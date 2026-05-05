Más de 4.000 familias accederán a internet gratis en zonas vulnerables de Nueva York

Más de 4.000 hogares del Bronx y Alto Manhattan tendrán acceso gratuito a internet de alta velocidad gracias a una inversión de USD 2 millones (AFP)

Más de 4.000 hogares en el Bronx y el Alto Manhattan dejarán de estar desconectados gracias a una inversión de USD 2 millones que permitirá llevar internet de alta velocidad gratuito a familias de bajos ingresos. El proyecto, impulsado por el alcalde Zohran Mamdani y el congresista Ritchie Torres, cuenta con el apoyo de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD).

Según informó el medio local BX Times, esta expansión tiene como objetivo transformar la vida cotidiana en los barrios con menor acceso digital de Nueva York. La iniciativa, conocida como Neighborhood Internet, abarcará más de 4.000 hogares en 50 edificios durante los próximos dos años.

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En el anuncio oficial, Ritchie Torres afirmó: “En la economía actual, no se puede participar plenamente sin estar conectado”. El congresista calculó que “cada familia podrá ahorrar hasta USD 800 al año gracias al servicio gratuito" y que “la inversión puede devolver cerca de USD 50 millones a la comunidad en una generación".

La gran desconexión: los datos detrás del Bronx digital

El Bronx enfrenta una exclusión digital significativa. Según cifras citadas por Torres y recogidas por el medio local BX Times, más del 20% de las familias no tiene banda ancha en casa, y en barrios como Mott Haven, Melrose, Belmont y Tremont, esa proporción supera el 40%.

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Torres resaltó que la brecha digital es una barrera diaria para miles de familias. Mientras, Zohran Mamdani advirtió que en el Bronx uno de cada cinco residentes está sin conexión.

El programa instala redes dedicadas, equipos en azoteas y sistemas de conexión directa, adaptándose a la infraestructura de edificios antiguos del Bronx (Eyewitness News )

De acuerdo a datos oficiales, los hogares del distrito pagan cinco veces más, en proporción a su ingreso, por el acceso a internet que los de Manhattan. Según Torres, esto representa “un impuesto oculto a la pobreza”.

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Alianzas para el cambio: quiénes hacen posible la transformación digital

El lanzamiento oficial del programa tuvo lugar en St. John’s House II, cerca de la Melrose Library, donde ya funciona el plan piloto. El medio local BX Times reportó la presencia de autoridades municipales, representantes de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) y del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), además de dirigentes comunitarios.

La presidenta de la NYPL, Anthony Marx, expresó que el internet es necesario para participar plenamente en la sociedad. Asimismo, aseguró que la biblioteca pública instalará y gestionará la red de alta velocidad y brindará apoyo técnico a los vecinos.

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El proyecto Neighborhood Internet busca reducir la brecha digital en barrios con más del 40% de familias sin banda ancha en sus viviendas (Captura de video )

La comisionada del HPD, Dina Levy, indicó: “Cuando se construye vivienda asequible, los residentes deben estar conectados”. Levy explicó que el HPD ya destinó USD 3,25 millones para el piloto inicial y que el nuevo fondo federal estadounidense Community Project Funding (Financiación de proyectos comunitarios) permitirá casi duplicar la cantidad de beneficiarios.

Tecnología y acompañamiento: en qué se invierte el dinero

El financiamiento de USD 2 millones, gestionado por Ritchie Torres a través del programa federal, cubrirá la instalación de redes dedicadas, equipos en azoteas y sistemas de conexión directa en cada vivienda. El comunicado oficial detalló que el proceso incluye microzanjas para cableado y la adaptación de edificios antiguos.

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Asimismo, la NYPL ofrecerá asistencia presencial en los edificios y en centros comunitarios. Según Levy, este acompañamiento será clave para que los nuevos usuarios, desde jóvenes hasta adultos mayores, puedan acceder a oportunidades educativas, laborales y de salud desde sus hogares.

Por qué importa: urgencia y transformación social

La falta de acceso a internet afecta la educación, el empleo y la vida familiar. Según el medio local BX Times, la pandemia agravó este escenario y privó a niños y adultos mayores de clases, servicios médicos y comunicación con sus seres queridos. Torres subrayó: “Este no es un gasto, es una inversión en salud, educación y futuro”.

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La New York Public Library gestionará la red, ofrecerá apoyo técnico presencial y facilitará acceso digital a jóvenes y adultos mayores (Reuters)

Mamdani consideró que el internet es una herramienta básica para la vida en el siglo XXI. El alcalde reafirmó que el objetivo es que “cada neoyorquino pueda vivir con dignidad” y que la expansión de Neighborhood Internet constituye “un paso necesario para lograrlo”.

Un modelo replicable: la visión para Nueva York

La experiencia en el Bronx y el Alto Manhattan servirá como base para escalar el programa a otros distritos. La jefa de tecnología Lisa Gelobter explicó en el comunicado oficial que el propósito es diseñar un plan de conectividad ciudadana que elimine las desigualdades según el código postal.

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La iniciativa se articula con la NYC Digital Equity Roadmap y busca convertir el acceso a internet en un derecho universal. La presidenta de la NYPL sostuvo: “No tener banda ancha es estar en la oscuridad”.

Se espera que el acceso gratuito a internet permita a los residentes buscar empleo, estudiar, realizar trámites en línea y mantener el contacto con sus familias. También se pretende que ningún hogar quede atrás y que el Bronx se convierta en un modelo de inclusión digital para todo el país.

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