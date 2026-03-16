Una discusión por infidelidad en Filadelfia terminó en tragedia: joven embarazada fue asesinada

La muerte de Lemmarra Bradshaw tras una discusión relacionada con un hámster y acusaciones de infidelidad expone la violencia doméstica en Filadelfia (ABC Philadelphia)

Una discusión que comenzó por un hámster y derivó en acusaciones de infidelidad terminó en tragedia en Filadelfia el 9 de marzo: Lemmarra Bradshaw, una joven embarazada de 18 años, murió tras recibir un disparo presuntamente cometido por su pareja, Robert Tatum, de 29 años.

Bradshaw, quien esperaba su segundo hijo, ya era madre de una niña de 4 años, y su muerte ha profundizado la preocupación pública por la violencia doméstica y la falta de protección a las mujeres víctimas, según informaron medios locales como el ABC Philadelphia.

En la audiencia preliminar realizada el 11 de marzo de 2026, la fiscalía imputó a Tatum cargos por homicidio voluntario, posesión de un instrumento de crimen con intención y poner en peligro imprudentemente a otra persona, de acuerdo con los registros judiciales reseñados por National Today. El proceso judicial continuará el 30 de marzo, fecha en la que el tribunal decidirá si Tatum puede o no acceder a la libertad bajo fianza.

Lemmarra Bradshaw, embarazada de su segundo hijo y madre de una niña de 4 años, fue asesinada en el vecindario Rhawnhurst de Filadelfia (ABC Philadelphia)

Cómo ocurrió el crimen y qué se sabe de la víctima

La joven gestante fue asesinada en la cuadra 7000 de Langdon Street, en el vecindario Rhawnhurst de Filadelfia, durante una disputa que, según la versión de la familia, se agravó tras confirmarse la infidelidad de Tatum.

La tía de la víctima relató que, semanas antes del crimen, Tatum había golpeado a Bradshaw en el rostro. “La golpeó en la cara hace dos semanas y en menos de 24 horas ella volvió con él. Él la manipulaba y estba siempre en un ataque de celos”, declaró la familiar en diálogo con ABC Philadelphia.

La noche del incidente, de acuerdo con la versión de Tatum recogida por la investigación oficial, la discusión comenzó por un hámster que la madre de Bradshaw, Michelle Adekola, le había regalado poco antes. Sin embargo, la familia sostiene que el conflicto de fondo estuvo originado en la conducta infiel y violenta del acusado.

La fiscalía y detectives de Filadelfia continúan investigando las pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal en el caso (ABC Philadelphia)

Declaraciones y líneas de investigación

En su declaración ante las autoridades, el presunto asesino afirmó que Bradshaw se le acercó con un cuchillo y un destornillador durante la disputa, y que en ese contexto disparó el arma que la mató.

Los detectives del caso puntualizaron en que continúan analizando las pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

Este caso puso en evidencia el fracaso de las redes de contención ante situaciones de riesgo en parejas jóvenes. Bradshaw no solo era madre de una niña pequeña, sino que se convirtió en el tercer hijo perdido para su madre, Michelle Adekola, durante los últimos años.

“Siento que no protegí lo suficiente a mi hija para evitar que este hombre la matara, y no estuve ahí para ayudarla. Me siento rota por dentro”, expresó Adekola en exclusiva con ABC Philadelphia. Además de su hija asesinada, lamentó la pérdida del bebé que Lemmarra esperaba: “Ella llevaba a tu bebé. Deberías haber tenido más compasión”.

Robert Tatum, acusado de homicidio voluntario, enfrenta cargos adicionales por posesión de instrumentos peligrosos y poner en peligro a otros (ABC Philadelphia)

Próximos pasos judiciales y repercusiones

La próxima audiencia del proceso penal contra Robert Tatum está fijada para el 30 de marzo de 2026. La decisión judicial determinará si el acusado podrá aguardar en libertad la definición de las responsabilidades sobre la muerte de Lemmarra Bradshaw.

Con la repercusión de este caso, la mirada pública se coloca sobre la violencia de género doméstica en Filadelfia y la ineficacia que tienen los mecanismos de prevención y denuncia.