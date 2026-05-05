Un texano viviendo en Dallas ganó 41 millones de dólares en la lotería y contó qué planea hacer con el premio

Un texano de Richardson gana 41 millones de dólares en la Lotto Texas y opta por pago único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un residente del norte de Texas, específicamente de Richardson, se convirtió recientemente en millonario tras ganar el premio mayor de 41 millones de dólares en el sorteo de Lotto Texas. La noticia ha causado revuelo en la región, ya que este tipo de premios no solo transforma la vida del ganador, sino que también genera interés entre quienes sueñan con la posibilidad de un cambio radical gracias a la suerte. El afortunado tejano, cuya identidad permanece en el anonimato, acertó los seis números de la combinación ganadora durante el sorteo transmitido en directo, consolidando así uno de los premios más significativos en la historia reciente de la lotería estatal.

Este premio mayor representa una de las cifras más altas alcanzadas por Lotto Texas en los últimos años. La Lotería de Texas detalló que el sorteo en cuestión se realizó el lunes 20 de abril, y los números ganadores fueron 21, 28, 33, 34, 43 y 44. El boleto ganador, obtenido a través de la modalidad de selección automática, permitió al residente de Richardson convertirse en acreedor del codiciado premio tras décadas de participación ininterrumpida en el sorteo. Según el propio beneficiario, no se ha perdido “un sorteo de Lotto Texas en 30 años”, reflejando así una constancia que finalmente obtuvo recompensa.

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Lugar y circunstancias en que se adquirió el boleto

El boleto ganador de Lotto Texas se vendió en una tienda 7-Eleven de Mesquite, suburbio al este de Dallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de residir en Richardson, el ganador no adquirió el boleto en su ciudad natal. Optó por comprar la tarjeta ganadora en una tienda de conveniencia 7-Eleven ubicada en Mesquite, un suburbio situado aproximadamente a 23 minutos de distancia en automóvil. El establecimiento donde selló su suerte se encuentra en el 3700 de la Interestatal 30, una zona frecuentada por viajeros y residentes del área metropolitana de Dallas. Detalles como este suelen llamar la atención, ya que demuestran que la fortuna puede sonreír en cualquier momento y lugar, incluso lejos del hogar.

La compra del boleto fue una decisión aparentemente rutinaria para quien lleva tres décadas participando en Lotto Texas. Muchas personas suelen elegir puntos de venta cercanos a su domicilio, pero en este caso, la elección de un comercio en Mesquite resultó determinante. El hecho de que la transacción se haya realizado en una gasolinera 7-Eleven subraya la naturaleza ordinaria y accesible de estos sorteos, donde cualquier cliente, en cualquier momento, puede convertirse en millonario tras una simple compra.

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Reacciones y declaraciones del ganador tras enterarse del premio

El ganador llevaba tres décadas participando en todos los sorteos de Lotto Texas sin perderse ninguno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sorpresa y la incredulidad dominaron las primeras horas tras conocerse el resultado del sorteo. El ganador, que ha preferido mantener su identidad fuera del dominio público, compartió con los funcionarios de la Lotería de Texas que la noticia lo tomó completamente desprevenido. El sorteo se transmitió en directo, y fue al revisar los números cuando se dio cuenta de la magnitud de su buena fortuna. El propio ganador relató que tanto él como su cónyuge revisaron el boleto varias veces para asegurarse de que no se trataba de un error. “Me quedé despierto toda la noche pensando en ello”, confesó, evidenciando el impacto emocional que puede provocar un cambio de vida tan repentino.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR), la familia del ganador vivió una noche de insomnio y emoción. Declararon que “se quedaron despiertos toda la noche” tras enterarse de la noticia, un sentimiento compartido por muchos ganadores de premios mayores en la lotería, que suelen experimentar una mezcla de alegría, incredulidad y ansiedad ante la nueva realidad que se avecina. La confirmación de la victoria implicó una serie de comprobaciones para evitar falsas expectativas, ya que el temor a una equivocación siempre está presente en situaciones de este tipo.

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Monto recibido y planes para gastar el dinero

La opción de pago en efectivo permitió al ganador recibir 22,57 millones de dólares antes de impuestos y planea gastarlos en sus hijos y nietos y viajar por el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganador optó por la opción de pago en efectivo al momento de adquirir el boleto, una alternativa que, si bien implica recibir una suma inferior al monto total anunciado, permite disponer del dinero de manera inmediata. Recibió 22.574.163,57 dólares antes de impuestos, según el TDLR. Esta cifra, aunque menor que el premio bruto, representa una suma suficiente para garantizar la tranquilidad financiera de varias generaciones.

En cuanto a los planes para utilizar el dinero, el residente de Richardson fue claro en sus prioridades. Manifestó su entusiasmo por destinar parte de los fondos a sus hijos y nietos, asegurando así un legado para su familia. Además, expresó su deseo de dedicar otra porción del premio a uno de sus sueños personales: viajar. “Hay todo un mundo ahí fuera que necesito ver”, declaró en el comunicado de prensa, dejando claro que la fortuna recién adquirida será el medio para cumplir anhelos largamente postergados. La combinación de apoyo familiar y proyectos personales refleja la diversidad de aspiraciones que suelen tener los ganadores de grandes premios de lotería.

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Funcionamiento del juego Lotto Texas

Lotto Texas es un juego de azar estatal que permite a los participantes seleccionar seis números entre 54 posibles en cada tarjeta. La modalidad de participación puede ser manual, eligiendo personalmente los números, o automática, como en el caso del ganador, quien utilizó la opción de selección automática. Adicionalmente, los jugadores pueden activar la función “¡Extra!”, que por un dólar adicional ofrece la oportunidad de ganar hasta 10.000 dólares en premios secundarios, aunque no afecta el monto del premio mayor.

Los sorteos de Lotto Texas se llevan a cabo en directo los lunes, miércoles y sábados a las 22:12 (hora central). Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo y verificar si sus números han sido seleccionados. El premio mayor tiende a incrementarse con el paso de los sorteos si no hay ganadores, como ocurrió en esta ocasión, donde se realizaron 66 sorteos desde noviembre de 2025 hasta que finalmente se entregó el premio de 41 millones de dólares.

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