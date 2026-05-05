Estados Unidos

El éxodo de profesionales estadounidenses impulsa movilidad laboral en otras partes del mundo

Las tendencias de migración por razones de trabajo registran un crecimiento consistente en sectores vinculados a la tecnología. El trabajo remoto y mejores condiciones en el extranjero, generan un cambio para el mercado en Estados Unidos

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Una mujer sentada en un escritorio, concentrada en documentos y un bolígrafo, con un portátil abierto, una bandera de Estados Unidos y un diploma en el fondo.
El éxodo laboral de trabajadores estadounidenses hacia el extranjero creció de 2,7% en 2021 a 6% para 2025, según detalló un informe de Revelio Labs (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos cinco años, un número creciente de trabajadores estadounidenses optó por abandonar sus empleos en Estados Unidos para aceptar oportunidades profesionales en el extranjero, motivados por la expansión del trabajo remoto, la búsqueda de una mejor calidad de vida y la percepción de que sus ingresos rinden más fuera del país.

Según datos proporcionados por Revelio Labs y difundidos por CBS News, la proporción de empleados que dejaron su puesto en el país para desempeñarse fuera de sus fronteras se incrementó desde 2,7% a finales de 2021 hasta 6% hacia 2025, evidenciando un cambio estructural en el mercado laboral estadounidense que favorece la movilidad internacional.

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Este fenómeno, que refleja una tendencia ascendente sin reversión aparente desde las restricciones a la movilidad global impuestas por la pandemia en 2020, destaca particularmente en sectores de tecnología e industrias digitales.

Revelio Labs observó que servicios de consultoría IT lideran esta migración: en diciembre de 2025, cerca de 16% de los trabajadores que cambiaron de empleo en este rubro iniciaron un nuevo puesto fuera del país norteamericano.

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Trabajo remoto freepik
Los sectores de tecnología e industrias digitales lideran la migración de talento estadounidense, con un 16% de consultores IT cambiando de país (Freepik)

Un mercado laboral global y competitivo

El economista de Revelio Labs, Ege Aksu, aseguró: “Estamos ante un mercado laboral cada vez más global, en el que cualquier persona puede trabajar desde cualquier lugar”. La intensificación de inversiones europeas en inteligencia artificial, infraestructura de nube y startups tecnológicas contribuye a que profesionales estadounidenses consideren más atractivas las opciones fuera de su país.

Aksu también explicó en CBS News que esta mayor competencia global implica nuevas dificultades para retener talento nacional. “El talento no es infinito. Los trabajadores estadounidenses necesitan más que solo salarios elevados”, remarcó.

Destinos favoritos y cambio en los flujos migratorios

A partir de enero de 2024, entre 2.000 y 2.500 empleados radicados en Estados Unidos migraron cada mes para asumir funciones laborales en el exterior, de acuerdo con Revelio Labs. Los principales destinos son Europa—con Francia a la cabeza—y Reino Unido.

Este flujo, que históricamente favorecía el ingreso de talento europeo a territorio estadounidense, experimentó una inversión reciente: desde comienzos de 2024, la cantidad de especialistas en tecnología estadounidenses que migran a Europa supera el número de europeos que llegan a Estados Unidos.

El dato que diferencia este fenómeno en particular es la marcada disparidad entre trabajadores nacidos en el país y aquellos de origen extranjero. Al cierre de 2025, 30% de los empleados extranjeros que cambiaron de empleo abandonaron Estados Unidos, en comparación con menos del 1% de los nacidos en el país, según las cifras recolectadas.

Sin embargo, ambos grupos presentan una tendencia creciente a buscar empleos fuera, lo cual evidencia una transformación amplia y no restricta únicamente al retorno de migrantes.

Vista de una calle adoquinada en un pueblo francés con edificios coloridos, flores moradas y personas disfrutando de un café al aire libre.
Francia y Reino Unido encabezan los destinos preferidos por los profesionales estadounidenses que buscan empleo fuera del país desde 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el mercado laboral estadounidense

En respuesta directa a la pregunta central de este desplazamiento laboral: durante 2025, hasta un 6% de quienes cambiaron de empleo en Estados Unidos eligieron hacerlo fuera del país.

Esta dinámica es especialmente notoria en sectores tecnológicos y digitales, donde la portabilidad de las habilidades y el auge del trabajo remoto facilitaron la movilidad internacional tanto de empleados nacidos en Estados Unidos como de aquellos con antecedentes migratorios.

Factores que impulsan la migración

Las causas detrás de este giro no solo obedecen a la flexibilidad del trabajo remoto. La imposición de mandatos de regreso a la oficina en numerosas empresas estadounidenses tras la pandemia, contrastada con la oferta de esquemas híbridos, mejores horarios y roles comparables en el extranjero, incentivó el éxodo.

Revelio Labs destacó que el acceso a mejores servicios públicos, sanidad, transporte, cuidados infantiles y una mayor conciliación entre la vida personal y profesional hacen que las condiciones globales resulten más atractivas, aunque la paga nominal sea inferior.

A esto se suma el hecho de que más de la mitad de los estadounidenses percibe un deterioro en su situación financiera, el porcentaje más elevado desde 2001, según un sondeo reciente de Gallup citado por CBS News.

El deterioro de la situación financiera de más de la mitad de los estadounidenses refuerza la decisión de buscar trabajos mejor remunerados en el extranjero (Pixabay)
El deterioro de la situación financiera de más de la mitad de los estadounidenses refuerza la decisión de buscar trabajos mejor remunerados en el extranjero (Pixabay)

Transformación desigual según sectores

Los principales sectores que pierden talento se concentran en aquellos donde las competencias digitales son más transferibles y donde la posibilidad del trabajo remoto reduce las barreras geográficas.

Mientras que industrias tradicionales muestran tasas de emigración relativamente estables en el rango del 3 al 6%, las actividades de base tecnológica superan holgadamente ese promedio, lo que sugiere que la transformación afecta de manera desigual a la producción.

El análisis de Revelio Labs identificó que pueden distinguirse dos motores fundamentales del éxodo: la existencia de posiciones totalmente remotas y la falta de oportunidades de ascenso dentro de las empresas estadounidenses.

Trabajos que pueden desempeñarse a distancia tienen mayor propensión a la migración internacional, mientras que un bajo índice de promociones internas incentiva la búsqueda de oportunidades fuera.

Además, profesionales con mayor nivel educativo son más proclives a trasladarse, frente a quienes ostentan posiciones senior o mayor antigüedad, que tienden a demostrar una mayor fidelidad hacia sus empresas.

Vista lateral de un hombre con gafas trabajando en una laptop sobre una mesa de madera en una cafetería llena de gente, con plantas y luz natural.
Mandatos de regreso a la oficina y mejores servicios públicos y calidad de vida en el exterior impulsan la salida de profesionales estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido en la salida de profesionales estadounidenses hacia el extranjero está redefiniendo la competencia global por el talento, situando a Estados Unidos ante el reto de ofrecer condiciones laborales competitivas y esquemas flexibles si quiere evitar la fuga de capital humano calificado y adaptarse a las dinámicas de un mercado cada vez más integrado.

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