Florida aprueba una nueva ley para reforzar el control de residuos y biosólidos

Miami Beach impone tarifas de estacionamiento de hasta USD 100 diarios durante los fines de semana claves de vacaciones de primavera 2026. (Reuters)

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 1417, que transforma la regulación ambiental en Florida con el objetivo de acelerar los procesos de protección ecológica, mejorar la calidad del agua, reforzar la adaptación de las costas frente al cambio climático y establecer un control sin precedentes sobre residuos en zonas ecológicamente vulnerables.

Esta nueva normativa no solo elimina instancias administrativas consideradas obsoletas, sino que implementa un marco regulatorio estricto que incidirá especialmente sobre la gestión de biosólidos y el impacto de su disposición en el sistema hídrico del estado.

En el sur de Florida, uno de los efectos inmediatos del HB 1417 será el endurecimiento de las condiciones para que empresas de servicios públicos manipulen biosólidos —residuos orgánicos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales— en áreas de la cuenca del Lago Okeechobee.

Las compañías deberán demostrar que su aplicación no incrementará la contaminación por fósforo en el lago y sus afluentes, un requisito que hasta el momento no existía en términos tan estrictos. Además, estos controles implicarán gastos que podrán trasladarse directamente a las tarifas de alcantarillado, una disposición con impacto potencial sobre los usuarios de condados como Miami-Dade y Broward.

La eliminación de la comisión ERC y la reestructuración de los controles ambientales

Hasta la promulgación de la nueva ley, la Environmental Regulation Commission (ERC) funcionaba como órgano revisor y aprobador de normativas ambientales en Florida. La comisión ERC, órgano estatal especializado, es disuelta con la entrada en vigor de la HB 1417, cuya fecha está fijada para el 1 de julio de 2026.

Esto permitirá que el Departamento de Protección Ambiental (DEP), organismo estatal encargado de políticas ambientales, asuma la actualización y revisión de regulaciones de manera más expedita. El comunicado de la oficina del gobernador atribuye la decisión a que la ERC era una estructura obsoleta y afirma que la reforma agilizará trámites sin reducir el nivel de las protecciones existentes.

Una persona retira una tapa de plástico de una botella antes de depositarla en un contenedor azul de reciclaje, mostrando un compromiso activo con la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto del HB 1417 introduce nuevos controles obligatorios para proyectos de infraestructura —en particular, instalaciones como campos solares— que deberán implementar sistemas de manejo de aguas pluviales adaptados a tormentas extremas, junto a protocolos estrictos contra la erosión y supervisión certificada durante la construcción, según describe la cobertura de Diario Las Américas.

Cambios en la gestión y financiación para restauración ambiental

La HB 1417 ratifica y refuerza reglas para asegurar el suministro de agua en los ríos del norte del estado y establece regulaciones adicionales sobre la contaminación en cuencas de especial sensibilidad, como la del Lago Okeechobee, pieza central del sistema hídrico floridano. Uno de los puntos centrales de la legislación es el acceso ampliado a fondos para proyectos conjuntos de restauración ambiental: iniciativas de recuperación de humedales, protección de tierras naturales y mejora de la recarga de acuíferos serán prioritarias cuando cuenten con inversión pública y privada combinadas.

Un contenedor azul de reciclaje en primer plano, lleno de materiales limpios y secos, brilla bajo las luces de la mañana en un entorno urbano, simbolizando el compromiso con un futuro más sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance estatal de la ley se refleja en disposiciones que buscan reducir el impacto de los residuos urbanos sobre ecosistemas del interior del estado. En el caso de los biosólidos, cuyo uso agrícola es común tras su procesamiento en plantas de tratamiento, la legislación impone controles estrictos para impedir que los nutrientes presentes —particularmente el fósforo— deriven en episodios de contaminación que agraven los problemas del Lago Okeechobee.

Respuesta directa: qué implica la ley HB 1417 y a quién afecta

La ley HB 1417, firmada por Ron DeSantis, elimina la comisión ERC para acelerar las regulaciones ambientales y endurece los controles sobre el manejo de biosólidos, exigiendo a empresas y autoridades locales, especialmente en Miami-Dade y Broward, demostrar que sus prácticas no aumentarán la contaminación por fósforo en el Lago Okeechobee.

Los costos derivados de este proceso podrán reflejarse en las tarifas de alcantarillado, afectando directamente a los usuarios desde el 1 de julio de 2026, según la información publicada por Diario Las Américas.

El comunicado oficial cita a DeSantis: “mi administración ha realizado inversiones históricas para proteger las mil trescientas millas de costa de Florida. Esta legislación promueve la resiliencia costera y la calidad del agua en todo el estado”.