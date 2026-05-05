El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

Sarah Paulson impacta en la Met Gala 2026 con un vestido de tul gris y un antifaz hecho de un billete de dólar real (REUTERS/Daniel Cole)

Un vestido de tul gris con un billete de dólar como antifaz: la apuesta de Sarah Paulson en la Met Gala 2026 dividió opiniones entre quienes la leyeron como una declaración política y quienes la consideraron una contradicción sin sustento.

La actriz, conocida por sus roles en American Horror Story y Ratched, llegó a la alfombra roja con un vestido de tul destruido en tono rojo grisáceo de Matières Fécales, correspondiente a la colección otoño-invierno 2026 titulada The One Percent.

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El look se completó con guantes de ópera blancos, un antifaz confeccionado con un billete de dólar real y un collar Boucheron Ruban Diamants de la colección de alta joyería Histoire de Style, Art Déco.

Cuando le preguntaron en la alfombra roja el nombre de su look, Paulson respondió simplemente: “The One Percent”, término que también denomina al segmento más rico de la población mundial, ese 1% que concentra una porción desproporcionada de la riqueza global.

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La marca explicó el concepto detrás del conjunto. “La moda es arte y, en su forma más audaz, es política”, señaló Matières Fécales en un comunicado oficial.

El look de Paulson, diseñado por Matières Fécales, busca criticar la riqueza extrema y la desigualdad social (REUTERS/Daniel Cole)

“Lleva puesta la máscara de cuero ‘Blinded by Money’ y el vestido de tul destruido. La colección fue un reflejo de la codicia y la corrupción que acompañan al poder extremo”, agregó la firma.

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El volumen exagerado del vestido, el lazo teatral y las proporciones deliberadamente excesivas forman parte de esa lectura.

Según analizó el sitio especializado Red Carpet Fashion Awards, la colección buscó caricaturizar a los ganadores más ostentosos de la sociedad contemporánea. En ese contexto, el antifaz con el billete de dólar acentúa la idea de una ceguera provocada por el dinero.

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Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. Cosmopolitan UK cuestionó la coherencia del gesto: Paulson realizó esa crítica a la riqueza extrema dentro de un evento cuya entrada cuesta 75.000 dólares, organizado este año con el patrocinio de Jeff Bezos —tercer hombre más rico del mundo— y su esposa Lauren Sánchez, una pareja que, según la publicación, encarna precisamente la desigualdad que el look pretendía señalar.

“Llamar a la riqueza extrema desde una fiesta de ricos siendo, en realidad, rica” fue, en síntesis, la lectura crítica que circuló en redes sociales y que el citado medio recogió en su cobertura del evento.

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El antifaz hecho con un billete de dólar simboliza la "ceguera provocada por el dinero" entre el uno por ciento más rico del mundo (REUTERS/Daniel Cole)

No obstante, el sitio Red Carpet Fashion Awards sostuvo que esa tensión podría ser precisamente el punto central del look. Para una temática como “Costume Art”, este enfoque apuesta por la incomodidad antes que por la decoración.

“Está construyendo el argumento desde dentro del sistema, colocándose dentro del espectáculo mientras también lo critica”, indicó el medio.

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La comparación con la política Alexandria Ocasio-Cortez emergió rápidamente en las redes. En 2021, la legisladora asistió a la Met Gala con un vestido con la leyenda “Tax the Rich” y fue blanco de críticas similares, aunque en esa ocasión asistió como invitada de Vogue y no adquirió una entrada.

Otras figuras optaron por una postura diferente. La actriz Taraji P. Henson, que ha asistido a la gala en múltiples ocasiones, publicó en Instagram: “Estoy muy confundida por algunas personas que están yendo. Simplemente pienso: ¿pero qué estamos haciendo?”, en alusión a la desigualdad que representa la presencia de Bezos como patrocinador.

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1. Jeff Bezos, tercer hombre más rico del mundo, y su esposa Lauren Sánchez patrocinaron este año la Met Gala, un evento con entradas a 75.000 dólares (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El alcalde recién electo de Nueva York, Zohran Mamdani, también declinó asistir y declaró que en cambio trabajaría en “hacer que la ciudad más cara de Estados Unidos sea accesible”.

Para muchos, el gesto de Paulson quedó a mitad de camino. Cosmopolitan UK sostuvo que el pseudoactivismo “no es un accesorio elegante ni útil en la alfombra roja, sin importar cómo alguien intente vestirlo”.

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La revista intentó contactar al equipo de la actriz para obtener una declaración, aunque al cierre de esta nota no había recibido respuesta.