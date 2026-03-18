El precio de los alquileres cae en las principales ciudades de Estados Unidos tras años de máximos históricos

El precio medio de alquiler en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos disminuyó por trigésimo mes consecutivo, según el informe de Realtor.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reducción en el precio medio de los alquileres solicitados se registró en varias grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos durante febrero de 2026, afectando a propietarios e inquilinos tras un periodo de aumentos sostenidos desde la pandemia de 2020. El descenso, documentado en el informe mensual de Realtor.com, señala el mayor alivio para los arrendatarios en cuatro años, con caídas notables en mercados que habían liderado la escalada de precios durante la crisis sanitaria.

Según el análisis del portal inmobiliario Realtor.com, el precio medio nacional solicitado por alquileres de entre cero y dos habitaciones en las 50 áreas metropolitanas más grandes disminuyó por trigésimo mes consecutivo, ubicándose en USD 1.667 mensuales. El informe indica que la caída es de USD 29 respecto a febrero de 2025, equivalente a una baja interanual del 1,7%. El descenso contrasta con el máximo alcanzado en el verano de 2022, cuando los precios llegaron a su pico tras la fuerte demanda registrada en la pandemia.

Los datos de Realtor.com muestran que, aunque los precios han retrocedido, el alquiler medio nacional sigue 14,2% por encima de su nivel prepandémico. Las cifras reflejan el impacto sostenido de la inflación, los cambios en la demanda de vivienda y la oferta limitada en los mercados más tensionados, según la información publicada por el portal especializado.

Las ciudades con mayores caídas de precio

De acuerdo con el reporte de Realtor.com, las ciudades que registraron los descensos más pronunciados en los precios de alquiler desde el pico de la pandemia fueron Austin, Birmingham y Memphis. En Austin, Texas, el precio medio solicitado bajó 18,2% respecto al máximo alcanzado durante la crisis sanitaria, mientras que la caída interanual fue del 7,1%. Este comportamiento coloca a Austin como el mercado con el mayor ajuste de precios a nivel nacional.

En Birmingham, Alabama, el segundo descenso más relevante fue de 17,1% desde su valor máximo, con una baja anual del 3,4%. Por su parte, Memphis, Tennessee, registró una caída del 16,1% desde su pico y una reducción del 3,8% respecto al año anterior. Estos mercados, junto con otras ciudades del denominado Cinturón del Sol, concentran los mayores descensos, según el informe de Realtor.com.

El reporte también destaca a Phoenix, Arizona, con una disminución del 15,6% desde el máximo y una baja interanual del 4,4%, así como a Atlanta, Georgia, con un descenso del 15,2% desde su tope y un 2% menos en comparación anual. En Las Vegas, Nevada, el precio medio solicitado cayó 14,8% desde el punto más alto y registró una baja del 1,8% interanual.

Según el documento, otras áreas metropolitanas con caídas notables incluyen a San Diego, California, donde el precio medio solicitado fue 14,3% menor al máximo y el descenso anual alcanzó el 3,7%. El análisis refuerza la tendencia de ajuste en las ciudades que habían registrado los mayores incrementos durante la pandemia.

Las ciudades de Austin, Birmingham y Memphis lideraron las mayores caídas en el precio medio solicitado de los alquileres desde el pico alcanzado durante la pandemia de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento de precios en otras áreas metropolitanas

El informe de Realtor.com muestra que no todos los mercados experimentaron caídas pronunciadas. En Virginia Beach, Virginia, la reducción en el precio medio solicitado fue de solo 1,7% respecto al máximo alcanzado durante la pandemia, mientras que en el último año el alquiler medio aumentó 4,5%. Esta área metropolitana reportó el ajuste más moderado entre los 50 mercados analizados.

Otras ciudades con descensos leves incluyen Kansas City, Misuri, donde los precios bajaron 1,8% desde su máximo y subieron 1% en la comparación anual. En Baltimore, Maryland, la reducción fue de 2,4% desde el pico y el alquiler medio solicitado creció 0,8% en el último año. Estas cifras evidencian diferencias marcadas en el comportamiento de los precios según la región y la dinámica local de oferta y demanda.

En total, 15 mercados metropolitanos registraron caídas de al menos un 10% en el precio medio solicitado desde sus máximos, lo que permite dimensionar el alcance del alivio para los inquilinos registrado desde el inicio de la pandemia, según Realtor.com.

Factores detrás del ajuste en los precios

El análisis de Realtor.com atribuye la reducción en el precio de los alquileres a una combinación de factores. Entre ellos destacan la moderación de la demanda tras el auge provocado por los cambios laborales y migratorios de la pandemia, el aumento en la construcción de nuevas unidades multifamiliares y la estabilización de la economía estadounidense en el último año.

El informe señala: “La oferta adicional de viviendas y la estabilización de los flujos migratorios internos han contribuido a aliviar la presión sobre los precios en los principales mercados urbanos”. Además, el documento sostiene que la inflación más contenida y la recuperación del empleo han permitido a los arrendatarios negociar mejores condiciones en varios mercados.

Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, explicó que los arrendatarios finalmente están viendo un alivio en los precios después de años de incrementos sostenidos. Según Hale, la tendencia podría mantenerse si la oferta de nuevas viviendas continúa creciendo y la demanda no repunta de manera abrupta.

Pese a la baja, el alquiler medio nacional en EE.UU. sigue un 14,2% por encima de sus niveles previos a la pandemia de 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto para propietarios e inquilinos

La caída en los precios de alquiler afecta de manera desigual a propietarios e inquilinos. Para los arrendatarios, el descenso representa la oportunidad de acceder a contratos más asequibles y negociar mejores condiciones. Según Realtor.com, “los inquilinos de las áreas metropolitanas con mayores caídas han experimentado el mayor alivio desde la pandemia”.

En contraste, los propietarios de inmuebles en mercados con descensos significativos pueden enfrentar mayores dificultades para mantener la rentabilidad de sus inversiones. El informe advierte que, aunque los precios permanecen por encima de los niveles previos a la pandemia, el margen de beneficio se ha reducido en comparación con los años anteriores.

Perspectivas para los próximos meses

De acuerdo con Realtor.com, la evolución de los precios de alquiler dependerá en gran medida de la dinámica de la oferta y la demanda en cada mercado local. El informe prevé que, si la construcción de viviendas multifamiliares se mantiene y la migración interna continúa moderándose, los precios podrían estabilizarse o incluso seguir a la baja en algunas ciudades.

El análisis advierte que “la tendencia a la baja se concentra en los mercados que más aumentaron durante la pandemia, mientras que otras áreas metropolitanas podrían registrar incrementos moderados si la oferta no logra satisfacer la demanda”. El documento señala que la situación del mercado inmobiliario estadounidense es heterogénea y requiere un seguimiento continuo para anticipar futuros movimientos.

La información publicada por Realtor.com ofrece una radiografía actualizada sobre la evolución de los precios de alquiler en las principales ciudades de Estados Unidos, lo que permite a propietarios e inquilinos tomar decisiones informadas en un contexto de cambios sostenidos en el sector inmobiliario.