Escuelas de Estados Unidos enfrentan incertidumbre tras fallo de la Corte Suprema sobre estudiantes transgénero

El reciente fallo de la Corte Suprema establece que los colegios no pueden ocultar información sobre la identidad de género de los estudiantes si los padres lo solicitan, dejando a las escuelas ante desafíos legales y políticas aún sin definir (Reuters)

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha marcado un giro en la batalla legal sobre las políticas escolares de “exclusión parental” en California, al establecer que la Constitución prohíbe que los colegios oculten a los padres información relevante sobre la transición de género de sus hijos en el ámbito educativo.

Sin embargo, la extensión y el alcance de este nuevo derecho parental permanecen sujetos a interpretación y debate judicial.

Según la decisión, los empleados escolares no pueden “engañar” ni “mentir” a los padres sobre la identidad de género de sus hijos, pero no existe una obligación de notificar de forma proactiva cualquier cambio en nombre o pronombres.

El derecho a ser informado se activa si los padres consultan o manifiestan interés en participar en decisiones relacionadas con la salud mental de sus hijos.

De acuerdo con el profesor de derecho Aaron Tang, las escuelas están obligadas a decir la verdad únicamente si los padres lo solicitan, sin que haya una regla que imponga la notificación ante cualquier cambio.

La decisión judicial solo obliga a las escuelas a informar a aquellos padres que expresan su deseo de recibir información o protecciones religiosas (REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)

La orden judicial limita la cobertura a los padres que se oponen activamente a las políticas impugnadas o que buscan protección religiosa, no a todos los padres de estudiantes.

El fallo también establece que solo aquellos que expresan explícitamente su deseo de ser informados o participar en la toma de decisiones pueden exigir la entrega de información por parte de la escuela.

Qué implica la decisión de la Corte Suprema sobre la divulgación a los padres

La disputa se originó tras la denuncia de dos docentes en Escondido, quienes argumentan que las políticas de exclusión parental generan un “área de secreto” que impide a las familias acceder a información relevante sobre sus hijos.

Los abogados de los demandantes sostienen que la Corte Suprema otorga ahora a los padres un derecho afirmativo a ser informados sobre la situación de sus hijos en la escuela.

La orden del juez Roger Benitez obliga a las escuelas a informar a su personal que los padres tienen un derecho constitucional federal a ser informados si su hijo expresa incongruencia de género.

El fallo establece que los empleados escolares no pueden engañar ni mentir a los padres sobre la identidad de género de los estudiantes si estos solicitan información (Reuters)

El fallo cita el caso de una familia que solo descubrió la situación de su hija tras un intento de suicidio, lo que intensificó la presión sobre las autoridades educativas.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, busca limitar el alcance de la orden, considerando que podría interpretarse como un mandato general de comunicación. El Noveno Circuito remitió la petición de aclaración para que sea resuelta primero por el juez Benitez.

El debate sobre los límites y la aplicación de la norma

Las organizaciones de derechos trans y LGTBQ+ han criticado que la discusión se oriente en los derechos parentales, dejando de lado la voz y las necesidades de los estudiantes.

Andrew Ortiz, del Transgender Law Center, sostuvo que “los estudiantes han quedado fuera del debate” y que el entorno escolar debe ser un espacio seguro para la confianza y la privacidad de los menores.

La decisión judicial se apoya en la interpretación de la Enmienda 14, al reconocer el derecho de los padres a participar en decisiones clave sobre la crianza y la salud mental de sus hijos.

El derecho de los padres a ser informados se activa únicamente cuando manifiestan interés o buscan participar en decisiones sobre la salud mental de sus hijos (Reuters)

La jueza Amy Coney Barrett, en su opinión concurrente, manifestó que la política de no divulgación vulnera este derecho, en particular cuando los padres solicitan información de manera explícita.

El contexto constitucional y las tensiones ideológicas

En disidencia, la jueza Elena Kagan cuestionó la coherencia doctrinal del tribunal al reconocer un nuevo derecho constitucional sin especificar su fundamento, apuntando que los derechos fundamentados en el “debido proceso sustantivo” han sido recientemente rechazados por la mayoría conservadora.

Según Kagan, la política estatal pudo haber cruzado el umbral constitucional al privar a los padres de información relevante para la salud y el bienestar de sus hijos.

El fallo no obliga a las escuelas a notificar de oficio, pero sí prohíbe el ocultamiento o la desinformación. Los padres que requieran información sobre la identidad de género de sus hijos tienen derecho a recibirla, aunque no exista un protocolo general para todos los casos.

Qué sucede ahora con las escuelas y las familias en California

El caso surgió tras la denuncia de dos docentes en Escondido que consideran las políticas de exclusión parental perjudiciales para el acceso de las familias a información clave (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

La situación legal permanece abierta, con recursos pendientes en tribunales federales y la expectativa de que la Corte Suprema aborde el tema de manera definitiva en el futuro.

Mientras tanto, la tensión entre derechos parentales, privacidad estudiantil y políticas educativas continúa marcando el debate público y legal en California, sin que se haya fijado aún un estándar nacional claro para la divulgación de información en entornos escolares.