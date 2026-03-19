Estos son los motivos por los que se puede perder la ciudadanía estadounidense según la ley vigente

Estados Unidos mantiene estrictos criterios y procedimientos legales para la pérdida de la ciudadanía estadounidense tanto por nacimiento como por naturalización. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El gobierno de Estados Unidos mantiene criterios claros y procedimientos formales para determinar en qué circunstancias una persona puede perder la ciudadanía estadounidense. Estas disposiciones afectan tanto a quienes nacieron en territorio estadounidense como a quienes lograron la naturalización, y se sustentan en marcos legales federales, con aplicación vigente en 2026. El Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) son los organismos responsables de ejecutar y supervisar estos procesos, siguiendo lineamientos estrictos definidos por la ley nacional. El portal gubernamental USAGov y el organismo federal Internal Revenue Service (IRS) también actúan como fuente de información y autoridad en el tema.

De acuerdo con información oficial, la pérdida de ciudadanía solo procede mediante causas específicas y tras la ejecución de trámites debidamente documentados. El Departamento de Estado señala que los escenarios reconocidos incluyen la renuncia voluntaria, la desnaturalización por fraude y la participación en delitos graves. La aplicación de estas reglas implica la revocación definitiva de los derechos vinculados a la nacionalidad, así como la imposibilidad de recuperar el estatus sin un nuevo proceso migratorio.

En los últimos años, Estados Unidos ha aumentado la revisión de procesos migratorios y la vigilancia de la legalidad en la obtención de la ciudadanía. El mayor rigor en los controles obedece a la necesidad de preservar la integridad de los registros ciudadanos y garantizar que el acceso a la nacionalidad se cumpla de manera transparente y legal.

Motivos oficiales para perder la ciudadanía estadounidense en 2026

USAGov y el Departamento de Estado establecen dos vías principales para la pérdida de la ciudadanía: la renuncia voluntaria y la revocación por decisión estatal. Cada una contempla parámetros formales y debe ser ejecutada por autoridades competentes.

La ley contempla otros motivos asociados de pérdida, como la desnaturalización por fraude o crímenes graves y la aceptación de cargos públicos o militares en el extranjero, siempre que se pruebe la intención expresa de renunciar a la nacionalidad estadounidense.

El Departamento de Estado y el USCIS supervisan los procesos de renuncia voluntaria y desnaturalización, siguiendo normativa federal vigente hasta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renuncia voluntaria y procedimientos

El ciudadano que desea renunciar a su nacionalidad debe comparecer ante una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero. El procedimiento exige una declaración formal, consciente y voluntaria, realizada fuera del territorio estadounidense y en presencia de funcionarios consulares. La renuncia es irreversible y supone la pérdida automática de derechos y beneficios, aunque pueden mantenerse obligaciones fiscales acumuladas antes de la renuncia, según la información proporcionada por el Departamento de Estado y USAGov.

En concordancia con la normativa vigente, la obtención de una segunda nacionalidad no genera la pérdida automática de la ciudadanía estadounidense. La legislación acepta la doble nacionalidad, salvo que la persona manifieste de manera explícita su voluntad de renunciar a la nacionalidad estadounidense al adquirir la nueva ciudadanía. “La ley solo contempla la pérdida de ciudadanía cuando existe una intención manifiesta de renunciar a la nacionalidad estadounidense al adquirir otra”, indica el portal oficial del gobierno.

La Sección 349(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad regula los casos en los que aceptar cargos públicos en gobiernos extranjeros o alistarse en fuerzas armadas de otros países puede derivar en la pérdida de la ciudadanía. Esto solo ocurre si se demuestra la intención deliberada de renunciar al estatus estadounidense, lo que requiere documentación suficiente, evaluada caso por caso.

Desnaturalización y causas

La desnaturalización es el proceso por el cual el Estado revoca la ciudadanía adquirida por naturalización. El USCIS indica que este procedimiento únicamente se concreta mediante una demanda ante una corte federal, respaldada por pruebas contundentes.

Entre las causas más habituales se encuentran:

Fraude o presentación de información falsa durante el proceso de solicitud de naturalización.

Ocultamiento de hechos relevantes para la elegibilidad.

Comisión de delitos graves, como tortura, crímenes de guerra, tráfico de personas o pertenencia a organizaciones terroristas.

Participación en actividades prohibidas por la ley federal.

La ley 8 U.S.C. § 1451 indica que la desnaturalización solo procede si el Estado demuestra que la ciudadanía fue obtenida de forma ilegal o por ocultamiento de hechos materiales. El Departamento de Justicia actúa como parte demandante en estos procesos y presenta las pruebas ante la corte federal correspondiente. “La obtención fraudulenta de la ciudadanía está sujeta a la revocación por orden judicial”, señala la información oficial del Departamento de Estado.

Si la sentencia se dicta, la persona pierde los derechos inherentes a la ciudadanía y puede enfrentar procedimientos de deportación.

Diferencias entre ciudadanos por nacimiento y naturalizados

El Departamento de Estado aclara que los ciudadanos por nacimiento solo pueden perder su nacionalidad mediante renuncia voluntaria o si son condenados por traición en un tribunal federal. No existe un mecanismo administrativo o judicial para revocar la ciudadanía de nacimiento en otros casos.

Por su parte, los naturalizados pueden ser sometidos a procesos de desnaturalización si se comprueba que su estatus fue obtenido mediante fraude, ocultamiento de información o participación en delitos graves. Estas diferencias reflejan la protección legal a la ciudadanía por nacimiento. “La ciudadanía por nacimiento es un derecho protegido por la Constitución y solo puede perderse en condiciones muy limitadas”, sostiene el Departamento de Estado.

La renuncia voluntaria a la ciudadanía estadounidense requiere trámite formal ante una embajada o consulado en el extranjero, según la ley migratoria. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Efectos y derechos tras la pérdida de ciudadanía

La pérdida de la ciudadanía implica la revocación de derechos fundamentales, como residir legalmente en Estados Unidos, votar en elecciones federales o acceder a beneficios sociales. La persona afectada pierde automáticamente cualquier protección diplomática y debe solicitar un visado o permiso de residencia si desea regresar a territorio estadounidense.

Además, el Internal Revenue Service (IRS) mantiene la jurisdicción sobre las obligaciones fiscales acumuladas antes de la renuncia o revocación. “La renuncia a la ciudadanía no exime del cumplimiento de obligaciones tributarias previas”, detalla la información oficial de la IRS.

Estadísticas y tendencias 2023-2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos documenta que, en los últimos años, se han presentado decenas (entre 20 y 90) de demandas de desnaturalización por fraude migratorio, delitos graves y otros motivos reconocidos por la ley. La tendencia apunta a un aumento en la vigilancia y el control de los procesos de naturalización. “El gobierno federal monitorea de manera continua los casos en los que existen indicios de fraude o violaciones graves durante el proceso de obtención de la ciudadanía”, sostiene el USCIS.

Dudas y recursos oficiales

Las autoridades recomiendan que toda persona con dudas sobre su situación migratoria consulte la información oficial disponible en los portales del Departamento de Estado, USCIS y USAGov. Los organismos gubernamentales disponen de formularios y guías para la renuncia voluntaria, la consulta de estatus y la presentación de recursos legales. En casos complejos, se sugiere buscar asesoría legal especializada. “La consulta de fuentes oficiales es un recurso esencial para resolver dudas sobre la ciudadanía y los procesos de renuncia o desnaturalización”, indica el Departamento de Estado.