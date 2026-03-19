La Space Coast de Florida, nuevo epicentro del espionaje internacional: el FBI detectó operaciones chinas y rusas

Los agentes chinos y rusos recurren a tácticas diversas, como interrogatorios a ingenieros de SpaceX y el uso de drones en zonas restringidas del Kennedy Space Center (REUTERS/Brendan McDermid)

Una secuencia de episodios recientes confirma que la Space Coast de Florida se ha transformado en un corredor estratégico para las operaciones de espionaje de agentes chinos y rusos, según un extenso reportaje de la revista Vanity Fair.

Mientras turistas y aficionados a los lanzamientos espaciales concurren a Cocoa Beach y Cape Canaveral, ciertos visitantes se ven atraídos por la concentración de infraestructura militar, tecnológica y aeroespacial crítica que caracteriza a la región.

La región de la Space Coast alberga 21 instalaciones militares, tres comandos combatientes y el puerto espacial más activo del mundo, según la Defense Counterintelligence and Security Agency (DCSA) de Estados Unidos.

Esta densidad de activos estratégicos, junto a cientos de contratistas de defensa y otras infraestructuras vitales, ha convertido a la zona en un objetivo relevante para actividades de inteligencia extranjera, especialmente por parte de China y Rusia.

Los incidentes de incursiones sospechosas han aumentado en la zona, y la respuesta oficial ante el espionaje extranjero se hace notar cada vez más.

El aumento de incursiones sospechosas y el interés de entidades extranjeras colocan a Cape Canaveral y Cocoa Beach bajo la constante vigilancia del FBI y la DCSA (REUTERS/Joe Skipper)

De acuerdo con Vanity Fair, casos como el del 14 de mayo de 2023, cuando Joseph Assad y su esposa, Michele Rigby Assad, ambos exagentes de la CIA, identificaron a una mujer en un bar local que interrogaba insistentemente a ingenieros de SpaceX, ya no son aislados.

En 2025, la región fue escenario de más de 100 lanzamientos espaciales, y en cada evento las autoridades advierten sobre la presencia de operadores extranjeros.

La DCSA, citada por Vanity Fair, alertó sobre el “riesgo significativo de recolección de inteligencia por entidades extranjeras” en Florida.

Mientras el FBI concentraba históricamente sus esfuerzos antidiscreción entre Washington y Boston, actualmente la Space Coast recibe con regularidad a diplomáticos y agentes de China y Rusia.

Durante la investigación de la publicación, un agente veterano del FBI puntualizó: “Los chinos y los rusos están por todas partes en Florida. Intentan robar todo lo que pueden conseguir”.

El espionaje ruso mantiene métodos tradicionales de discreción, mientras que la inteligencia china, según la fuente, exige colaboración a sus ciudadanos y recurre incluso a aficionados para obtener información tecnológica y militar.

Episodios recientes y obstáculos legales en la lucha contra el espionaje

Entre 2023 y 2025, varios incidentes ilustran el accionar de espías extranjeros. En marzo de 2025, un dron no tripulado de origen chino sobrevoló la zona restringida del Kennedy Space Center durante la misión Crew-10 de SpaceX.

El dron fue lanzado desde un barco frente a la costa y aunque fue fotografiado, las autoridades no lograron identificar ni detener a los operadores.

La Space Coast de Florida se consolida como corredor estratégico para operaciones de espionaje ruso y chino, atraída por su infraestructura militar y aeroespacial crítica (REUTERS/Joe Skipper./File Photo)

El caso de Xiao Guang Pan, arrestado luego de sobrevolar y fotografiar instalaciones críticas —con 243 fotografías y 13 videos de centros de control, almacenes de munición y el puerto de submarinos nucleares— finalizó con una condena de 12 meses de libertad condicional y deportación, sin más sanciones.

Las autoridades evaluaron que su comportamiento seguía un patrón de recolección de inteligencia, pero los límites legales restringieron su accionar.

Hasta noviembre de 2024, el ingreso no autorizado a infraestructuras críticas era solo una infracción menor en Florida.

El agente de Central Florida Intelligence Exchange (CFIX), Matt Butler, relató que un ciudadano chino sorprendido fotografiando zonas restringidas de la NASA fue liberado porque la ley impedía el arresto.

Esta situación cambió con la entrada en vigor de la ley HB 275, que tipificó estos actos como delitos graves tras la intervención del CFIX.

Estrategias de infiltración: mercado inmobiliario y coberturas turísticas

Las operaciones de inteligencia extranjera también se evidencian en la compra estratégica de inmuebles. Un caso, citado por Vanity Fair, involucra una vivienda sobre la autopista A1A, cerca de la Patrick Space Force Base, adquirida en efectivo por más de USD 1 millón —un valor 300 veces superior al del año anterior—.

Informes recientes revelan que la presencia de agentes extranjeros en la Space Coast preocupa a las agencias de seguridad, ante el aumento de incidentes vinculados a recolección de información tecnológica y militar sensibl (Florida's Space Coast)

La ciudadana Christina Dowd reportó emisiones intensas de Bluetooth, presencia de equipos sospechosos y la conexión con un complejo al sur de Orlando asociado a actividades mediáticas chinas.

Dowd denunció la situación al FBI, pero solo recibió respuesta tras insistir ante la oficina del sheriff del condado Brevard, sin luego recibir información sobre la investigación.

Oficiales de CFIX han identificado el uso de parques temáticos como Walt Disney World como tapadera para diplomáticos extranjeros.

Un funcionario sintetizó: “Disney es 100% tapadera. Llegan como turistas y después de las fotos y los peluches, ejecutan sus verdaderas tareas: explorar vulnerabilidades, robar secretos o reclutar colaboradores”.

Desafíos en la respuesta estatal y coordinación institucional

La articulación entre agencias federales y estatales ha mostrado falencias. Butler y otros integrantes de CFIX señalaron que la oficina del FBI en el condado Brevard descartó reportes de amenazas por falta de pruebas suficientes.

Esto contrasta con las declaraciones públicas del exdirector del FBI, Christopher Wray, quien en 2023 aseguró que casi la mitad de los casos activos de contrainteligencia en la agencia involucraban a China y que “se abría un nuevo caso vinculado a China cada 10 horas”.

Ante la percepción de escasa actividad federal, CFIX buscó respaldo en el gobierno estatal. El director de seguridad de Florida, Mark Glass, junto al gobernador Ron DeSantis y la representante estatal Jennifer Canady, promovieron reformas legales.

La legalización de la ley HB 275 en Florida refuerza la capacidad estatal para tipificar como delitos graves los actos de espionaje en infraestructuras críticas (REUTERS/Steve Nesius)

Glass explicó a Vanity Fair que la Florida Department of Law Enforcement (FDLE) aporta “la experiencia técnica y conocimiento real que los legisladores necesitan para reforzar la seguridad estatal”, atribuyendo los avances más recientes a esa cooperación.

El desafío se amplía: tierras agrícolas, biolaboratorios y fuga tecnológica

El riesgo se extiende más allá de las incursiones físicas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sostuvo que inversores vinculados a China poseen cerca de 277.000 acres de tierras agrícolas en el país, distribuidos en 30 estados y en ocasiones próximas a infraestructuras críticas.

Autoridades federales han relacionado parte de estas compras con presuntas operaciones de vigilancia o interferencia en cadenas logísticas.

En el terreno biológico, en 2024 el FBI allanó una propiedad en Nevada de Jia Bei Zhu, catalogada como biolaboratorio ilegal, donde hallaron muestras sospechosas y miles de ratones de laboratorio.

Zhu también fue vinculado a un almacén en California que contenía muestras de VIH, tuberculosis y malaria, aunque él niega cualquier actividad ilícita.

La falta de coordinación entre agencias y la percepción local de escepticismo ponen en riesgo la superioridad tecnológica y la seguridad nacional en la Space Coast de Florida (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

En respuesta escrita a Vanity Fair, el FBI reiteró ser la agencia líder en la prevención y exposición de actividades de inteligencia en Estados Unidos, explicando que las leyes federales restringen la confirmación pública de investigaciones en curso y remarcando que una denuncia no implica necesariamente la apertura de un expediente formal.

Competencia aeroespacial y control de la órbita baja

El interés tecnológico en Florida se explica en parte por el desarrollo de empresas como SpaceX, cuya capacidad para lanzar satélites mediante cohetes reutilizables representa, para una fuente de la industria aeroespacial citada por Vanity Fair, “una ventaja decisiva que permite a Estados Unidos dominar la competencia por el control de la órbita baja y mantener la superioridad en comando, control y alerta temprana”.

Tanto especialistas como informantes advierten: la falta de reacción eficaz ante el espionaje y la apropiación de tecnología podría tener consecuencias graves.

Una fuente resumió: “Si no actuamos ahora, cuando sea más fácil atrapar a quienes espían nuestra tecnología espacial, podríamos perder nuestra ventaja cuando estemos al borde de un conflicto mayor”.

Reacciones locales y percepción de la amenaza

Las fuentes consultadas por Vanity Fair coinciden en que la vulnerabilidad de la zona radica en parte en el escepticismo local.

Nueva legislación en Florida endurece penas contra espionaje tras ola de incidentes en la Space Coast (Southern Living)

“A los estadounidenses no les gusta creer que esto ocurre en su país, en la playa o cerca de Disney”, puntualizó Michele Rigby Assad.

El reportaje recoge que tanto agentes como residentes han detectado conductas reveladoras: uso repetido de drones comerciales para vigilar instalaciones, viviendas alteradas con tecnología avanzada e incursiones en áreas restringidas por operadores encubiertos.

Estos elementos evidencian la existencia de una red activa de inteligencia extranjera en la Space Coast de Florida.