Estados Unidos

La tormenta invernal de Estados Unidos provoca condiciones de tráfico peligrosas en las regiones del medio oeste

El sistema meteorológico dejó amplias capas de nieve y vientos intensos en varios estados, afectando la movilidad y forzando la emisión de advertencias por parte de organismos oficiales

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La tormenta invernal del 15
La tormenta invernal del 15 y 16 de marzo de 2026 acumuló más de 60 centímetros de nieve en el medio oeste de Estados Unidos (AP Photo/Joshua A. Bickel)

La tormenta invernal de gran intensidad que azotó el medio oeste superior de los Estados Unidos entre el 15 y el 16 de marzo, dejó acumulaciones de nieve que en algunos sectores superaron los 60 centímetros, vientos de hasta 95 km/h y provocando condiciones de ventisca hasta en regiones habitualmente preparadas para el invierno.

Las advertencias de las autoridades estatales subrayaron que los desplazamientos por ruta resultaron prácticamente imposibles durante el pico del fenómeno, mientras el sistema se desplazaba hacia la costa este, lo que obligó a miles de residentes y viajeros a interrumpir sus actividades, según informaron CBS News y el medio especializado The Watchers.

Acumulaciones históricas de nieve y récords en Wisconsin y Michigan

Uno de los datos más destacados es que Green Bay recibió la mayor cantidad de nieve en un solo día desde 1889, conforme reportó el corresponsal Ian Lee para CBS News. La ciudad experimentó un manto blanco tan denso y persistente que las autoridades locales lo calificaron como “una ventisca que solo ocurre una vez por década”.

Según datos meteorológicos, en la región de Wisconsin y la península superior de Michigan, las acumulaciones totales entre los dos días se ubicaron entre 30 y 90 centímetros, con zonas donde se superaron los 60 cm. y se perfiló la posibilidad de establecer nuevos récords históricos de acumulación bianual.

Green Bay registró la mayor
Green Bay registró la mayor nevada en un solo día desde 1889, destacando la intensidad sin precedentes del fenómeno climático (AP Photo/Mike Roemer)

Las zonas más afectadas se encontraron en el este de Dakota del Sur, el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan, donde el fenómeno se agudizó por la combinación de nevadas intensas y vientos de hasta 95 km/h, generando notorias condiciones de ventisca y casi nula visibilidad.

En Green Bay, el escenario obligó a las cuadrillas locales a trabajar con vehículos varados en las principales vías. Lee compartió: “El viento apenas permite ver la calzada, y las acumulaciones de nieve hacen que moverse en auto sea casi imposible, incluso con tracción en las cuatro ruedas”.

Los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ordenaron la máxima precaución desde el este de Dakota del Sur hasta los Grandes Lagos, con advertencias extendidas durante la jornada de ayer, momento en el que se esperaba que el núcleo de la tormenta avanzara hacia el sureste de Canadá.

La policía estatal exhortó a
La policía estatal exhortó a evitar desplazamientos, luego de que decenas de conductores quedaron varados por la tormenta de nieve (REUTERS/Lawrence Bryant)

Peligro extremo para los desplazamientos con advertencias vigentes

La magnitud de la ventisca llevó a la policía estatal a exhortar a la población a evitar cualquier intento de desplazamiento vehicular durante el episodio. Decenas de conductores quedaron bloqueados al ignorar el llamado, una situación que se agravó en sectores donde las ráfagas creaban zonas de nieve compactada de varios centímetros de espesor.

El enviado Ian Lee informó en CBS News: “Donde estoy parado, la calzada está varios centímetros por debajo de una capa de nieve dura, y los ventisqueros pueden atrapar a cualquier vehículo”.

Asimismo, el centro de bajas presiones, reforzado por la entrada de aire ártico y humedad desplazada hacia el norte, activó una franja de precipitaciones mixtas al sur del núcleo del fenómeno, con una probabilidad superior al 60% de que se acumularan al menos 6 mm de hielo en sectores de Michigan norte y sur, según la previsión citada por The Watchers.

Este riesgo adicional profundizó la peligrosidad para quienes continuaron circulando en carreteras interestatales y caminos secundarios en medio del temporal.

La acumulación de hielo, con
La acumulación de hielo, con probabilidades superiores al 60%, aumentó el riesgo en carreteras de Michigan durante el temporal invernal (CBS News)

Consecuencias climáticas y persistencia del fenómeno

El episodio se distinguió no solo por la intensidad de la nevada, sino también por la persistencia de temperaturas bajo cero y la continuidad del efecto de los lagos. El pronóstico difundido por The Watchers señaló que el fenómeno de “nieve efecto lago” se mantendría durante la jornada del 17 de marzo, impulsado por la masa de aire ártica interactuando con las aguas relativamente cálidas de los Grandes Lagos, lo que mantendría la alerta en áreas cercanas al litoral lacustre.

El saldo inmediato de la tormenta, fue la interrupción casi total de la movilidad terrestre y la declaración de emergencia meteorológica en varios condados, con la recomendación expresa de abstenerse de salir hasta que concluyera el evento principal y disminuyeran los vientos que alimentaron las ventiscas.

La tormenta del fin de semana evidenció la vulnerabilidad de zonas tradicionalmente adaptadas a los inviernos severos cuando se enfrentan a combinaciones extremas de nieve y viento, produciendo acumulaciones comparables con las de los grandes episodios históricos de fines del siglo XIX.

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