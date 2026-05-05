Pasajero rompe en llanto en video desde crucero aislado por brote de hantavirus que dejó tres muertos

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius deja tres muertos y mantiene a 149 personas aisladas frente a Cabo Verde. (Tik tok)

El bloguero estadounidense Jake Rosmarin difundió un video desde el crucero MV Hondius que expuso la incertidumbre y ansiedad vividas a bordo tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantiene a 149 personas en aislamiento frente a las costas de Cabo Verde. El caso, que involucra a pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades, forzó la intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y generó operativos sanitarios internacionales, de acuerdo con Reuters.

El último boletín de la OMS, confirmó dos casos de hantavirus por laboratorio y cinco sospechosos en la nave operada por Oceanwide Expeditions. Tres personas han fallecido y una permanece en estado crítico en Sudáfrica, mientras dos tripulantes siguen bajo vigilancia médica por síntomas severos. El barco no obtuvo permiso para atracar y permanece bajo estrictos protocolos de aislamiento. Esta situación concentra la atención internacional por los riesgos de transmisión y la gestión sanitaria de emergencias en alta mar.

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La OMS explicó que el hantavirus es una enfermedad rara, transmitida principalmente por contacto con excreciones de roedores, y que la transmisión entre personas resulta muy poco frecuente. Ante la aparición de síntomas graves, las autoridades de Cabo Verde, España y Sudáfrica trabajan en coordinación con la compañía y organismos sanitarios para definir un protocolo de evacuación y desembarco.

El testimonio del bloguero Jake Rosmarin desde el MV Hondius expone la ansiedad y el impacto emocional tras el brote de hantavirus.

¿Quién es Jake Rosmarin y por qué su video se viralizó?

Jake Rosmarin es un bloguero estadounidense especializado en viajes. Su testimonio ganó notoriedad internacional tras publicar un video en redes sociales desde su camarote en el MV Hondius, donde describió la tensión y el miedo de los pasajeros ante la falta de información y la incertidumbre sobre su salud.

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“Estoy actualmente a bordo del MV Hondius y lo que está ocurriendo es muy real para todos nosotros aquí. No somos solo una historia o titulares, somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa. Hay mucha incertidumbre y eso es lo más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y regresar a casa”, relató Rosmarin en una declaración recogida por Newsweek.

La autenticidad de su mensaje fue verificada por Reuters, que contrastó el video con publicaciones previas del bloguero y su historial de viajes. Rosmarin también destacó el esfuerzo de la tripulación y la compañía: “Quiero reconocer que Oceanwide Expeditions y toda la tripulación están manejando una situación muy difícil con cuidado, y estoy realmente agradecido por todo lo que hacen”, añadió. Su testimonio puso rostro humano al impacto psicológico y social del brote y el aislamiento prolongado.

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¿Qué ocurrió en el MV Hondius y cuántos casos de hantavirus se confirmaron?

La cronología oficial publicada por Oceanwide Expeditions y citada por Fox News y Global Times detalla que el primer caso mortal ocurrió el 11 de abril, cuando un pasajero holandés falleció a bordo. El cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril. El 27 de abril, la esposa del primer fallecido enfermó y murió después, sin que en ese momento se confirmara la relación con el brote.

Ese mismo día, un pasajero británico presentó síntomas graves y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico y fue confirmado como caso de hantavirus. El 2 de mayo, un pasajero alemán murió a bordo y actualmente se estudia la causa de su fallecimiento. Los dos tripulantes con síntomas severos, uno británico y uno holandés, siguen bajo observación y requieren atención médica, según la empresa y la OMS.

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El último informe de la OMS señala que hay siete personas identificadas con síntomas compatibles con hantavirus: dos confirmados en laboratorio, cinco sospechosos; tres muertes y una persona en estado crítico. Las autoridades siguen evaluando la relación exacta entre los casos y la posible cadena de transmisión.

El crucero permanece bajo estrictos protocolos de aislamiento sin permiso de atracar mientras se evalúa el riesgo de transmisión del hantavirus. (Captura de video)

¿Cómo actuaron la OMS y las autoridades locales tras el brote en el crucero?

La Organización Mundial de la Salud fue notificada el 2 de mayo sobre el brote. Según el comunicado institucional, “siete casos (dos confirmados, cinco sospechosos) han sido identificados, incluidos tres fallecimientos, un paciente crítico y tres personas con síntomas leves”. El organismo subrayó que el riesgo para la población general es bajo, ya que el hantavirus no suele transmitirse entre humanos.

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Las autoridades de Cabo Verde han mantenido la nave en aguas restringidas y no han permitido el desembarco hasta contar con garantías sanitarias. La opción de trasladar el crucero a Las Palmas o Tenerife para facilitar la evacuación y tratamiento se encuentra en evaluación, de acuerdo con Reuters y Boston.com.

Oceanwide Expeditions comunicó que “todos los pasajeros han sido informados y reciben apoyo”, y que se mantiene en contacto con la OMS, el CDC y las embajadas de los países involucrados. La prioridad declarada es “garantizar la atención médica a los afectados y la seguridad del resto de las personas a bordo”.

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La Organización Mundial de la Salud confirma dos casos de hantavirus por laboratorio y cinco sospechosos en la nave operada por Oceanwide Expeditions. (Centers for Disease Control and Prevention/Handout via REUTERS)

¿Qué es el hantavirus, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus agrupa una familia de virus que pueden provocar síndromes pulmonares o renales graves. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la transmisión ocurre principalmente por inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados. Los síntomas iniciales son fiebre, fatiga y dolores musculares, que pueden evolucionar a insuficiencia respiratoria o renal.

La OMS y el CDC destacan que la transmisión entre personas es muy poco común y que el riesgo de brotes masivos en entornos abiertos es bajo. El tratamiento depende del soporte médico intensivo y la rapidez de la atención, especialmente en casos que progresan a insuficiencia orgánica.

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¿Cómo afecta el brote a los pasajeros y qué impacto tuvo el testimonio de Rosmarin?

El aislamiento prolongado, la falta de certezas y el temor a nuevos contagios han generado un clima de ansiedad entre los pasajeros y la tripulación. Las declaraciones de Jake Rosmarin expusieron la dimensión emocional del brote y lograron captar la atención de medios internacionales y organismos sanitarios.

Rosmarin manifestó: “Todo el mundo a bordo está bien, el foco sigue siendo mantenernos seguros e informados. La prioridad es que quienes están enfermos reciban la atención que necesitan y que logremos llegar a un lugar donde podamos desembarcar y acceder a atención médica”. El bloguero también reconoció la labor del personal del barco y agradeció el esfuerzo colectivo ante la emergencia.

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La futura evacuación de los pasajeros del MV Hondius depende del visto bueno de la OMS, los análisis epidemiológicos y el protocolo sanitario internacional. (Qasem Elhato via AP)

¿Qué medidas de bioseguridad y atención sanitaria se implementaron a bordo?

Oceanwide Expeditions estableció protocolos de aislamiento, refuerzo de la higiene, monitoreo médico y comunicación permanente con los pasajeros, según reportes de Newsweek y Fox News. Todos los casos sospechosos y confirmados se encuentran bajo supervisión y se han restringido las actividades a bordo para minimizar el contacto interpersonal.

Las autoridades locales, en conjunto con la OMS, diseñaron un plan de evacuación médica priorizando los casos graves y mantienen vigilancia epidemiológica sobre el resto de los pasajeros y tripulantes. La empresa operadora expresó que se mantiene en comunicación con las familias y las autoridades diplomáticas de los afectados.

¿Qué se sabe sobre el futuro de los pasajeros y la resolución del brote?

Hasta el momento, el MV Hondius sigue frente a la costa de Cabo Verde, a la espera de instrucciones para evacuar a los enfermos y permitir el desembarco seguro del resto de los ocupantes. Las alternativas analizadas incluyen el traslado del barco a puertos con infraestructura médica adecuada y el despliegue de equipos sanitarios internacionales para asistir a los pacientes críticos.

La OMS continúa monitoreando la situación, mientras las autoridades de Cabo Verde y los países de los pasajeros participan en las decisiones sobre el manejo del brote. El desenlace dependerá de los resultados de los análisis epidemiológicos y del visto bueno de las autoridades para proceder con las evacuaciones y el tratamiento especializado.