Tecno

Cheaf ya rescató más de 25 toneladas de alimentos en Colombia: así funciona la app que evita el desperdicio

La plataforma conecta comercios y usuarios para rescatar excedentes, reducir el impacto ambiental y fomentar hábitos de consumo responsable

Guardar
Mujer en delantal oscuro usa su teléfono móvil dorado en una cocina industrial. Hay bandejas de pasta, vegetales, pan y sopas. Cocineros al fondo.
Cheaf: la app que transforma el desperdicio de alimentos en ahorro y sostenibilidad en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desperdicio de alimentos es uno de los grandes desafíos ambientales y sociales del siglo XXI, con millones de toneladas de comida en perfecto estado arrojadas a la basura cada año.

En este panorama, Cheaf ha irrumpido en Colombia como una solución tecnológica que conecta comercios con usuarios dispuestos a rescatar excedentes alimentarios, convirtiéndose en un referente del consumo consciente y sostenible.

PUBLICIDAD

La relevancia de Cheaf radica en su capacidad para transformar un problema ambiental en una oportunidad de acceso a productos de calidad a precios más bajos, mientras se reduce el impacto negativo de la cadena alimentaria. En solo seis meses de operación, la app ya ha rescatado más de 25 toneladas de alimentos y evitado la emisión de más de 63 toneladas de CO₂, mostrando que la tecnología puede ser un aliado clave en la lucha contra el desperdicio.

Manos en primer plano sujetando un smartphone con una pantalla verde brillante que muestra un logo de chef y una flecha circular. Una mesa de madera y una taza desenfocadas en el fondo.
Con más de 400.000 descargas y una red en expansión, la app demuestra que la tecnología puede ser la clave para un modelo de consumo circular y sostenible en el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Cheaf y cómo funciona?

Cheaf es una aplicación móvil gratuita que permite a cualquier persona acceder a un catálogo de productos excedentes de supermercados, panaderías, restaurantes y otros negocios. Se trata de alimentos que, por motivos logísticos o de sobrestock, no se vendieron en el canal tradicional pero están en perfecto estado para el consumo.

PUBLICIDAD

El proceso es simple: los comercios suben sus excedentes a la plataforma, los usuarios los compran a través de la app y los retiran el mismo día en el local. No hay delivery, lo que fomenta el tráfico hacia los negocios y reduce la huella de carbono.

Una de las claves del modelo es el “paquete sorpresa”: el usuario elige una categoría (panadería, frutas, lácteos, etc.), paga con un descuento mínimo del 50% y descubre el contenido al momento de recogerlo. Esta dinámica convierte la experiencia en algo positivo y atractivo para el consumidor.

Cuál es el impacto ambiental de la app

Desde su lanzamiento en octubre de 2025, Cheaf ha mostrado un crecimiento acelerado. En apenas seis meses, la app alcanzó más de 400.000 descargas, sumando usuarios dentro y fuera de Bogotá, y colaborando con más de 100 comercios aliados que abarcan desde cadenas como Jumbo y Metro hasta cafeterías, pastelerías y restaurantes locales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La aplicación móvil permite a los usuarios adquirir productos excedentes con descuentos, mientras ayuda a disminuir emisiones de CO₂ y optimiza el uso de recursos en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo durante marzo de 2026, Cheaf rescató 25,3 toneladas de alimentos, evitó la emisión de 63,2 toneladas de CO₂ y permitió el aprovechamiento de 25,3 millones de litros de agua que, de otro modo, se habrían desperdiciado. El impacto ambiental de la plataforma creció más de 12 veces desde octubre, ratificando la escalabilidad del modelo y su potencial para transformar hábitos de consumo en todo el país.

La expansión de Cheaf no se detiene en Bogotá. La app ya opera en Medellín, Rionegro, Itagüí y Bello, con más de 15.000 descargas solo en Antioquia antes del lanzamiento oficial. La red de aliados se fortalece con la incorporación de marcas como Cencosud, MUY, Masa y restaurantes emblemáticos de la región.

Desde la aplicación se planea superar las mil tiendas aliadas y rescatar más de un millón de kilos de comida antes de finalizar 2026. Su estrategia de crecimiento incluye alianzas con grandes cadenas, pequeños comercios y marcas locales, favoreciendo el acceso de los usuarios a productos frescos y variados con descuentos de hasta el 65%.

Cada “pack rescatado” genera valor compartido: se reduce el desperdicio, se cuida el agua invisible utilizada en la producción de alimentos y se contribuye a la seguridad alimentaria e hídrica del país. Cheaf se perfila así como una herramienta fundamental en la transición hacia un modelo de consumo circular y sostenible, donde el beneficio es económico, ambiental y social.

Esta aplicación demuestra que la tecnología puede ser un puente entre empresas, consumidores y objetivos de sostenibilidad. El éxito en Bogotá y la rápida adopción en Antioquia reflejan una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de cuidar los recursos y evitar el despilfarro.

La tecnología de la plataforma invita a repensar el consumo y sumarse a una red en la que cada compra cuenta para construir un futuro más responsable.

Temas Relacionados

CheafAppDesperdicio de comidaDomiciliosBogotáMedellínTecnología-NoticiasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del hacker solitario al crimen estructurado: así ha cambiado el perfil del atacante digital en los últimos años

El uso de inteligencia artificial y automatización eleva la sofisticación y alcance de las amenazas digitales

Del hacker solitario al crimen estructurado: así ha cambiado el perfil del atacante digital en los últimos años

Margarita estrena segunda temporada en HBO Max: qué esperar de la nueva entrega de la serie argentina

La serie creada por Cris Morena regresa con una temporada que amplía su universo, suma nuevos personajes y promete conquistar a grandes y chicos

Margarita estrena segunda temporada en HBO Max: qué esperar de la nueva entrega de la serie argentina

Apple elimina el Mac mini de 256 GB y deja sin su opción más económica

El retiro de la versión de 256 GB cambia el costo mínimo para acceder al ecosistema Mac, especialmente para usuarios con presupuestos ajustados

Apple elimina el Mac mini de 256 GB y deja sin su opción más económica

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

El director ejecutivo Jensen Huang argumentó la importancia de mantener la ventaja estadounidense y defendió la necesidad de nuevas regulaciones que permitan competir sin ceder los chips más avanzados a China

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

De los escenarios a las consolas: BTS impulsa una nueva era entre música y videojuegos

La integración entre música y gaming gana fuerza, con BTS como uno de los casos más representativos del fenómeno

De los escenarios a las consolas: BTS impulsa una nueva era entre música y videojuegos

DEPORTES

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al fútbol argentino

San Lorenzo y Deportivo Riestra afrontarán duelos importantes para su futuro en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

TELESHOW

Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

La nueva travesía extrema de Facundo Arana en el Monte Everest: la inesperada compañía de un perro en la aventura

La reacción de Johanna, la ex “hermana” de Pamela Pombo tras la denuncia de violencia: “Yo lo viví y ella no me apoyó”

La inesperada amenaza de una participante a Darío Barassi en Ahora Caigo: “Voy a aparecer en tus sueños”

Quién es Rossana Almeyda, la empresaria que conquistó a Marcelo Tinelli: su amistad con Pampita y su cercanía a Susana

INFOBAE AMÉRICA

Los nuevos musicales “Schmigadoon!” y “Lost Boys” encabezan la lista de nominados a los premios Tony

Los nuevos musicales “Schmigadoon!” y “Lost Boys” encabezan la lista de nominados a los premios Tony

La Unión Europea reforzará con 2,85 millones de euros la ayuda a Cuba por los daños del huracán Melissa

Así es por dentro el MV Hondius, el crucero varado en Cabo Verde por un brote letal de hantavirus

Lula visitará a Donald Trump esta semana en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos

El gobierno de Tailandia rescindió el acuerdo marítimo con Camboya en medio de la tensión por reclamos territoriales