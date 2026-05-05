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Emiratos Árabes Unidos está otra vez bajo ataque de misiles y drones de Irán: se oyeron explosiones en diversas regiones del país

Las defensas antiaéreas operaron en varias zonas del país petrolero tras detectarse amenazas simultáneas que desencadenaron alarmas. El lunes había sido bombardeado con 15 misiles y cuatro drones que dejaron al menos tres heridos y daños en una refinería

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Emiratos Árabes Unidos reportó nuevos ataques con misiles y drones desde Irán. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Emiratos Árabes Unidos reportó nuevos ataques con misiles y drones desde Irán. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos volvieron a activarse este martes para interceptar “misiles balísticos, misiles de crucero y drones” lanzados desde Irán, en el segundo día consecutivo de incidentes pese a la tregua vigente entre Washington y Teherán, en una señal de creciente fragilidad del alto el fuego.

El Ministerio de Defensa emiratí precisó que los sistemas de defensa operaron en distintas regiones del país a lo largo de la jornada, en respuesta a una nueva oleada de amenazas aéreas detectadas en tiempo real. “Las defensas aéreas de EAU están haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, indicó el organismo en un comunicado difundido en su cuenta oficial, donde además buscó llevar tranquilidad a la población.

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Según el parte oficial, los “sonidos que se escuchan en diversas zonas del país” —reportados por residentes durante la mañana— corresponden a las intercepciones en curso, lo que sugiere que los proyectiles fueron neutralizados antes de impactar en tierra. Aunque las autoridades no detallaron el número exacto de misiles o drones involucrados en este nuevo episodio, remarcaron que la situación está bajo control y que no se registraban, hasta el momento, víctimas ni daños materiales de consideración.

Desde el inicio del conflicto, Emiratos Árabes Unidos ha interceptado 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones procedentes de la República Islámica de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)
Desde el inicio del conflicto, Emiratos Árabes Unidos ha interceptado 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones procedentes de la República Islámica de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Fuentes de seguridad citadas por medios regionales señalaron que los sistemas antiaéreos fueron activados en múltiples puntos estratégicos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque coordinado o al menos simultáneo desde diferentes vectores, una modalidad que ya se había observado en fases previas del conflicto.

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El episodio de este martes se produce apenas un día después de la primera ofensiva iraní contra Emiratos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 8 de abril. El lunes, Abu Dabi informó haber interceptado 15 misiles y cuatro drones, en un ataque que dejó tres heridos de “gravedad moderada” y obligó a emitir una alerta masiva a la población para que buscara refugio inmediato.

En paralelo, Emiratos denunció también un ataque con drones contra un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC que navegaba por el estrecho de Ormuz, en un hecho que elevó aún más la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

El despliegue militar estadounidense bajo el Proyecto Libertad y la persistencia de ataques debilitan la tregua regional y amenazan la seguridad del suministro energético global.
El despliegue militar estadounidense bajo el Proyecto Libertad y la persistencia de ataques debilitan la tregua regional y amenazan la seguridad del suministro energético global.

Irán no ha reconocido oficialmente su responsabilidad en los ataques contra territorio emiratí. Una fuente militar citada por la televisión estatal iraní afirmó que Teherán no tenía “planes previos” para lanzar acciones contra ese país, en medio de versiones contradictorias y desmentidas cruzadas.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Emiratos asegura haber interceptado 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las ofensivas de Estados Unidos e Israel. El saldo acumulado deja al menos 227 heridos de múltiples nacionalidades y 13 muertos.

El Gobierno emiratí advirtió que se reserva el “pleno y legítimo derecho a responder” a los ataques, mientras que varios países árabes y del Golfo expresaron su respaldo a Abu Dabi.

La nueva escalada coincide con el despliegue militar estadounidense en la región bajo el denominado “Proyecto Libertad”, diseñado para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. En ese contexto, la persistencia de ataques pese a la tregua refuerza las dudas sobre la viabilidad del acuerdo y alimenta el temor a una reanudación abierta de las hostilidades en un punto crítico para el suministro energético global.

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