Cheaf ya rescató más de 25 toneladas de alimentos en Colombia: así funciona la app que evita el desperdicio

Cheaf: la app que transforma el desperdicio de alimentos en ahorro y sostenibilidad en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desperdicio de alimentos es uno de los grandes desafíos ambientales y sociales del siglo XXI, con millones de toneladas de comida en perfecto estado arrojadas a la basura cada año.

En este panorama, Cheaf ha irrumpido en Colombia como una solución tecnológica que conecta comercios con usuarios dispuestos a rescatar excedentes alimentarios, convirtiéndose en un referente del consumo consciente y sostenible.

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La relevancia de Cheaf radica en su capacidad para transformar un problema ambiental en una oportunidad de acceso a productos de calidad a precios más bajos, mientras se reduce el impacto negativo de la cadena alimentaria. En solo seis meses de operación, la app ya ha rescatado más de 25 toneladas de alimentos y evitado la emisión de más de 63 toneladas de CO₂, mostrando que la tecnología puede ser un aliado clave en la lucha contra el desperdicio.

Con más de 400.000 descargas y una red en expansión, la app demuestra que la tecnología puede ser la clave para un modelo de consumo circular y sostenible en el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Cheaf y cómo funciona?

Cheaf es una aplicación móvil gratuita que permite a cualquier persona acceder a un catálogo de productos excedentes de supermercados, panaderías, restaurantes y otros negocios. Se trata de alimentos que, por motivos logísticos o de sobrestock, no se vendieron en el canal tradicional pero están en perfecto estado para el consumo.

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El proceso es simple: los comercios suben sus excedentes a la plataforma, los usuarios los compran a través de la app y los retiran el mismo día en el local. No hay delivery, lo que fomenta el tráfico hacia los negocios y reduce la huella de carbono.

Una de las claves del modelo es el “paquete sorpresa”: el usuario elige una categoría (panadería, frutas, lácteos, etc.), paga con un descuento mínimo del 50% y descubre el contenido al momento de recogerlo. Esta dinámica convierte la experiencia en algo positivo y atractivo para el consumidor.

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Cuál es el impacto ambiental de la app

Desde su lanzamiento en octubre de 2025, Cheaf ha mostrado un crecimiento acelerado. En apenas seis meses, la app alcanzó más de 400.000 descargas, sumando usuarios dentro y fuera de Bogotá, y colaborando con más de 100 comercios aliados que abarcan desde cadenas como Jumbo y Metro hasta cafeterías, pastelerías y restaurantes locales.

La aplicación móvil permite a los usuarios adquirir productos excedentes con descuentos, mientras ayuda a disminuir emisiones de CO₂ y optimiza el uso de recursos en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo durante marzo de 2026, Cheaf rescató 25,3 toneladas de alimentos, evitó la emisión de 63,2 toneladas de CO₂ y permitió el aprovechamiento de 25,3 millones de litros de agua que, de otro modo, se habrían desperdiciado. El impacto ambiental de la plataforma creció más de 12 veces desde octubre, ratificando la escalabilidad del modelo y su potencial para transformar hábitos de consumo en todo el país.

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La expansión de Cheaf no se detiene en Bogotá. La app ya opera en Medellín, Rionegro, Itagüí y Bello, con más de 15.000 descargas solo en Antioquia antes del lanzamiento oficial. La red de aliados se fortalece con la incorporación de marcas como Cencosud, MUY, Masa y restaurantes emblemáticos de la región.

Desde la aplicación se planea superar las mil tiendas aliadas y rescatar más de un millón de kilos de comida antes de finalizar 2026. Su estrategia de crecimiento incluye alianzas con grandes cadenas, pequeños comercios y marcas locales, favoreciendo el acceso de los usuarios a productos frescos y variados con descuentos de hasta el 65%.

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Cada “pack rescatado” genera valor compartido: se reduce el desperdicio, se cuida el agua invisible utilizada en la producción de alimentos y se contribuye a la seguridad alimentaria e hídrica del país. Cheaf se perfila así como una herramienta fundamental en la transición hacia un modelo de consumo circular y sostenible, donde el beneficio es económico, ambiental y social.

Esta aplicación demuestra que la tecnología puede ser un puente entre empresas, consumidores y objetivos de sostenibilidad. El éxito en Bogotá y la rápida adopción en Antioquia reflejan una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de cuidar los recursos y evitar el despilfarro.

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La tecnología de la plataforma invita a repensar el consumo y sumarse a una red en la que cada compra cuenta para construir un futuro más responsable.