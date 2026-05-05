Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

La iniciativa contempla un análisis sobre la viabilidad de restringir el acceso de adolescentes a herramientas con algoritmos (Visuales IA)

El gobierno del Reino Unido se comprometió a restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y lanzó una consulta pública para definir el alcance y la forma de esas restricciones. Las medidas en estudio van desde una prohibición total similar a la adoptada por Australia hasta límites de tiempo de pantalla, toques de queda nocturnos y restricciones sobre funciones consideradas adictivas. La consulta finaliza a finales de mayo y el gobierno prevé actuar en función de sus conclusiones poco después.

Las seis medidas que se estudian

Según informó el diario británico The Guardian, el documento de consulta presentado por el gobierno plantea seis líneas de acción concretas que podrían implementarse de forma combinada o gradual.

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Prohibición total para menores de 16 años: esta opción, similar al modelo australiano, está sobre la mesa pero genera divisiones. La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, afirmó la semana pasada que existen “opiniones muy divergentes” sobre si esta es la medida adecuada. La consulta recoge posiciones encontradas entre quienes apoyan la prohibición y quienes prefieren un enfoque centrado en la seguridad de las plataformas.

El gobierno identificó una serie de características de las aplicaciones que podrían quedar prohibidas o limitadas para menores: la transmisión en directo, el envío y recepción de imágenes con contenido explícito, la ubicación compartida, los mensajes que desaparecen y la función de emparejamiento con desconocidos. Según el portal de noticias, el gobierno señaló que todas estas funciones pueden propiciar perjuicios como el acoso o la manipulación, y aclaró que la lista no es exhaustiva.

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Infografía ilustra que el Reino Unido evalúa seis medidas para limitar el acceso a redes sociales para menores de 16 años, incluyendo una prohibición total, tras lanzar una consulta pública que finaliza a fines de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta también apunta a características diseñadas para prolongar el tiempo de uso: el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, los botones de “me gusta”, los contadores de seguidores y las notificaciones push. El gobierno pregunta si estas funciones deberían estar sujetas a restricciones de edad o directamente prohibidas para menores.

De acuerdo con el diario londinense, el documento plantea si el gobierno debería exigir un límite de edad para las plataformas que utilizan algoritmos personalizados para ofrecer contenido dirigido. El caso de Molly Russell, una adolescente británica que se suicidó en 2017 tras ser expuesta a un flujo constante de contenido dañino sobre autolesión y depresión en Instagram y Pinterest, se cita como ejemplo del impacto de estos sistemas. La consulta señaló que “los algoritmos también pueden causar un daño inmenso cuando muestran a los niños contenido inapropiado, en muchos casos sin que lo busquen activamente”.

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El gobierno también estudia establecer límites obligatorios de uso para servicios con funciones adictivas, lo que legalizaría restricciones que plataformas como TikTok e Instagram ya ofrecen de forma voluntaria. Entre las opciones figura la imposición de un toque de queda nocturno que impida el acceso a determinadas aplicaciones durante la noche, así como pausas obligatorias de varios segundos antes de poder ingresar a una plataforma.

En este sentido, los chatbots no fueron contemplados en la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido y el gobierno busca ahora mayor protección frente a riesgos específicos como la dependencia emocional. La consulta plantea si sería apropiado aplicar restricciones de edad, limitar algunas funciones y establecer límites de tiempo a determinados chatbots de IA.

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El debate político detrás de las medidas

De acuerdo con el periódco, el respaldo político a las restricciones es amplio pero no unánime. El Partido Conservador de la oposición apoya la prohibición total, al igual que más de 60 diputados laboristas, lo que genera presión interna sobre el gobierno de Keir Starmer para adoptar una postura más contundente.

No todas las voces relevantes en el debate apoyan la prohibición. La organización de prevención del suicidio Fundación Molly Rose, creada por la familia de Molly Russell, se opone a una prohibición total y aboga por una mayor seguridad en línea como alternativa más eficaz. Según la fundación, el foco debe estar en las plataformas y sus algoritmos, no en el acceso de los menores.

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Kendall reconoció la complejidad del debate y no se comprometió con ninguna medida específica antes de que concluya la consulta. El gobierno espera recibir propuestas adicionales de ciudadanos, expertos y organizaciones antes de definir su postura final.