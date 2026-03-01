Deportes

Conmoción por el asesinato de una joven promesa del atletismo: su pareja lo habría apuñalado tras una presunta infidelidad

El velocista jamaicano Kevaughn Goldson murió en el campus de la Universidad de Lincoln. La investigación apunta a Denita Jackson, su novia

El atleta perdió la vida
El atleta perdió la vida tras una presunta discusión por infidelidad

La comunidad universitaria de Lincoln University en Misuri quedó sumergida en la conmoción tras confirmarse que Kevaughn Goldson, velocista jamaicano de 23 años, murió tras ser apuñalado en el campus. Según informó TMZ, la Policía de Jefferson City fue alertada a la 1:09 de la madrugada del lunes por un incidente en una residencia próxima a la universidad. Al llegar, los agentes encontraron a Goldson con una herida de arma blanca en el pecho y otra en la espalda. El joven fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario, donde falleció poco después.

La principal sospechosa es su pareja, Denita Jackson, también atleta de pista y campo de la Lincoln University. De acuerdo con el reporte oficial, Jackson relató a la policía que la noche del domingo salió temprano de su trabajo por sentirse indispuesta y volvió a casa, donde encontró a Goldson en la habitación de su compañera de piso.

La puerta estaba cerrada con llave y, según su testimonio, utilizó una pinza para el cabello para abrirla. Al ingresar, vio a su novio y a la compañera de piso juntos en la cama, ambos vestidos, según consta en la declaración recogida por TMZ.

La situación derivó en una discusión violenta. En su testimonio a las autoridades, Jackson afirmó que Goldson la pateó en el abdomen y la tiró de la cama, para después intentar estrangularla. Según la información recogida por el medio estadounidense, la joven logró alcanzar un cuchillo que se encontraba debajo de la cama y apuñaló a Goldson antes de llamar al número de emergencias 911. La policía detuvo a Jackson en el lugar y la trasladó a la cárcel del condado de Cole, donde permanece bajo prisión preventiva.

Denita Jackson, una prometedora atleta
Denita Jackson, una prometedora atleta de Lincoln University, compite vigorosamente en una carrera de atletismo antes del trágico fallecimiento de Kevaughn Goldson. (Lincoln University)

La fiscalía del condado imputó a Denita Jackson por homicidio en segundo grado y delito a mano armada. La acusada sostiene su inocencia y argumentó que actuó en defensa propia. Los documentos judiciales revelaron que la discusión se habría iniciado por una presunta infidelidad de Goldson, lo que desencadenó el altercado fatal.

La Policía de Jefferson City continúa recabando declaraciones de testigos y revisando los elementos de prueba del caso. La investigación busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión y si la versión de defensa propia de Jackson se sostiene ante la evidencia recolectada.

Lincoln University emitió un comunicado tras el incidente: “Nuestras oraciones y pensamientos están con la familia y amigos afectados por la trágica situación”, expresó la institución en un mensaje dirigido a la comunidad. Además, la universidad puso a disposición asistencia psicológica para los estudiantes y miembros del personal afectados por el fallecimiento de Goldson.

Goldson era considerado una de las nuevas promesas del atletismo universitario y había representado a la Lincoln University en diversas competencias.

El proceso judicial contra Denita Jackson está en curso y se espera que la audiencia preliminar se realice en los próximos días en el tribunal del condado de Cole. Entre los elementos clave de la investigación, la policía analiza la llamada realizada por Jackson al 911 y los testimonios de la compañera de piso y otros residentes. Por el momento, la acusada permanece detenida, a la espera de que el tribunal defina su situación procesal.

Kevaughn Goldson, estudiante de Lincoln
Kevaughn Goldson, estudiante de Lincoln University y víctima de un apuñalamiento, cuyo caso se vincula con Denita Jackson. (Lincoln University)

Las ácidas críticas de Verstappen

Las ácidas críticas de Verstappen al nuevo reglamento de la F1: “Hay muchas incógnitas”

El romántico agradecimiento de Nico

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

Reza Pahlavi exigió al régimen

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”: “La transición a la democracia es indetenible”

Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina del régimen iraní