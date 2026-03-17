Más de 230 millones de personas afectadas por frío extremo tras un ciclón bomba en Estados Unidos

El ciclón bomba y la ola de frío ártico en Estados Unidos dejaron temperaturas de hasta 25 grados bajo los valores normales, según la NOAA y el NWS. (REUTERS/Jeenah Moon)

Un episodio de frío ártico extremo asociado a un ciclón bomba impactó a más de 230 millones de personas en Estados Unidos desde el domingo 15 de marzo de 2026, provocando temperaturas bajas y afectando la vida cotidiana en amplias regiones del país, de acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El fenómeno se produjo inmediatamente después de una tormenta invernal que dejó acumulaciones históricas de nieve y vientos intensos en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, generando advertencias por clima grave en el noreste, el sureste y el Atlántico medio.

Según datos oficiales de la NOAA, la masa de aire polar provocó que los termómetros descendieran entre 12 y 25 grados Celsius (22 y 45 grados Fahrenheit) por debajo de los valores habituales para esta época, mientras que el NWS emitió alertas por ventisca y tormentas severas para más de 11 millones de residentes. El canal meteorológico estadounidense The Weather Channel informó que la ola de frío se extendió desde la frontera con Canadá hasta el sur de Texas, afectando a la mayoría de la población continental estadounidense, con impactos en el suministro eléctrico, el transporte y los servicios públicos esenciales.

El contexto inmediato corresponde a la formación de un ciclón bomba, un sistema de baja presión que intensificó las precipitaciones y los vientos en menos de 24 horas. Según la empresa de pronósticos AccuWeather, la tormenta alcanzó ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora (62 mph) y dejó acumulaciones de nieve superiores a 60 centímetros en zonas del norte de Michigan y Wisconsin. Estos eventos, poco frecuentes en marzo, obligaron a la movilización de servicios de emergencia, la cancelación de vuelos y la emisión de recomendaciones oficiales para la población vulnerable.

¿Qué es un ciclón bomba y por qué su impacto es relevante en Estados Unidos?

Un ciclón bomba es un fenómeno meteorológico caracterizado por una caída abrupta de la presión atmosférica, lo que desencadena tormentas intensas en un corto período. De acuerdo con la NOAA, este proceso puede provocar precipitaciones intensas, vientos destructivos y cambios bruscos en la temperatura. En este caso, el ciclón bomba que se formó sobre el Medio Oeste y los Grandes Lagos desencadenó condiciones de ventisca y nevadas que interrumpieron la movilidad y los servicios básicos en amplias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el ciclón bomba de marzo de 2026 se considera uno de los más intensos de la última década para esta época, con una presión central inferior a 970 hPa. Este tipo de eventos afecta especialmente a las regiones del norte y noreste, donde la combinación de humedad y aire ártico potencia la gravedad de las tormentas invernales.

Más de 230 millones de personas resultaron afectadas por el clima extremo en el país entre el 15 y el 17 de marzo de 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Cuáles son las regiones más afectadas por la ola de frío ártico?

La NOAA y el NWS detallaron que los estados del Medio Oeste, los Grandes Lagos y la Costa Este son los más afectados por el descenso de temperaturas y las condiciones invernales. Ciudades como Chicago, Detroit, Cleveland, Nueva York y Boston experimentaron mínimas de hasta -20°C (-4°F) y máximas que no superaron los 0°C (32°F), con sensación térmica negativa durante varias jornadas.

El frente frío avanzó hacia el sureste, alcanzando Atlanta, Oklahoma City y otras urbes, donde las temperaturas descendieron drásticamente. El canal meteorológico estadounidense The Weather Channel indicó que el impacto en la red eléctrica fue considerable, con más de un millón de usuarios sin servicio en el punto máximo del evento. Las autoridades locales y estatales desplegaron equipos de emergencia para atender los cortes y garantizar la seguridad pública.

¿Qué alertas y recomendaciones emitieron las autoridades meteorológicas?

El NWS y la NOAA emitieron alertas de ventisca y clima severo para más de 11 millones de personas en el norte y noreste, mientras que se declaró un nivel de riesgo 4 sobre 5 en la escala oficial para tormentas severas en la costa atlántica. Esta advertencia abarca estados como Georgia, las Carolinas, Virginia, Pensilvania y Nueva Jersey, según reportes del NWS.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios y prepararse para cortes de energía. La agencia advirtió: “Las condiciones pueden cambiar rápidamente y representar un riesgo para la vida”. Las autoridades también instaron a seguir los canales oficiales para recibir información actualizada sobre el estado del tiempo y las medidas preventivas.

Estados como el Medio Oeste, los Grandes Lagos y la Costa Este sufrieron mínimas de hasta -20 °C y extensas interrupciones eléctricas. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Cómo se vieron afectados el transporte y los servicios básicos?

La ola de frío y el ciclón bomba provocaron interrupciones en el transporte terrestre y aéreo. Según la empresa de pronósticos AccuWeather, se cancelaron más de 2 500 vuelos en aeropuertos como Chicago O’Hare, Detroit Metropolitan y Nueva York JFK entre el 15 y el 17 de marzo. El NWS informó sobre cierres de autopistas interestatales y restricciones para vehículos pesados en zonas bajo advertencia de ventisca.

El suministro eléctrico registró cortes en extensas áreas rurales y urbanas, principalmente por la acumulación de nieve húmeda y la caída de árboles sobre las líneas de transmisión. Las compañías eléctricas reportaron avances progresivos en la restauración del servicio, aunque las condiciones climáticas adversas dificultaron las labores de reparación.

¿Qué cifras resumen el alcance y la magnitud del fenómeno?

Según la NOAA, hubo más de 230 millones de personas expuestas a temperaturas por debajo del promedio entre el 15 y el 17 de marzo. El NWS registró más de 11 millones bajo advertencia de ventisca en el norte y noreste. El canal meteorológico estadounidense The Weather Channel informó de un millón de usuarios sin suministro eléctrico en el momento de mayor impacto. La empresa de pronósticos AccuWeather confirmó hasta 60 centímetros de nieve acumulada en regiones de Michigan y Wisconsin. Finalmente, la NOAA detalló ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora (62 mph) en zonas de los Grandes Lagos y el noreste.

El ciclón bomba registró ráfagas de viento superiores a 100 kilómetros por hora y acumulaciones de nieve superiores a 60 centímetros en Michigan y Wisconsin. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Por cuánto tiempo persistirán las condiciones invernales?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas permanecerán por debajo del promedio en el noreste y el Atlántico medio hasta el jueves 19 de marzo. La NOAA anticipa que la masa de aire ártico se desplazará hacia el Atlántico en los próximos días, con una recuperación gradual de las temperaturas a partir del viernes 20.

Las autoridades mantienen las recomendaciones de precaución, ya que la nieve acumulada y el riesgo de hielo negro en calles y carreteras aún pueden afectar la movilidad y la seguridad. El monitoreo de nuevas tormentas y la restauración de los servicios básicos continúan como prioridades en las áreas más comprometidas.

¿Qué consecuencias tiene para la población y qué medidas se esperan?

El impacto inmediato de la ola de frío ártico y el ciclón bomba se refleja en la alteración de la vida cotidiana, con restricciones en el transporte, interrupciones en el suministro eléctrico y la necesidad de seguir recomendaciones oficiales para evitar riesgos. Según la NOAA, la persistencia de temperaturas bajas puede prolongar la presencia de nieve en el suelo y dificultar el restablecimiento total de los servicios.

Se prevé que, conforme avance la semana, las condiciones mejoren paulatinamente en las principales ciudades del este y el centro del país. Las autoridades evalúan posibles nuevas alertas ante la posibilidad de que otros sistemas invernales se formen en lo que resta de marzo.