vacaciones de primavera 2026. (Reuters)

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 1417, que transforma la regulación ambiental en Florida con el objetivo de acelerar los procesos de protección ecológica, mejorar la calidad del agua, reforzar la adaptación de las costas frente al cambio climático y establecer un control sin precedentes sobre residuos en zonas ecológicamente vulnerables.

Esta nueva normativa no solo elimina instancias administrativas consideradas obsoletas, sino que implementa un marco regulatorio estricto que incidirá especialmente sobre la gestión de biosólidos y el impacto de su disposición en el sistema hídrico del estado.

En el sur de Florida, uno de los efectos inmediatos del HB 1417 será el endurecimiento de las condiciones para que empresas de servicios públicos manipulen biosólidos —residuos orgánicos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales— en áreas de la cuenca del Lago Okeechobee.

Las compañías deberán demostrar que su aplicación no incrementará la contaminación por fósforo en el lago y sus afluentes, un requisito que hasta el momento no existía en términos tan estrictos. Además, estos controles implicarán gastos que podrán trasladarse directamente a las tarifas de alcantarillado, una disposición con impacto potencial sobre los usuarios de condados como Miami-Dade y Broward.

La eliminación de la comisión ERC y la reestructuración de los controles ambientales

Hasta la promulgación de la nueva ley, la Environmental Regulation Commission (ERC) funcionaba como órgano revisor y aprobador de normativas ambientales en Florida. La comisión ERC, órgano estatal especializado, es disuelta con la entrada en vigor de la HB 1417, cuya fecha está fijada para el 1 de julio de 2026.

Esto permitirá que el Departamento de Protección Ambiental (DEP), organismo estatal encargado de políticas ambientales, asuma la actualización y revisión de regulaciones de manera más expedita. El comunicado de la oficina del gobernador atribuye la decisión a que la ERC era una estructura obsoleta y afirma que la reforma agilizará trámites sin reducir el nivel de las protecciones existentes.

Una persona retira una tapa
Una persona retira una tapa de plástico de una botella antes de depositarla en un contenedor azul de reciclaje, mostrando un compromiso activo con la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto del HB 1417 introduce nuevos controles obligatorios para proyectos de infraestructura —en particular, instalaciones como campos solares— que deberán implementar sistemas de manejo de aguas pluviales adaptados a tormentas extremas, junto a protocolos estrictos contra la erosión y supervisión certificada durante la construcción, según describe la cobertura de Diario Las Américas.

Cambios en la gestión y financiación para restauración ambiental

La HB 1417 ratifica y refuerza reglas para asegurar el suministro de agua en los ríos del norte del estado y establece regulaciones adicionales sobre la contaminación en cuencas de especial sensibilidad, como la del Lago Okeechobee, pieza central del sistema hídrico floridano. Uno de los puntos centrales de la legislación es el acceso ampliado a fondos para proyectos conjuntos de restauración ambiental: iniciativas de recuperación de humedales, protección de tierras naturales y mejora de la recarga de acuíferos serán prioritarias cuando cuenten con inversión pública y privada combinadas.

Un contenedor azul de reciclaje
Un contenedor azul de reciclaje en primer plano, lleno de materiales limpios y secos, brilla bajo las luces de la mañana en un entorno urbano, simbolizando el compromiso con un futuro más sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance estatal de la ley se refleja en disposiciones que buscan reducir el impacto de los residuos urbanos sobre ecosistemas del interior del estado. En el caso de los biosólidos, cuyo uso agrícola es común tras su procesamiento en plantas de tratamiento, la legislación impone controles estrictos para impedir que los nutrientes presentes —particularmente el fósforo— deriven en episodios de contaminación que agraven los problemas del Lago Okeechobee.

Respuesta directa: qué implica la ley HB 1417 y a quién afecta

La ley HB 1417, firmada por Ron DeSantis, elimina la comisión ERC para acelerar las regulaciones ambientales y endurece los controles sobre el manejo de biosólidos, exigiendo a empresas y autoridades locales, especialmente en Miami-Dade y Broward, demostrar que sus prácticas no aumentarán la contaminación por fósforo en el Lago Okeechobee.

Los costos derivados de este proceso podrán reflejarse en las tarifas de alcantarillado, afectando directamente a los usuarios desde el 1 de julio de 2026, según la información publicada por Diario Las Américas.

El comunicado oficial cita a DeSantis: “mi administración ha realizado inversiones históricas para proteger las mil trescientas millas de costa de Florida. Esta legislación promueve la resiliencia costera y la calidad del agua en todo el estado”.

Temas Relacionados

Estados UnidosFloridaLey AmbientalRon DeSantisLey HB 1417Calidad del AguaRestauración AmbientalEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Rescatan en Los Ángeles entre 200 y 300 animales de refugio insalubre

Una histórica intervención reveló hacinamiento, falta de autorizaciones y condiciones críticas en una organización de Lake Hughes, donde decenas de especies convivían sin controles ni atención adecuada, según reportaron las autoridades locales

Rescatan en Los Ángeles entre

Impulsan una ley para eliminar recargos de hasta USD 50 en peajes entre Nueva York y Nueva Jersey

La propuesta establece que quienes utilizan el corredor entre Nueva York y Nueva Jersey por el río Hudson abonan únicamente el importe original si no superan una infracción, medida que reduce el impacto económico para usuarios habituales de la zona

Impulsan una ley para eliminar

El FBI advirtió sobre una campaña global de hackers vinculados a Rusia para vulnerar aplicaciones de mensajería

Los organismos estadounidenses informaron que el propósito de los ataques es obtener el control de perfiles individuales mediante la manipulación de sus titulares y no mediante la ruptura del cifrado de las plataformas

El FBI advirtió sobre una

California evalúa permitir bares abiertos hasta las cuatro de la madrugada para reactivar la economía nocturna

El proyecto impulsa que zonas específicas autoricen la atención extendida en locales habilitados, con regulaciones adicionales y supervisión reforzada, como respuesta al descenso de visitantes y la necesidad de dinamizar el comercio en centros urbanos del estado

California evalúa permitir bares abiertos

El Servicio Postal de Estados Unidos solicita que el sello de primera clase suba a USD 0,95

El director general de correos advirtió ante legisladores sobre la urgencia de ajustar el valor del franqueo, ante la inminente amenaza de insolvencia y el riesgo de interrupción del servicio en todo el país

El Servicio Postal de Estados

TECNO

La inteligencia artificial ya cambia

La inteligencia artificial ya cambia el juego de los ciberataques

Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

Kurt Cobain: el enigma detrás

Kurt Cobain: el enigma detrás de las letras y la lucha contra los mitos que rodearon a Nirvana

El motivo inesperado por el que Ryan Gosling jamás aceptaría ir al espacio, ni aunque Andy Weir lo pidiera

Michael B. Jordan agradeció a sus maestros: “Sin la disciplina y los valores que me enseñaron en la escuela, no estaría donde estoy”

Olivia Rodrigo reveló cómo sufrió ataques en redes sociales y por qué el éxito no resolvió sus inseguridades

Tim Roth y Rebecca Ferguson hablan con Infobae de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: “Tiene un público muy peculiar y querido”

MUNDO

Las impactantes imágenes de una

Las impactantes imágenes de una guardería destruida por un ataque iraní en el centro de Israel

Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen iraní y Hezbollah a tres semanas del inicio de la guerra

Estados Unidos sancionó a 16 miembros de una red internacional de financiamiento para Hezbollah

Dani Dayan, ex presidente de Yad Vashem: “Irán tenía un plan que iba a culminar con un 7 de octubre balístico contra Israel”

EN VIVO | El OIEA pidió “moderación militar” tras el informe iraní sobre un ataque a la central nuclear de Natanz