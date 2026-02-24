Mundo

Espionaje y sabotaje remoto: la tecnología de los autos chinos enciende alarmas en Europa y Estados Unidos

Investigaciones noruegas advierten que el 90 por ciento de los datos que los automóviles recopilan se transmiten a servidores en China lo que dispara preocupaciones sobre posible filtración de información sensible

Una vista aérea muestra vehículos
Una vista aérea muestra vehículos GWM chinos desembarcando del buque Porgy de Wallenius Wilhelmsen, en el puerto de Vitoria, en el estado de Espírito Santo, Brasil, el 16 de abril de 2025 (Reuters)

La creciente sofisticación tecnológica en la industria automotriz ha colocado a los automóviles conectados en el centro de una disputa estratégica entre China, Europa y Estados Unidos, donde el verdadero desafío no son los aranceles, sino las estrictas restricciones a la conectividad que buscan salvaguardar la seguridad cibernética nacional.

Estas políticas, diseñadas por Washington, no solo impiden la entrada de componentes críticos chinos en el mercado estadounidense, sino que, al mismo tiempo, reconfiguran las alianzas industriales y refuerzan el control estadounidense sobre la evolución de los vehículos del futuro, según informó el Financial Times.

En Estados Unidos, los fabricantes de automóviles pueden emplear materiales como plástico y vidrio producidos en China para ensamblar vehículos, pero se les prohíbe utilizar chips de comunicaciones o software de conducción autónoma de origen chino. Las preocupaciones no provienen del coste ni de la competitividad, sino de la posibilidad cierta de que los sistemas chinos representen una amenaza para la privacidad y la seguridad nacional.

Un automóvil moderno de alta gama suele incorporar más de una docena de cámaras, además de radares y sensores láser que recopilan imágenes y datos tanto del entorno como del interior, donde también pueden instalarse micrófonos y cámaras destinadas a vigilar la atención del conductor. La gestión de estos voluminosos flujos de datos resulta opaca y, en muchos casos, su destino último es incierto. El investigador noruego Tor Indstøy investigó un vehículo eléctrico Nio, fabricado en China, y documentó que el 90% de los datos recopilados era transferido a servidores en China.

Aunque los riesgos de espionaje son evidentes, expertos señalan que el mayor peligro radica en la posibilidad de sabotaje remoto. Investigadores de Noruega condujeron un autobús chino a lo profundo de una mina para analizar su funcionamiento sin conectividad. Durante la prueba, lograron acceder por vía remota a su sistema de gestión de baterías, evidenciando vulnerabilidades críticas. Dinamarca y el Reino Unido han identificado brechas similares en sus respectivos estudios.

China fue el primer país en restringir el flujo de datos desde vehículos extranjeros

Antes que Washington, China ya había impuesto limitaciones al envío de datos desde automóviles conectados y restringió, de manera informal, la circulación de vehículos Tesla en determinadas zonas sensibles. La reacción estadounidense a estos riesgos incluyó la prohibición de componentes de conectividad y autonomía procedentes de China.

No obstante, la preocupación por la seguridad se ha extendido a Europa. Un informe del centro de estudios polaco OSW sostiene que Polonia está considerando prohibir la entrada de automóviles chinos a instalaciones militares. Además, el Ministerio de Defensa británico habría recomendado a sus funcionarios no mantener conversaciones sensibles dentro de vehículos equipados con electrónica china, ante el temor de posible espionaje.

El interior de un vehículo
El interior de un vehículo eléctrico BYD Song Pro es fotografiado durante el evento de lanzamiento. La tecnología de estos vehículos preocupa a Europa y Estados Unidos por la filtración de datos y los posibles sabotajes (Reuters)

Pese a las reservas en materia de seguridad, líderes y directivos de ambos lados del Atlántico han manifestado interés en inversiones conjuntas. Antiguas firmas automotrices occidentales ven en la colaboración con empresas chinas una oportunidad para acelerar su innovación tecnológica. Incluso el presidente Donald Trump manifestó en enero ante el Club Económico de Detroit: “Si quieren venir y construir una planta, y dar empleo a los estadounidenses y sus vecinos, eso es genial”.

Sin embargo, el régimen chino, a las puertas de una cumbre con Trump prevista para abril, podría pedir la flexibilización de las normas estadounidenses sobre conectividad de automóviles. El Financial Times advierte que tal concesión debilitaría la posición de ventaja que Estados Unidos ha consolidado frente a China en el ámbito automotor.

Europa, en cambio, apostó por aranceles a los vehículos eléctricos chinos con la esperanza de dar margen a sus propias compañías para ponerse al día. La medida resultó insuficiente: las empresas alemanas, lejos de reducir la dependencia, han externalizado aún más el diseño de software y chips con proveedores chinos. El resultado es que los vehículos europeos fabricados en el continente contienen vulnerabilidades integradas asociadas a la tecnología asiática.

En el entorno europeo, empresas chinas de conducción autónoma utilizan carrocerías ensambladas localmente —eludiendo así aranceles— y las combinan con sensores y software de su país para desplegar servicios de robotaxis. La fórmula es clara: Europa aporta el chasis; China, la inteligencia.

Las restricciones estadounidenses a la tecnología conectada han generado incentivos para que las compañías chinas transfieran conocimiento y propiedad intelectual ante la imposibilidad de acceso directo. El Financial Times cita el caso de Quectel, firma china que habría transferido software a la estadounidense Eagle Wireless, ampliando así su papel como proveedor de módulos de conexión para automóviles.

Las limitaciones a la conectividad, y no los aranceles, son el auténtico instrumento de influencia estadounidense sobre la industria automotriz global. Estas restricciones han fortalecido la posición de Estados Unidos, al tiempo que el enfoque europeo basado en tarifas solo ha intensificado su dependencia en componentes tecnológicos de origen chino.

