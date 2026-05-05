SpaceX, la empresa de Elon Musk, es demandada por 80 familias de Texas por cohetes “violentos”

Ochenta familias de Texas demandan a SpaceX por los daños causados en viviendas a raíz de los lanzamientos de cohetes Starship (EFE/Cristóbal Herrera)

El reciente enfrentamiento legal entre SpaceX y ochenta familias del sur de Texas ha puesto en el centro del debate las consecuencias de las actividades aeroespaciales cerca de zonas residenciales. La compañía dirigida por Elon Musk se enfrenta a una demanda colectiva presentada el jueves 30 de abril ante el tribunal federal de Brownsville, en la que se denuncia que los lanzamientos de la nave Starship han provocado daños repetidos en casas y propiedades. Los demandantes alegan que SpaceX tenía pleno conocimiento de los riesgos que implicaban sus operaciones, pero aun así continuó con los despegues a pesar de las afectaciones sobre la comunidad local.

La demanda, de 59 páginas, sostiene que la acumulación de explosiones sónicas y vibraciones generadas por cada lanzamiento desde las instalaciones de Starbase, ubicadas en la costa sur de Texas, ha superado los niveles que la propia empresa había estimado en sus primeros análisis. Según el documento, la compañía espacial, que se prepara para salir a bolsa, revisó sus propios parámetros de seguridad solo después de que los daños se hicieran evidentes, elevando los umbrales previamente definidos para minimizar su responsabilidad.

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Identidad y ubicación de los demandantes

Los ochenta demandantes forman parte de una comunidad diversa que habita en las inmediaciones de la base de lanzamiento de SpaceX. Provienen principalmente de las ciudades y localidades de Port Isabel, South Padre Island y Laguna Vista, junto con dos residentes de Laguna Heights. Estas personas poseen y residen en más de cincuenta viviendas situadas a menos de 24 kilómetros de Starbase. Además, la demanda identifica a los residentes de la región de Laguna Madre como especialmente afectados, ya que aseguran que cada uno de los once vuelos de prueba de la nave Starship desde 2023 ha impactado negativamente sus hogares y su entorno.

La zona en cuestión, caracterizada por su proximidad al litoral texano y su diversidad residencial, se ha visto envuelta en una serie de incidentes desde el inicio de los lanzamientos de prueba de Starship. Las familias argumentan que la ubicación de las instalaciones de SpaceX cerca de áreas habitadas constituye un factor agravante en la magnitud de los daños sufridos.

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Características y efectos de los lanzamientos de Starship

La demanda colectiva sostiene que SpaceX era consciente del impacto negativo de sus operaciones cerca de zonas residenciales (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

Los lanzamientos de Starship han sido descritos en la demanda como los “más violentos energéticamente” jamás registrados. Los demandantes subrayan que resulta difícil exagerar la magnitud de la violencia generada por estas operaciones, citando mediciones que superan ampliamente los estándares habituales en la industria aeroespacial. En términos comparativos, cada lanzamiento de Starship tendría un efecto acumulativo equivalente al de entre cuatro y seis de los cohetes más potentes de la NASA, incluidos aquellos que impulsaron la misión Artemis II a la Luna, así como a diez lanzamientos de los cohetes Falcon 9 de la propia SpaceX.

La potencia de estos lanzamientos quedó patente especialmente en la primera prueba de Starship en 2023, cuando la plataforma de lanzamiento fue destruida en lo que Elon Musk describió posteriormente como un “tornado de roca de hormigón”. Las explosiones sónicas y las vibraciones no solo afectan la infraestructura inmediata de la base, sino que, según los afectados, se propagan por kilómetros, llegando a impactar viviendas y estructuras civiles en la región de Laguna Madre y sus alrededores.

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Modificación de los umbrales de daño acústico por parte de SpaceX

Antes del primer lanzamiento de Starship, SpaceX publicó estimaciones que situaban el umbral de vibraciones acústicas en 110 decibelios, un nivel considerado por la industria como potencialmente dañino para estructuras residenciales. Sin embargo, la demanda sostiene que una vez que los lanzamientos iniciales superaron con creces ese límite y se constataron daños, la empresa revisó al alza esos estándares. En documentos internos posteriores, SpaceX elevó el umbral a 140 decibelios e indicó que no cabía esperar daños por debajo de los 135 decibelios.

Esta decisión contrasta con los parámetros establecidos por entidades como la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la NASA y la Administración Federal de Aviación (FAA), que mantienen el umbral de 110 decibelios para advertir sobre posibles daños estructurales. Los residentes consideran que este cambio unilateral de criterio busca reducir la responsabilidad legal de SpaceX ante los daños causados por los lanzamientos.

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Daños alegados en las viviendas y descripción de los riesgos

Entre los principales daños denunciados figuran ventanas rotas, grietas en paredes y derrumbes parciales de techos en hogares de Laguna Madre

Aunque la demanda no detalla exhaustivamente los daños específicos sufridos por cada vivienda, incluye un cuadro que ilustra los riesgos asociados a los diferentes niveles de ruido generados por los lanzamientos. Entre los daños señalados se encuentran ventanas rotas, grietas en techos y paredes, daños en el yeso y estuco, tejas quebradas y derrumbes parciales de techos y muros. La demanda añade que las viviendas situadas en la región de Laguna Madre pueden estar expuestas hasta a tres explosiones sónicas durante una sola prueba de Starship: una durante el ascenso de la nave y dos más cuando el propulsor Super Heavy regresa al Golfo de México o a la plataforma de lanzamiento.

El documento advierte que la exposición repetida a estos niveles de presión acústica puede provocar daños acumulativos, agravando el deterioro de las estructuras y poniendo en riesgo la seguridad de los ocupantes.

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Fundamentos legales y acusaciones contra SpaceX

En el plano jurídico, los propietarios acusan a SpaceX de actuar con “negligencia grave” y de incurrir en allanamiento de morada al permitir que los ruidos y vibraciones derivados de sus operaciones afecten propiedades privadas sin el consentimiento de los habitantes. Los demandantes sostienen que la empresa tuvo conocimiento de los riesgos y aun así continuó desarrollando y lanzando los cohetes más potentes de la historia en las inmediaciones de zonas pobladas.

La demanda reclama que SpaceX no solo subestimó el potencial destructivo de sus lanzamientos, sino que además modificó los estándares de seguridad para evitar asumir la responsabilidad por los daños causados. Hasta el momento, la compañía no ha emitido una respuesta formal ante el tribunal respecto a estas acusaciones.

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